Подъём на пять минут — проблемы на годы: популярный напиток оказался ударом по сердцу и печени

Энергетические напитки давно стали частью повседневности: их берут в дорогу, пьют перед тренировками, используют, чтобы пережить плотный график или ночную подготовку к экзамену. Но за внешней "удобностью" скрывается далеко не безобидный коктейль химических веществ. Новый обзор исследований показывает: даже эпизодическое употребление энергетиков может запускать опасные процессы в организме, а регулярное — повышать риски для сердца, печени и нервной системы.
Журнал Nutrients опубликовал расширенный разбор клинических наблюдений, в который вошли данные по взрослым и подросткам. Исследователи оценивали, как энергетики влияют на давление, сердечный ритм, состояние внутренних органов и взаимодействие с лекарствами. Практически все работы указывали на широкий спектр негативных эффектов — от временных скачков давления до серьёзных нарушений ритма сердца и воспалительных процессов.
Особо отмечено, что энергетики могут вызывать поражения печени и поджелудочной железы у восприимчивых людей. В некоторых наблюдениях фиксировались даже случаи госпитализации, связанные с печёночной недостаточностью после чрезмерного употребления напитков.
Вредность энергетиков связана не с одним веществом, а с сочетанием нескольких компонентов.
Наиболее проблемными считаются
Каждый ингредиент по отдельности изучен, но их комбинации в энергетиках усиливают воздействие друг друга. Особенно опасно сочетание больших доз кофеина с таурином — по данным исследований, такая смесь увеличивает нагрузку на сердце и может провоцировать аритмии.
Также отмечается, что кофеин способен взаимодействовать с лекарствами, изменяя их действие. Он может как усиливать, так и ослаблять эффекты препаратов, что повышает риск побочных реакций.
|Характер употребления
|Возможные последствия
|Риски для здоровья
|Редкие энергетики
|головные боли, нервозность, скачки давления
|умеренные
|Несколько банок в неделю
|нарушения сна, тахикардия, аритмия
|высокие
|Ежедневное употребление
|поражение печени, поджелудочной, устойчивые проблемы с сердцем
|очень высокие
|Употребление с алкоголем
|риск отравления, нарушение координации, перегрузка сердца
|критические
Это распространённая история: напитки дают ощущение бодрости, а отказ может казаться невозможным. Но есть варианты. Плавное сокращение дозировки и переход на более мягкие стимуляторы помогает избежать резкого падения уровня энергии. Дополнительно можно наладить режим сна, использовать витаминные комплексы, а также применять адаптогены вроде женьшеня или родиолы розовой — они поддерживают тонус без резкой нагрузки на организм.
|Плюсы
|Минусы
|Удобно бодрят и повышают концентрацию
|Быстрое привыкание
|Доступны в магазинах
|Резкие скачки давления
|Широкий выбор вкусов
|Нарушения сна и тревожность
|Компактны и легко брать с собой
|Риск поражения печени и сердца
|Могут помочь в краткосрочных ситуациях
|Часто содержат чрезмерные дозы сахара
Нет. Даже один напиток может вызвать тахикардию или бессонницу у чувствительных людей.
Кофе обычно содержит меньше добавок, но всё зависит от дозировки. Множественные стимуляторы в энергетиках часто сильнее нагружают организм.
Специалисты считают, что подросткам лучше полностью избегать подобных напитков, поскольку риски для сердца и нервной системы у них выше.
Чаще всего энергетики нарушают способность быстро засыпать и восстанавливаться ночью. При регулярном употреблении нарушается синтез мелатонина, а перепады уровня сахара вызывают раздражительность и тревожность. В долгосрочной перспективе это приводит к ухудшению памяти, снижению работоспособности и стрессовой перегрузке.
Новые данные подтверждают: энергетики — это не простой способ "взбодриться", а продукт с серьёзным воздействием на организм. Высокие дозы кофеина и других стимуляторов увеличивают нагрузку на сердце, нарушают обмен веществ и могут вступать во взаимодействие с лекарствами. Учёные призывают пересмотреть подход к рекламе и доступности напитков, особенно среди подростков. Для сохранения здоровья лучше выбирать альтернативы и внимательно следить за реакциями организма.
