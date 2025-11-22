Меню без жира усиливает сахаркарусель: организм выбирает короткий путь — и платит лишним весом

Отмечен рост скачков сахара из-за нехватки жиров — эндокринологи

Резкие колебания сахара становятся для организма ударной нагрузкой, которой часто можно избежать, если скорректировать базовые пищевые привычки. Эндокринологи всё чаще обращают внимание на то, что отказ от жиров провоцирует перерасход углеводов, а вместе с ним — метаболические сбои и стресс для сосудов.

Почему нехватка жиров сбивает обмен

Специалисты отмечают, что когда в рационе мало жирной пищи, человек постепенно смещает акценты в сторону быстрых углеводов. Такой сдвиг незаметен в моменте, но он подталкивает к выпечке, сладкому и снекам, которые дают сильный скачок глюкозы. Эти колебания создают эффект стремительного "засахаривания" организма и ведут к накоплению лишнего веса.

В долгосрочной перспективе такие перепады подтачивают сосуды и повышают риски сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи подчёркивают, что вернуть баланс зачастую можно за счёт включения в меню продуктов с жирами и клетчаткой — они сглаживают метаболические пики и дают более стабильный фон насыщения.

Продукты, которые работают на стабильность

Эндокринолог Екатерина Янг подчёркивает, что основа завтрака задаёт тон на весь день.

"Завтракайте продуктами, содержащими белок, полезные жиры и клетчатку. Это яйца, авокадо, орехи, овощи", — отметила эндокринолог Екатерина Янг.

Такой набор помогает держать аппетит под контролем и не провоцирует быстрый выброс глюкозы в кровь. Об этом сообщает издание "Царьград".

К полезным жирным продуктам специалист относит жирную рыбу, орехи, семена, оливковое масло и авокадо. По её словам, жиры регулируют чувство насыщения и замедляют опорожнение желудка, что стабилизирует поступление глюкозы.

"Жиры стимулируют выработку холицистокинина (ССК) — гормона насыщения, замедляют опорожнение желудка и способствуют более плавному поступлению глюкозы в кровь", — уточнила эндокринолог Екатерина Янг.

Что мешает стабильному сахару

Врачи указывают, что стандартный "углеводный" завтрак — каши, хлопья, выпечка — запускает резкий подъём глюкозы и требует активного выброса инсулина. Такая комбинация создаёт двойную гликемическую нагрузку и повышает тягу к перекусам.

Отдельное внимание специалисты уделяют продуктам, способным снизить риски для сосудов. Половинка авокадо в ежедневном рационе помогает удерживать уровень "плохого" холестерина и сглаживать колебания сахара. Эту же функцию выполняют ореховые пасты, оливковое масло extra virgin, хумус, чечевица, фасоль и семена льна или чиа, которые нередко используют как замену авокадо.