ПК оживает после установки этих приложений: набор, который айтишники ставят первым делом

Каждый раз, когда появляется новый ПК на базе Windows 11, айтишники и продвинутые пользователи первым делом ставят несколько бесплатных приложений, без которых сложно представить комфортную работу или обучение. Современная версия ОС уже на старте неплоха, но чтобы превратить свежую установку в инструмент без лишней мороки — нужны несколько бесплатных утилит, которые закрывают все базовые задачи.

Фото: GoodFon.com by Microsoft, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Компьютер с Windows

Ninite — быстрая установка всего необходимого

Ninite — это настоящий must-have для любого, кто хочет быстро подготовить ПК к работе. Если раньше приходилось скачивать по отдельности браузеры, мессенджеры, облачные клиенты и защиту с десятка сайтов, теперь всё решается одним кликом.

Схема простая: заходишь на сайт Ninite, отмечаешь нужные программы галочками, скачиваешь единый установщик и запускаешь. Вся установка проходит в автоматическом режиме, без лишних вопросов и тулбаров. Экономия времени — огромная, а бардака с кучей установщиков и мусорных файлов не будет.

LibreOffice — бесплатная замена Microsoft Office

Многие ноутбуки с Windows 11 идут с предустановленным Microsoft Office 365, но за полноценный функционал просят оформить подписку. LibreOffice снимает этот вопрос: это бесплатный офисный пакет, который легко открывает и сохраняет любые файлы Microsoft Office, работает оффлайн, не требует регистрации и не тянет деньги с карты.

LibreOffice включает всё основное: текстовый редактор, редактор таблиц, презентации, а также Draw (для векторной графики), Math (работа с формулами) и Base (базы данных). Для домашнего пользования и большинства рабочих задач этого набора хватает за глаза.

Bitwarden — менеджер паролей без лишней суеты

В современном мире без надёжного пароля никуда. Bitwarden — бесплатный менеджер паролей с открытым исходным кодом, который автоматически генерирует сложные пароли, хранит их в зашифрованном виде и подставляет в формы авторизации по одной мастер-фразе.

Работает на всех устройствах — ПК, смартфон, браузер. Можно хранить данные банковских карт и быстро авторизоваться в любых сервисах. Для старта нужен только бесплатный аккаунт — всё остальное Bitwarden возьмёт на себя. По соотношению удобство/безопасность — идеальное решение для домашних и рабочих компьютеров.

LocalSend — обмен файлами между всеми устройствами

В экосистеме Windows до сих пор нет встроенного аналога AirDrop для обмена файлами между разными устройствами по Wi-Fi. LocalSend закрывает эту нишу: кроссплатформенное приложение, с помощью которого можно легко передавать любые файлы между Windows, macOS, Linux, Android и iOS.

Приложение не требует регистрации, сторонних облаков и передачу файлов осуществляет только в локальной сети. Всё, что нужно — стабильный Wi‑Fi. Передача фото с телефона на ПК, файлов между ноутбуками и даже медиаприставками занимает считанные секунды. Для дома и офиса — находка.

Revo Uninstaller — полное удаление программ

Стандартные инструменты удаления приложений в Windows не всегда работают корректно — часто после деинсталляции остаются хвосты в системе, которые потом мешают работе или не дают установить нужную версию софта. Revo Uninstaller полностью решает эту проблему:

Удаляет не только основную программу, но и все связанные с ней файлы и записи в реестре. Особенно полезен для чистки предустановленного или рекламного ПО, которое производители любят добавлять на новые компьютеры. Утилита бесплатная, проста в освоении и реально экономит время.

Сравнение: что даёт каждый инструмент

Приложение Ключевая задача Бесплатно Особенности Ninite Быстрая установка программ Да Один установщик — десятки утилит LibreOffice Офисная работа Да Совместимость с MS Office, оффлайн-режим Bitwarden Управление паролями Да Хранит, генерирует, автозаполняет LocalSend Обмен файлами Да Для любых ОС, передача без облака Revo Uninstaller Полное удаление приложений Да Чистка "хвостов” и реестра

Как настроить новый компьютер — пошагово

Запусти Ninite, выбери базовые программы (браузер, архиватор, медиаплеер и т. д.). Установи LibreOffice для офисных задач — текст, таблицы, презентации. Поставь Bitwarden, создай мастер-пароль и перенеси все важные учётки. Скачай LocalSend на все свои устройства для мгновенного обмена файлами. После первого старта удали всё лишнее через Revo Uninstaller — система будет чистой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сразу использовать только стандартные приложения Windows.

Последствие: ограниченный функционал, неудобство в работе, отсутствие гибкости.

Альтернатива: установить набор базовых утилит из этого списка.

Ошибка: хранить все пароли в браузере или записной книжке.

Последствие: риск утечки личных данных и взлома.

Альтернатива: использовать Bitwarden для хранения и генерации паролей.

Ошибка: игнорировать "хвосты" после удаления программ.

Последствие: захламлённый реестр и диски, баги и ошибки при работе ОС.

Альтернатива: проводить деинсталляцию через Revo Uninstaller.

А что если установить только бесплатные приложения?

Ты не только экономишь деньги на подписках, но и получаешь инструменты, которые по функционалу не уступают коммерческим решениям. У бесплатных версий нет рекламы, а исходный код многих из них открыт для проверки. Это реально рабочий вариант для любого современного ПК — и дома, и на работе.

Плюсы и минусы бесплатного софта

Плюсы Минусы Не нужно платить за подписки Нет поддержки "по звонку” Часто обновляются и дорабатываются Некоторые функции уступают платным Нет рекламы и трекеров Иногда требуется ручная настройка Открытый исходный код Важно качать только с официальных сайтов

FAQ

Какой порядок установки программ на новом ПК?

Сначала Ninite (базовые утилиты), затем офис и менеджер паролей, дальше — всё по потребности.

LibreOffice или MS Office: что выбрать для дома?

Для домашней и несложной работы LibreOffice — отличный бесплатный вариант.

Могу ли я удалить все встроенные приложения Windows 11?

Некоторые — да, но часть системных программ удалить нельзя. Для остального поможет Revo Uninstaller.

Мифы и правда

Миф: бесплатные приложения для Windows 11 не могут заменить платные.

Правда: современные бесплатные программы зачастую не уступают коммерческим аналогам по возможностям и удобству.

Миф: пользоваться менеджером паролей — это сложно и небезопасно.

Правда: Bitwarden и подобные сервисы делают безопасность простой, а сам процесс полностью автоматизирован.

Миф: утилиты из интернета могут навредить компьютеру.

Правда: если качать с официальных сайтов, все приложения из списка безопасны для системы.

3 интересных факта

У Ninite есть версия Pro для администраторов — позволяет ставить программы на десятки ПК сразу. Bitwarden может работать даже офлайн, не теряя пароли при отсутствии интернета. LibreOffice полностью поддерживает форматы. docx, .xlsx и. pptx, а значит, проблем с совместимостью не будет.

Исторический контекст

Ninite появился в 2009 году как инструмент для быстрого развёртывания софта на новых компьютерах и с тех пор остаётся эталоном автоматизации установки.

LibreOffice — потомок легендарного OpenOffice, который активно развивается мировым комьюнити.

Bitwarden быстро стал стандартом среди бесплатных менеджеров паролей благодаря открытому коду и простоте.

Revo Uninstaller уже много лет считается эталонным инструментом деинсталляции даже для корпоративного сегмента.

Компьютер с Windows 11 становится максимально функциональным только тогда, когда на нём установлены проверенные бесплатные утилиты. Такой набор закрывает все базовые потребности, экономит время на настройку и поддерживает безопасность данных — и всё это без лишних вложений.