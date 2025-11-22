Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В прокат выходит драма Мэри Бронштейн о женском выгорании
Зависимость от импорта снизят внедрением техсбора — Минпромторг
Декоративные ивы украшают сад цветными побегами осенью по данным ботаников
Зимняя сухость кожи связана с потерей барьера и микробиома — дерматолог Иванова
Во время Рамадана туристам запрещено есть и пить на виду у местных в ряде стран
Самый тяжёлый мейн-кун Баривель достиг веса 18,5 килограмма
Опровергнута версия об инопланетном происхождении 3I/ATLAS — учёные NASA
Государство предоставляет бесплатные квартиры малоимущим, сиротам и жителям аварийных
Рост поломок моторчика при очистке льда зафиксировали автоэлектрики

Золотой жир для зрелого возраста: мягко восстанавливает кишечник, суставы и помогает глазам

Отмечена высокая концентрация витаминов в топлёном масле — диетологи
9:07
Здоровье

В последние годы одна старая, но проверенная классика снова оказалась на волне популярности — речь о топленом масле, которое всё чаще появляется на кухнях пожилых и не только. Многие возвращаются к нему не из ностальгии, а потому что это реальный способ поддержать здоровье кишечника, укрепить кости и суставы, а заодно и помочь глазам справляться с нагрузкой.

Топленое масло в банке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Топленое масло в банке

Чем топленое масло отличается от обычного

Этот продукт у нас часто ассоциируют с домашней кухней, хотя изначально он пришёл из Индии и был переосмыслен в Европе и США. Основная его особенность — в составе нет лактозы и молочного белка, из-за чего у большинства людей не бывает аллергии и проблем с усвоением. После долгой медленной обработки в нём остаётся только чистый жир, который не теряет питательных свойств даже при длительном нагревании до 250 °C. Это делает его крайне удобным для готовки — и безопасным, если не злоупотреблять.

Высший институт здравоохранения Италии прямо называет топленое масло одним из "нейтральных" жиров, если речь идёт о сбалансированной диете и умеренных количествах — до 10 г в день.

Что полезного даёт топленое масло

В топленом масле в концентрированном виде содержатся жирорастворимые витамины: A, D, E и K, которые важны для зрения, здоровья костей, суставов и поддержания иммунитета. Отдельно стоит отметить масляную кислоту — это молекула, которая действует как бальзам на слизистую кишечника, поддерживает её восстановление и снижает раздражение.

Исследования, проведённые департаментом пищевых наук Болонского университета, показали:

"Регулярное потребление топленого масла способствует росту Т-лимфоцитов и уменьшает признаки воспаления у пациентов с синдромом раздражённого кишечника", — отметил заведующий кафедрой Андреа Бьянки.

Вот таблица, как распределяются ключевые вещества:

Питательный компонент Среднее количество (на 100 г) Основное преимущество
Витамин А 3000 мкг улучшает остроту зрения
Витамин К2 15 мкг поддерживает плотность костей
Масляная кислота 3-4 г регенерирует слизистую оболочку кишечника
Омега-3 / Омега-9 1:2 поддерживает липидный баланс

Готовим топленое масло дома: пошагово

  1. Возьмите не менее 500 г несолёного сливочного масла.
  2. Растапливайте на минимальном огне — важно не допускать перегрева и тем более пригорания.
  3. Как только вода испарится и появится белая пена, аккуратно снимите её ложкой.
  4. Через 50-60 минут останется прозрачная золотистая жидкость — процедите её через марлю, остудите.
  5. Перелейте масло в герметичную стеклянную ёмкость, храните в холодильнике — до трёх месяцев.

В продукте почти нет воды, поэтому бактерии развиваться не могут. Получается универсальный жир, который подходит для людей с непереносимостью лактозы и для всех, кто предпочитает натуральные решения.

Где можно заменить обычное масло на топленое

В домашней кухне топленое масло отлично проявляет себя в выпечке, жарке, приготовлении каш и тушении овощей. Его используют даже для заправки супов и бобовых — лёгкий ореховый аромат делает блюдо интереснее, а высокая термостабильность позволяет жарить без дыма и неприятного запаха. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов подтверждает:

"Топленое масло не образует токсичных соединений до 250 °C", — отметил представитель агентства Паоло Россини.

Поварские форумы советуют добавлять его в блюда из рыбы и белого мяса — продукт не перебивает вкус основного ингредиента, но добавляет насыщенность.

Ограничения и предостережения

Даже с учётом всех плюсов, топленое масло — это концентрированный источник насыщенных жиров. Одна столовая ложка даёт порядка 120 ккал. Людям с высоким уровнем холестерина или болезнями печени стоит ограничить потребление или согласовать это с врачом. Диетологи рекомендуют использовать топленое масло как дополнение, а не как основной источник жиров. При заболеваниях желчных путей консультация специалиста обязательна.

Сравнение: топленое масло и другие жиры

Параметр Топленое масло Оливковое масло Сливочное масло
Лактоза и белки нет нет есть
Температура дымления 250 °C 180 °C 150 °C
Витамины A, D, E, K да E, K A, D, E, K
Вкус ореховый фруктовый сливочный

Советы шаг за шагом

  1. Используйте топленое масло для жарки овощей и рыбы — блюдо получается без канцерогенов.

  2. Добавляйте масло в выпечку: тесто становится рассыпчатым, а вкус — ярче.

  3. Пробуйте заправлять каши и бобовые — отличный вариант для завтрака без лактозы.

  4. Не перегревайте масло — его ценность в стабильности, но не в подгорелом вкусе.

  5. Храните всегда в стекле и без доступа света.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что можно использовать топленое масло без ограничений, ведь оно "полезное".
    Последствие: повышение холестерина и риск сосудистых заболеваний.
    Альтернатива: соблюдать норму — не более одной столовой ложки в день.

  • Ошибка: хранить масло в открытой посуде при комнатной температуре.
    Последствие: порча продукта, появление постороннего запаха.
    Альтернатива: всегда держите масло в холодильнике, в закрытой стеклянной банке.

  • Ошибка: полностью заменять топленым маслом все жиры в рационе.
    Последствие: дисбаланс липидов и нехватка полезных кислот.
    Альтернатива: используйте и растительные масла, чтобы сохранять баланс Омега‑3 и Омега‑6.

А что если заменить все масла на топленое?

Если в рационе останется только этот жир, то рано или поздно появится дефицит незаменимых жирных кислот, которые есть только в растительных маслах. К тому же, перегрузка насыщенными жирами — путь к проблемам с сосудами. Рациональная комбинация разных жиров — вот что реально работает на долгую перспективу.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
отлично подходит для жарки содержит много насыщенных жиров
не содержит лактозы и белков высококалориен
сохраняет витамины при нагреве не содержит Омега-3 в нужном объёме
хранится долго и не портится быстро противопоказан при некоторых болезнях

FAQ

Как выбрать топленое масло?
Обращайте внимание на состав: качественный продукт делается только из сливочного масла, без добавок и консервантов.

Сколько стоит 500 г топленого масла?
В зависимости от производителя цена — от 400 до 700 рублей за полкилограмма.

Что лучше: топленое масло или оливковое?
Для жарки и выпечки — топленое, для заправки салатов и ежедневного употребления — оливковое масло.

Мифы и правда

  • Миф: топленое масло не содержит витаминов после нагрева.
    Правда: жирорастворимые витамины сохраняются благодаря технологии приготовления.

  • Миф: его можно хранить где угодно и сколько угодно.
    Правда: только в тёмной банке и в холодильнике продукт не теряет свойства.

  • Миф: продукт вреден для пожилых.
    Правда: в умеренных количествах топленое масло поддерживает здоровье суставов, кишечника и зрения.

3 интересных факта

  1. Топленое масло — один из древнейших кулинарных продуктов, известен с античности.

  2. В Индии этот продукт почитают и используют не только в еде, но и в ритуалах.

  3. Благодаря высокой стабильности, топленое масло незаменимо в туристических походах и долгих поездках.

Исторический контекст

  • Продукт был известен ещё в Древней Греции и Риме как "прозрачное масло".

  • В Индии топленое масло входит в традиционную кухню и медицину (аюрведа) на протяжении тысяч лет.

  • В Европе пик популярности пришёлся на XIX век, когда вопрос хранения жиров был особенно острым.

Топленое масло стало для многих семей символом контроля и простоты, возвращая на кухню вкус, безопасность и уважение к традиционным рецептам. В современном мире, где каждый продукт под прицелом научных исследований, оно подтверждает свою актуальность не только как часть кулинарного наследия, но и как рабочий инструмент для поддержания здоровья.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Газовый обогреватель прогревает дачный дом за 15 минут
Недвижимость
Газовый обогреватель прогревает дачный дом за 15 минут
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Военные новости
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Популярное
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников

Российские водители смогут ввозить новые модели кроссоверов по льготному сбору. Какие индийские автомобили подходят под требования и сколько они стоят.

Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Учебники с мифами о прошлом: как искажения истории формируют недоверие и русофобию
Живут там, где другим не выжить: комнатные растения, которым хватает даже призрачного света
Затерялась за Солнцем и вернулась другой: межзвёздная комета показывает сбой в движении
Затерялась за Солнцем и вернулась другой: межзвёздная комета показывает сбой в движении
Последние материалы
Государство предоставляет бесплатные квартиры малоимущим, сиротам и жителям аварийных
Удешевление блюд при использовании домашних соусов подтвердили кулинары
Рост поломок моторчика при очистке льда зафиксировали автоэлектрики
Энергетики провоцируют аритмии сердца по сведениям ученых
"Спуск" признан лучшим фильмом ужасов 2000-х годов
Фрикадельки из курицы готовятся за 20 минут
Одноразовые тапочки можно забирать из отеля по данным гостиничной отрасли
Замшевый блонд стал популярным оттенком для окрашивания — сообщает Malatec
Под Северной Америкой обнаружен расплавленный слой, связанный с водой — Earth
Отсутствие разминки повысило риск травм — тренер Сергей Иванов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.