Холодный сезон испытывает кожу на прочность: как обновить уход, чтобы зима не испортила внешний вид

Зимой коже нужны плотные кремы для защиты от сухости — дерматолог Сафонова

Зимой кожа требует более тщательного ухода и более плотных питательных средств, которые помогут защитить ее от холода и сухого воздуха. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.

По словам врача, в холодное время года кожа особенно подвержена обезвоживанию и раздражению из-за перепадов температур и снижения влажности воздуха. Поэтому уход должен быть направлен на питание и восстановление защитного барьера.

"Зимой не рекомендуется наносить увлажняющие средства непосредственно перед выходом на улицу. Предпочтение стоит отдавать кремам и бальзамам с более высоким содержанием жиров, которые создают на коже защитную пленку и предотвращают потерю влаги. Такие продукты обеспечивают не столько увлажнение, сколько питание и комфорт для кожи", — пояснила Сафонова.

Специалист отметила, что пилинги в зимний сезон допустимы, особенно для жирной и проблемной кожи, однако после процедур важно обеспечить правильный восстановительный уход.

"Пилинги можно делать и зимой, но необходим хороший постпилинговый уход. Следует использовать питательные маски и кремы с церамидами, гиалуроновой кислотой, маслами и глицерином, чтобы помочь коже удерживать влагу и восстановить барьерную функцию", — подчеркнула дерматолог.

Сафонова добавила, что средства с SPF необходимы и в зимний период. По ее словам, отражение солнечных лучей от снега усиливает воздействие ультрафиолета, поэтому защита кожи остается важной даже при низких температурах.

Эксперт также рекомендовала отказаться от агрессивных очищающих средств с содержанием спирта, отдавая предпочтение мягким пенкам или гидрофильным маслам. Сафонова подчеркнула, что при умывании вода должна быть умеренно теплой, чтобы не пересушивать и не раздражать кожу в условиях холодного сезона.