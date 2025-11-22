Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антибиотики дают ложное чувство защиты: вирусы только выигрывают время, а иммунитет — сдаёт позиции

Врачи подтвердили отсутствие эффекта антибиотиков при ОРВИ — ИА Пенза-Пресс
2:37
Здоровье

В сезон простуд многие по-прежнему накручивают себя и тянутся к антибиотикам, не разбираясь, что именно дало температуру и кашель. На самом деле в большинстве подобных эпизодов работают вирусы, а попытка сбить их антибактериальными препаратами лишь сбивает клинику и создаёт дополнительные риски.

Человек болеет гриппом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Человек болеет гриппом

Ошибочные ожидания от лечения

Врачи напоминают, что пациенты нередко требуют назначить антибиотики "на всякий случай", ориентируясь на набор симптомов, а не на подтверждение бактериального процесса. Такая практика сбивает диагностику, потому что вирусные инфекции размазывают картину, а антибактериальные средства никак не влияют на механизм их развития. Специалисты подчёркивают: без чётких показаний эти препараты не работают и не страхуют от осложнений.
Такой подход приводит к тому, что человек принимает сильнодействующее средство там, где нужны противовирусные или поддерживающая терапия. И чем раньше начинается подобный хаотичный приём, тем выше вероятность, что восстановление затянется, а иммунная система будет работать с лишней нагрузкой.

Рост устойчивости и побочные реакции

Врачи поясняют, что регулярное использование антибиотиков при несерьёзных инфекциях формирует устойчивые штаммы микробов. Когда действительно развивается тяжёлое заболевание, подобные препараты уже не работают в полную силу. Это подводит и конкретного пациента, и систему здравоохранения, которая сталкивается с ростом резистентности.
Дополнительный риск — побочные эффекты. Антибиотики могут провоцировать аллергические реакции, включая тяжёлые варианты. Плюс неконтролируемое сочетание с другими лекарствами даёт непредсказуемые реакции, которые усложняют терапию и увеличивают нагрузку на печень и другие органы. Об этом сообщает издание ИА "Пенза-Пресс". 

Осознанное назначение и границы применения

Сейчас действует принцип неназначения антибиотиков без однозначных признаков бактериальной инфекции. Такой подход снижает вероятность осложнений и не позволяет обновлять устойчивость микробов за счёт необоснованного приёма.
Специалисты подчёркивают: при ОРВИ антибактериальная терапия не только бесполезна, но и способна отсрочить выздоровление. Организму приходится одновременно бороться с вирусом и адаптироваться к лишнему фармакологическому давлению, что замедляет общий процесс восстановления.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
