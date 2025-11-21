Неизвестная инфекция с опасными симптомами: этот простой способ защиты остается самым эффективным

Маски остаются главной защитой от новой инфекции — иммунолог Болибок

Основной защитой от новой вирусной инфекции остается использование медицинских масок и соблюдение элементарных санитарных мер. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Ранее СМИ сообщали, что весной 2025 года в разных регионах России зафиксированы случаи вирусной инфекции неизвестного происхождения. Пациенты жалуются на высокую температуру, слабость и кашель с кровью, при этом тесты на грипп и коронавирус отрицательные.

По словам Болибока, природа вируса пока не установлена, но симптомы указывают на его респираторный характер. Специалист отметил, что меры защиты в таких случаях универсальны — они эффективны против большинства инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

"Судя по симптомам, вирус, скорее всего, респираторный. Защититься от него можно привычными способами — носить маску в местах скопления людей, особенно в транспорте и магазинах, регулярно проветривать помещения и мыть руки. Эти меры позволяют существенно снизить риск заражения и распространения инфекции. Маска остается одним из самых действенных средств профилактики", — подчеркнул врач.

Он отметил, что опыт пандемии подтвердил высокую эффективность использования масок. По словам врача, во время действия масочного режима случаи гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций практически не регистрировались, что свидетельствует о том, что маска остается одним из самых простых и надежных средств защиты от вирусных заболеваний.