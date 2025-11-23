Риск растёт, а симптомы маскируются: почему нехватка витамина D угрожает и детям, и взрослым

Когда уровень витамина D опускается ниже нормы, организм начинает компенсировать нехватку всеми доступными способами. Долгое время это может оставаться незаметным: человек списывает усталость на погоду, ломкость ногтей — на стресс, а слабость мышц — на перегрузку. Но "солнечный" витамин выполняет в теле куда больше функций, чем принято считать, поэтому его дефицит способен привести к серьёзным сбоям. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Пироговского Университета Нина Киселева.
Основная биологическая задача витамина D — помогать усваивать кальций и фосфор. Без этих веществ невозможно формирование крепкой костной ткани, нормальная работа мышц и стабильная функция почек. Однако влияние витамина значительно шире: он действует подобно гормону, участвует в регуляции множества процессов и влияет на работу целых систем.
"Долговременный дефицит витамина D может приводить к увеличению заболеваемости раком, увеличивает вероятность развития остеопороза. Есть данные, что недостаток витамина D снижает иммунитет, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний", — предупредила профессор Нина Киселева.
Особое внимание специалист обращает на то, что недостаток витамина опасен не только взрослым. Гиповитаминоз D у детей — ключевой фактор развития рахита, заболевания, которое нарушает процесс минерализации костей и приводит к деформациям. Но не меньше опасен и обратный сценарий: бесконтрольный приём высоких доз витамина может вызвать гипервитаминоз, из-за которого кальций начинает откладываться в мягких тканях — от почек до сердца.
Витамин D — один из важнейших элементов, поддерживающих равновесие минерального обмена. Он помогает костям оставаться прочными, а мышцам — сохранять силу. Но в реальности его действие распространяется далеко за пределы опорно-двигательной системы: витамин участвует в работе иммунитета, сердечно-сосудистой системы, нервной ткани и клеточного деления. Поэтому снижение его уровня отражается на работе организма комплексно.
Кроме того, витамин D формируется не только благодаря солнцу: он поступает с пищей — жирной рыбой, яйцами, сливочным маслом, обогащёнными молочными продуктами. Но современный ритм жизни, работа в помещениях и низкая солнечная активность в холодный сезон приводят к тому, что дефицит встречается чаще, чем кажется.
|Состояние
|Основные признаки
|Последствия
|Дефицит
|Слабость, ломкость костей, частые простуды
|Остеопороз, риск рахита, снижение иммунитета
|Умеренный уровень
|Стабильный минеральный обмен, хорошее самочувствие
|Нормальная работа мышц, костей и сосудов
|Избыток
|Тошнота, жажда, снижение аппетита
|Отложение кальция в почках, сердце и сосудах
Пройдите анализ на 25(OH)D, чтобы узнать фактический уровень витамина.
Обсудите результаты с врачом: специалист подберёт оптимальную дозировку в зависимости от дефицита и сопутствующих факторов.
Включайте в рацион продукты с высоким содержанием витамина D: красную рыбу, печень трески, яйца, креплёное молоко.
Увеличьте время на свежем воздухе — умеренное солнечное воздействие помогает синтезу витамина.
Используйте проверенные добавки: витаминные комплексы, капли или капсулы известных производителей.
Отслеживайте приём: ведите дневник, ставьте напоминания, чтобы избежать передозировки.
• Принимать витамин D без анализа → риск гипервитаминоза → предварительная диагностика и индивидуальная схема приёма.
• Игнорировать признаки дефицита → ослабление иммунитета и костной ткани → регулярные сезонные проверки.
• Покупать случайные добавки → низкая эффективность или избыток → выбор сертифицированных препаратов с контролируемой дозировкой.
• Давать детям добавки "на всякий случай" → нарушение минерализации тканей → консультация педиатра и точный расчёт дозы.
Что если нет возможности часто бывать на солнце? В этом случае важно сочетать питание, добавки и бытовые решения: например, использовать лампы дневного света зимой, готовить блюда из рыбы 2-3 раза в неделю, следить за уровнем кальция и магния в рационе. Эти шаги позволяют поддерживать здоровье даже при минимальном солнце.
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Контролируемый приём добавок
|Быстрое восполнение дефицита
|Требуется наблюдение врача
|Получение из пищи
|Безопасно, естественно
|Невозможно полностью покрыть потребность
|Солнечные прогулки
|Естественный синтез витамина
|Ограничения зимой, риск ожогов
Как выбрать добавку с витамином D?
Предпочтительны препараты с понятной дозировкой и подтверждённым качеством — лучше обсуждать выбор с врачом.
Сколько стоит курс витамина D?
Средний трёхмесячный курс может варьироваться от 800 до 3000 рублей в зависимости от бренда и формы выпуска.
Что лучше: капли или капсулы?
С точки зрения усвоения разница минимальна — выбирайте удобный формат. Детям чаще подходят капли.
• Миф: витамин D нужен только зимой.
Правда: его уровень может снижаться в любое время года при недостатке солнца или неправильном питании.
• Миф: чем выше доза, тем лучше эффект.
Правда: избыток витамина опасен и требует контроля.
• Миф: детям можно давать витамин без анализа.
Правда: даже маленькие дозы должны быть согласованы с педиатром.
Дефицит витамина D связан с ухудшением сна: повышается тревожность, нарушаются биоритмы, становится сложнее восстанавливаться. Выравнивание уровня витамина помогает улучшить качество сна, что положительно влияет на эмоциональное состояние и стрессоустойчивость.
Синтез витамина D снижается с возрастом — после 60 лет он может уменьшаться почти вдвое.
Люди с более тёмной кожей нуждаются в большем времени на солнце для полноценного синтеза витамина.
Витамин D участвует в более чем 200 процессах, связанных с иммунитетом.
• В начале XX века учёные впервые связали солнечный свет и профилактику рахита у детей.
• В 1930-е годы началось массовое обогащение продуктов витамином D, что значительно снизило распространённость рахита.
• Сегодня появились точные методы диагностики уровня витамина, позволяющие корректировать его индивидуально.
