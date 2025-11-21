Когда любовь остывает: простые шаги, которые возвращают в отношения тепло и нежность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Эмоциональная близость — это не просто общение, а глубокое чувство взаимного доверия, поддержки и принятия партнера. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина.

Мужчина и женщина, любовь
Фото: commons.wikimedia.org by Oziel Gómez ozgomz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина и женщина, любовь

По словам психолога, основа эмоциональной близости заключается в искреннем доверии и внутренней готовности поддерживать партнера. Когда в отношениях нет страха быть непонятым или осужденным, возникает пространство для теплого общения и открытости. Метелина отметила, что эмоциональная связь проявляется не столько в разговорах, сколько в невербальных сигналах — взглядах, жестах, интонации, прикосновениях.

"Эмоциональная близость — это доверие и желание быть рядом. Она выражается в готовности к контакту, в теплоте во взгляде и простых проявлениях заботы. Даже если у человека плохое настроение, важно не отталкивать партнера и сохранять уважение к его чувствам. Именно это формирует устойчивую связь и чувство защищенности в отношениях", — пояснила психолог.

Эксперт отметила, что снижение эмоциональной близости часто связано с накоплением обид и недосказанностей. По мере их роста у партнеров появляется ожидание негативных реакций, а доверие постепенно разрушается. В таких случаях важно сознательно формировать положительный эмоциональный фон — проводить время вместе, проявлять участие и находить новые общие интересы, способные сблизить.

"Чтобы вернуть близость, нужно создавать ситуации, в которых она возможна. Это может быть совместная поездка, прогулка или просто день вне привычной рутины. Полезно вернуть в отношения прикосновения — обниматься, держать партнера за руку, проявлять физическое тепло, ведь оно помогает восстановить чувство единства и доверия", — отметила Метелина.

Психолог добавила, что если эмоциональное отчуждение в паре стало хроническим, стоит обратиться к специалисту. Профессиональная работа с психологом помогает безопасно проговорить накопившиеся претензии, снизить уровень напряжения и восстановить утраченный эмоциональный контакт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
