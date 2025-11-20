Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александр Васильев назвал Майю Плисецкую противоречивым человеком
Певица Слава рассказала, что могла лишиться слуха
Городская среда повышает риск рака у животных — данные Аризонского университета
Катина считает позором выступление "Тату" на "Евровидении"
Honda обновила кроссовер Pilot с улучшенным дизайном и салоном — инженеры
Подмосковье ограничило продажу алкоголя во дворах МКД с 2026 года — Мособлдума
Продавцы могут умалчивать о прописанных жильцах и долгах — юрист
Интимная близость ускоряет заживление кожи у пар — Medical Xpress
Определены подходящие виды цитрусов для выращивания дома — ботаники

Мозг требует никотин, как воздуха: найден способ обмануть дофаминовую ловушку и бросить без мучений

Отказ от курения требует работы с физиологией и поведением — нарколог Саунова
3:09
Здоровье

Освободиться от табачной зависимости пытаются многие, но лишь немногие проходят путь до конца, не возвращаясь к ритуалам, которые годами формировали поведение курильщика. По словам врача психиатра-нарколога Марины Сауновой, бросить курить навсегда возможно, если воздействовать на зависимость сразу с двух сторон — физиологической и поведенческой.

Сигарета
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сигарета

Как формируется зависимость

Марина Саунова подчеркивает, что отказ от курения всегда сопровождается сложными реакциями организма. Никотин не просто вызывает тягу — он встроен в механизмы нейромедиаторного подкрепления. Именно поэтому отмена провоцирует раздражительность, снижение концентрации и вегетативные симптомы.

"Следует отметить, что никотин воздействует на дофаминовые пути мозга, формируя устойчивое подкрепление", — пояснила эксперт.

Такие реакции связаны не только с действием вещества, но и с устойчивыми привычками, которые закрепляются вокруг табака: утренний перекур, пауза после работы, способ "перезагрузки" во время стресса. Специалист отмечает, что человек часто реагирует не на тягу как таковую, а на привычный набор сигналов, которые мозг связывает с курением.

Какие шаги действительно работают

Эффективная стратегия отказа предполагает постепенное снижение никотиновой нагрузки вместе с изменением привычных триггеров. Врач говорит о важности избегания ситуаций, связанных с ритуалом курения, а также о работе со стрессом, физической активности и стабильном режиме сна. Эти меры помогают выстроить новую систему поведения, не подкрепленную сигаретами.

Поддержкой в первые недели становятся вспомогательные средства. "Вместе с тем, никотинзаместительная терапия (НЗТ) — пластыри, жвачки, спреи — признана одним из наиболее эффективных способов облегчить синдром отмены", — выразила мнение специалист. Жевательные резинки обеспечивают строго дозированное поступление никотина и позволяют снижать его уровень без токсического воздействия продуктов горения табака, как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Поведенческие методы в связке с НЗТ

По словам Марины Сауновой, эффективность НЗТ значительно возрастает, если сочетать ее с поведенческими методами. Консультации, дневник тяги и контроль стрессовых факторов помогают отслеживать эмоциональные реакции и исключать ситуации, запускающие желание закурить. Эти инструменты позволяют человеку лучше понимать собственные механизмы зависимости.

Врач подчеркивает, что вспомогательные средства не заменяют работу с привычками.

"Важно понимать, что жвачки не лечат привычку курить, а лишь уменьшают физиологическую зависимость, позволяя человеку сосредоточиться на изменении поведения", — заключила Саунова.

Такой подход помогает сформировать устойчивую мотивацию и постепенно исключить сигареты из повседневной жизни.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Садоводство, цветоводство
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Овёс, несолёное сало и сырые семечки подходят для подкармливания птиц зимой
Домашние животные
Овёс, несолёное сало и сырые семечки подходят для подкармливания птиц зимой
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные
Наука и техника
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные
Популярное
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи

Госдума предлагает лотерею кассовых чеков по примеру Тайваня. Мера должна снизить долю теневой экономики, которая достигает 20% от ВВП.

Депутат Госдумы Делягин предложил внедрить тайваньскую лотерею кассовых чеков
Российские истребители Су-57 поставлены Алжиру — MWM
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом" Сергей Милешкин
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Первые морозы бьют по крыльям: как превратить кормушки в спасательные станции для птиц
Первые морозы бьют по крыльям: как превратить кормушки в спасательные станции для птиц
Последние материалы
Городская среда повышает риск рака у животных — данные Аризонского университета
Катина считает позором выступление "Тату" на "Евровидении"
Honda обновила кроссовер Pilot с улучшенным дизайном и салоном — инженеры
Подмосковье ограничило продажу алкоголя во дворах МКД с 2026 года — Мособлдума
Продавцы могут умалчивать о прописанных жильцах и долгах — юрист
Интимная близость ускоряет заживление кожи у пар — Medical Xpress
Определены подходящие виды цитрусов для выращивания дома — ботаники
Италия вводит налог для туристов с собаками — Pravda
Трамп назвал климатическое изменение аферой — ООН
Сливочный сыр становится пластичным после минутного взбивания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.