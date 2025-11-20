Мозг требует никотин, как воздуха: найден способ обмануть дофаминовую ловушку и бросить без мучений

Отказ от курения требует работы с физиологией и поведением — нарколог Саунова

Освободиться от табачной зависимости пытаются многие, но лишь немногие проходят путь до конца, не возвращаясь к ритуалам, которые годами формировали поведение курильщика. По словам врача психиатра-нарколога Марины Сауновой, бросить курить навсегда возможно, если воздействовать на зависимость сразу с двух сторон — физиологической и поведенческой.

Как формируется зависимость

Марина Саунова подчеркивает, что отказ от курения всегда сопровождается сложными реакциями организма. Никотин не просто вызывает тягу — он встроен в механизмы нейромедиаторного подкрепления. Именно поэтому отмена провоцирует раздражительность, снижение концентрации и вегетативные симптомы.

"Следует отметить, что никотин воздействует на дофаминовые пути мозга, формируя устойчивое подкрепление", — пояснила эксперт.

Такие реакции связаны не только с действием вещества, но и с устойчивыми привычками, которые закрепляются вокруг табака: утренний перекур, пауза после работы, способ "перезагрузки" во время стресса. Специалист отмечает, что человек часто реагирует не на тягу как таковую, а на привычный набор сигналов, которые мозг связывает с курением.

Какие шаги действительно работают

Эффективная стратегия отказа предполагает постепенное снижение никотиновой нагрузки вместе с изменением привычных триггеров. Врач говорит о важности избегания ситуаций, связанных с ритуалом курения, а также о работе со стрессом, физической активности и стабильном режиме сна. Эти меры помогают выстроить новую систему поведения, не подкрепленную сигаретами.

Поддержкой в первые недели становятся вспомогательные средства. "Вместе с тем, никотинзаместительная терапия (НЗТ) — пластыри, жвачки, спреи — признана одним из наиболее эффективных способов облегчить синдром отмены", — выразила мнение специалист. Жевательные резинки обеспечивают строго дозированное поступление никотина и позволяют снижать его уровень без токсического воздействия продуктов горения табака, как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Поведенческие методы в связке с НЗТ

По словам Марины Сауновой, эффективность НЗТ значительно возрастает, если сочетать ее с поведенческими методами. Консультации, дневник тяги и контроль стрессовых факторов помогают отслеживать эмоциональные реакции и исключать ситуации, запускающие желание закурить. Эти инструменты позволяют человеку лучше понимать собственные механизмы зависимости.

Врач подчеркивает, что вспомогательные средства не заменяют работу с привычками.

"Важно понимать, что жвачки не лечат привычку курить, а лишь уменьшают физиологическую зависимость, позволяя человеку сосредоточиться на изменении поведения", — заключила Саунова.

Такой подход помогает сформировать устойчивую мотивацию и постепенно исключить сигареты из повседневной жизни.