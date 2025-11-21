Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Путь к долголетию начинается не в клинике: режим, который бьёт по старению лучше дорогих процедур

Основой долголетия остаются сон, питание и физическая активность
6:40
Здоровье

Желание прожить как можно дольше сопровождает человека столько, сколько существует сама медицина. Учёные десятилетиями пытаются понять, можно ли остановить старение или хотя бы значительно замедлить его. Однако, несмотря на стремительный прогресс в генетике, биохимии и технологиях, людей, способных уверенно перешагнуть столетний рубеж, по-прежнему немного. И, как подчёркивает Александр Карасев, наука пока не располагает средствами, которые могли бы продлить человеческую жизнь до фантастических 150 лет.

пожилая пара в парке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
пожилая пара в парке

Что известно о продлении жизни сегодня

Любые заявления о "таблетке бессмертия" не имеют под собой доказательной базы. Большая часть того, что помогает оставаться активным в возрасте, — привычки, которые человек формирует сам.

"На сегодня с уверенностью можно сказать, что технологии, способные продлить жизнь до 150 лет, не созданы. Врач не может предложить вам то или иное лекарство или средство, которое сделает вас долгожителем. Долгожители встречаются, их все больше и больше. Мы знаем факторы жизни, которые влияют на такую продолжительность жизни. И в большей степени это режим, сон, питание и уровень физической активности", — пояснил врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев.

Большинство эффектных результатов в области омоложения или задержки старения получены на животных моделях. Это не делает исследования бесполезными — наоборот, они позволяют лучше изучить природу возрастных болезней. Но перенос таких методик на людей требует колоссальной проверки и долгосрочных наблюдений.

"Это моделирование возрастозависимых заболеваний с очень серьезным приближением. Некоторые препараты показали феноменальную способность продлять жизнь, например, мышам или червям, но такие препараты не могут быть напрямую перенесены в медицинскую практику. Требуется достаточно большое количество исследований, чтобы подтвердить безопасность таких средств, эффективность и рассказать об объяснимости этого эффекта", — отметил специалист.

Отдельное направление — работа с генномодифицированными животными. Здесь исследователи видят будущее трансплантологии: создание органов, которые организм человека не будет отвергать.

Сравнение подходов к продлению жизни

Направление Где работает сейчас Применимость к человеку Особенности
Препараты, удлиняющие жизнь животным Лаборатории, модели на мышах и червях Пока невозможна Высокие риски, слабая предсказуемость
Генетические вмешательства Эксперименты на животных Перспективно в трансплантологии Могут снизить риск отторжения органов
Образ жизни (сон, питание, движение) Работает для всех 100% применимо Самое надёжное направление
Профилактическая медицина Клиники и анализы Полностью доступно Позволяет отсрочить болезни старения

Как действовать: советы

  1. Следить за режимом сна: использовать трекеры, "умные" часы, приборы контроля дыхания.
  2. Поддерживать умеренную физическую активность: домашние тренажёры, беговые дорожки, кардиогаджеты.
  3. Регулировать питание: кухонные весы, блендеры для приготовления полезной еды, оливковое масло высокого качества.
  4. Управлять стрессом: приложения для медитаций, СПА-процедуры, короткие восстановительные практики.
  5. Проходить регулярные обследования: витаминные панели, тесты на гормоны, анализы функций печени и почек.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: хаотичный режим сна.
Последствие: ускорение клеточного старения.
Альтернатива: использовать "умные" будильники, ночные лампы с регулировкой света.

Ошибка: диета из полуфабрикатов.
Последствие: воспалительные процессы, рост риска заболеваний сердца.
Альтернатива: мультиварка, пароварка, витаминные комплексы по показаниям врача.

Ошибка: сидячий образ жизни.
Последствие: снижение метаболизма, слабость мышц.
Альтернатива: домашние тренажёры, фитнес-коврики, кардиоупражнения.

Если технологии всё-таки появятся

Если учёные однажды разработают безопасный способ замедлять старение на клеточном уровне, это станет самым революционным событием XXI века. Но даже тогда понадобится контролировать результаты: от реакций иммунитета до влияния на когнитивные функции. Возможно, доступ к таким технологиям сначала будет ограничен, как это было с первыми имплантами, ЭКО или генетическими тестами, сообщает Экосевер.

Плюсы и минусы современных подходов

Подход Плюсы Минусы
Профилактика и ЗОЖ Доступно, безопасно, доказано Требует дисциплины
Генетические исследования Большой потенциал Высокая цена, долгие сроки
Препараты-экспериментаторы Сильный омолаживающий эффект у животных Нельзя применять людям
Медицинские гаджеты Удобно, повышает осознанность Может давать неточные данные

FAQ

Можно ли уже сегодня замедлить старение?
Да, при помощи режима сна, питания, двигательной активности и контроля заболеваний.

Сколько стоят антиэйдж-процедуры?
От доступных витаминных комплексов до дорогостоящих генетических тестов — диапазон огромный.

Что лучше — биодобавки или спорт?
Для продления активного возраста упражнения надёжнее. БАДы работают только при доказанной необходимости.

Мифы и правда

Миф: существует препарат, который продлевает жизнь на десятилетия.
Правда: таких средств нет, любые заявления — маркетинг.

Миф: старение можно полностью остановить.
Правда: пока это невозможно даже теоретически.

Миф: долгожителями становятся только из-за генетики.
Правда: образ жизни влияет не меньше.

Современная наука пока не располагает технологиями, способными продлить человеческую жизнь до 150 лет. Все впечатляющие результаты в области замедления старения получены лишь на животных и требуют многолетних клинических исследований, прежде чем смогут приблизиться к практике. На сегодняшний день главным инструментом долголетия остаются привычки: грамотный режим сна, питание, физическая активность и профилактика заболеваний.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
