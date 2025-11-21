Один стакан — и минус отеки: этот дешевый напиток запускает естественный дренаж организма

Компот из сухофруктов снимает отеки мягко и быстро — диетолог Белоусова

Отеки чаще всего возникают из-за избытка соли и нарушений водно-солевого баланса, однако скорректировать состояние можно простыми изменениями в рационе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Избыточный вес

По словам врача, главная причина отеков — чрезмерное употребление соленых продуктов. Соль задерживает воду в тканях и повышает нагрузку на почки, что усугубляет проблему. Кроме того, избыток соленой пищи может негативно влиять на работу щитовидной железы, снижая уровень выработки гормонов и провоцируя дополнительную отечность.

"Провоцируют отеки, прежде всего, соленые продукты, потому что соль задерживает воду в тканях и перегружает почки. Полностью исключать ее не стоит, но соленую рыбу, икру или колбасу лучше перевести в разряд редких деликатесов. Для досаливания достаточно не более одной чайной ложки соли в сутки — этого достаточно, чтобы снизить риск отеков", — объяснила Белоусова.

Эксперт добавила, что уменьшение соли — самый простой и эффективный способ справиться с отеками, однако есть и продукты, которые помогают ускорить выведение жидкости. По ее словам, противоотечным действием обладают фрукты, богатые кислотами, а также компот из сухофруктов, который способствует естественному выведению натрия из организма.

"Противоотечным эффектом обладают цитрусовые, ананасы и другие свежие фрукты. Но один из самых простых и действенных способов — это компот из сухофруктов. В нем много калия, который помогает выводить из организма натрий, а вместе с ним — лишнюю воду. Такой напиток можно пить даже на ночь: он мягко снижает отеки и при этом не вредит организму", — отметила врач-диетолог.

Белоусова уточнила, что для достижения эффекта важно правильно готовить компот. Сухофрукты необходимо тщательно промыть, залить небольшим количеством воды, довести до кипения и варить около пяти минут на слабом огне без добавления сахара. После этого напиток нужно настоять под крышкой до остывания — в результате получится жидкость насыщенного цвета, богатая калием, который помогает мягко вывести лишнюю воду из организма.

Эксперт добавила, что компот можно сочетать с отварным рисом — это особенно полезно людям с чувствительным пищеварением. Такое сочетание способствует нормализации работы кишечника, снижает нагрузку на организм и усиливает противоотечный эффект.