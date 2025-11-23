Риск растёт, а симптомы маскируются: почему нехватка витамина D угрожает и детям, и взрослым

Длительный дефицит витамина D увеличивает риск рака — сообщила профессор Киселева

Когда уровень витамина D опускается ниже нормы, организм начинает компенсировать нехватку всеми доступными способами. Долгое время это может оставаться незаметным: человек списывает усталость на погоду, ломкость ногтей — на стресс, а слабость мышц — на перегрузку. Но "солнечный" витамин выполняет в теле куда больше функций, чем принято считать, поэтому его дефицит способен привести к серьёзным сбоям. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Пироговского Университета Нина Киселева.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain витамин D

Основная биологическая задача витамина D — помогать усваивать кальций и фосфор. Без этих веществ невозможно формирование крепкой костной ткани, нормальная работа мышц и стабильная функция почек. Однако влияние витамина значительно шире: он действует подобно гормону, участвует в регуляции множества процессов и влияет на работу целых систем.

"Долговременный дефицит витамина D может приводить к увеличению заболеваемости раком, увеличивает вероятность развития остеопороза. Есть данные, что недостаток витамина D снижает иммунитет, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний", — предупредила профессор Нина Киселева.

Особое внимание специалист обращает на то, что недостаток витамина опасен не только взрослым. Гиповитаминоз D у детей — ключевой фактор развития рахита, заболевания, которое нарушает процесс минерализации костей и приводит к деформациям. Но не меньше опасен и обратный сценарий: бесконтрольный приём высоких доз витамина может вызвать гипервитаминоз, из-за которого кальций начинает откладываться в мягких тканях — от почек до сердца.

Базовые утверждения о роли витамина D

Витамин D — один из важнейших элементов, поддерживающих равновесие минерального обмена. Он помогает костям оставаться прочными, а мышцам — сохранять силу. Но в реальности его действие распространяется далеко за пределы опорно-двигательной системы: витамин участвует в работе иммунитета, сердечно-сосудистой системы, нервной ткани и клеточного деления. Поэтому снижение его уровня отражается на работе организма комплексно.

Кроме того, витамин D формируется не только благодаря солнцу: он поступает с пищей — жирной рыбой, яйцами, сливочным маслом, обогащёнными молочными продуктами. Но современный ритм жизни, работа в помещениях и низкая солнечная активность в холодный сезон приводят к тому, что дефицит встречается чаще, чем кажется.

Сравнение состояний: дефицит и избыток витамина D

Состояние Основные признаки Последствия Дефицит Слабость, ломкость костей, частые простуды Остеопороз, риск рахита, снижение иммунитета Умеренный уровень Стабильный минеральный обмен, хорошее самочувствие Нормальная работа мышц, костей и сосудов Избыток Тошнота, жажда, снижение аппетита Отложение кальция в почках, сердце и сосудах

Советы шаг за шагом

Пройдите анализ на 25(OH)D, чтобы узнать фактический уровень витамина. Обсудите результаты с врачом: специалист подберёт оптимальную дозировку в зависимости от дефицита и сопутствующих факторов. Включайте в рацион продукты с высоким содержанием витамина D: красную рыбу, печень трески, яйца, креплёное молоко. Увеличьте время на свежем воздухе — умеренное солнечное воздействие помогает синтезу витамина. Используйте проверенные добавки: витаминные комплексы, капли или капсулы известных производителей. Отслеживайте приём: ведите дневник, ставьте напоминания, чтобы избежать передозировки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Принимать витамин D без анализа → риск гипервитаминоза → предварительная диагностика и индивидуальная схема приёма.

• Игнорировать признаки дефицита → ослабление иммунитета и костной ткани → регулярные сезонные проверки.

• Покупать случайные добавки → низкая эффективность или избыток → выбор сертифицированных препаратов с контролируемой дозировкой.

• Давать детям добавки "на всякий случай" → нарушение минерализации тканей → консультация педиатра и точный расчёт дозы.

А что если…

Что если нет возможности часто бывать на солнце? В этом случае важно сочетать питание, добавки и бытовые решения: например, использовать лампы дневного света зимой, готовить блюда из рыбы 2-3 раза в неделю, следить за уровнем кальция и магния в рационе. Эти шаги позволяют поддерживать здоровье даже при минимальном солнце.

Плюсы и минусы приёма витамина D

Подход Плюсы Минусы Контролируемый приём добавок Быстрое восполнение дефицита Требуется наблюдение врача Получение из пищи Безопасно, естественно Невозможно полностью покрыть потребность Солнечные прогулки Естественный синтез витамина Ограничения зимой, риск ожогов

FAQ

Как выбрать добавку с витамином D?

Предпочтительны препараты с понятной дозировкой и подтверждённым качеством — лучше обсуждать выбор с врачом.

Сколько стоит курс витамина D?

Средний трёхмесячный курс может варьироваться от 800 до 3000 рублей в зависимости от бренда и формы выпуска.

Что лучше: капли или капсулы?

С точки зрения усвоения разница минимальна — выбирайте удобный формат. Детям чаще подходят капли.

Мифы и правда

• Миф: витамин D нужен только зимой.

Правда: его уровень может снижаться в любое время года при недостатке солнца или неправильном питании.

• Миф: чем выше доза, тем лучше эффект.

Правда: избыток витамина опасен и требует контроля.

• Миф: детям можно давать витамин без анализа.

Правда: даже маленькие дозы должны быть согласованы с педиатром.

Сон и психология

Дефицит витамина D связан с ухудшением сна: повышается тревожность, нарушаются биоритмы, становится сложнее восстанавливаться. Выравнивание уровня витамина помогает улучшить качество сна, что положительно влияет на эмоциональное состояние и стрессоустойчивость.

Три интересных факта

Синтез витамина D снижается с возрастом — после 60 лет он может уменьшаться почти вдвое. Люди с более тёмной кожей нуждаются в большем времени на солнце для полноценного синтеза витамина. Витамин D участвует в более чем 200 процессах, связанных с иммунитетом.

Исторический контекст

• В начале XX века учёные впервые связали солнечный свет и профилактику рахита у детей.

• В 1930-е годы началось массовое обогащение продуктов витамином D, что значительно снизило распространённость рахита.

• Сегодня появились точные методы диагностики уровня витамина, позволяющие корректировать его индивидуально.