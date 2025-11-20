Европейский рынок лекарств привык ассоциироваться с крупными корпорациями, дорогими оригинальными препаратами и строгим контролем качества. Но в последние месяцы на этой карте появился весьма неожиданный игрок — российские производители дженериков, вакцин и противовирусных средств. В начале осени Евросоюз заметно увеличил закупки медикаментов у России, и по объёмам поставок рынки снова стали тесно связаны. Для пациентов это цифры в статистике, а для фарминдустрии — сигнал серьёзных перемен.
По официальным данным, в сентябре Россия продала в страны ЕС лекарственных препаратов более чем на 7,5 млн евро — это максимум за несколько лет и кратный рост по сравнению с концом лета и прошлым годом. Основная нагрузка пришлась на Словению и Венгрию, которые закупили большую часть партии для своих фармкомпаний и госпитальных сетей.
"Интерес европейских партнёров довольно просто объяснить: Россия научилась массово производить качественные дженерики — аналоги оригинальных лекарств с тем же действующим веществом, но по более доступной цене. Для бюджетов страховых систем и государственных клиник это важный аргумент, особенно когда речь идёт о хронических заболеваниях: гипертонии, сахарном диабете, сердечно-сосудистых патологиях." — объясняет кардиолог Денис Прокофьев.
Важную роль сыграли и российские вакцины: против гриппа, полиомиелита, кори и других инфекций. Страны ЕС внимательно следят за ценой и стабильностью поставок, а у российских производителей сильная эпидемиологическая школа и отработанные технологии массового выпуска.
Отдельное направление — препараты для терапии орфанных (редких, часто генетических) заболеваний. Здесь Россия постепенно выходит в нишу, где даже небольшие партии качественных лекарств востребованы за рубежом, а каждая поставка поддерживает жизнь реальных пациентов.
|Параметр
|Российские дженерики
|Оригинальные препараты ЕС
|Цена для пациента
|Ниже, часто в разы; выгодно для страховых и госзакупок
|Выше из-за затрат на исследования и маркетинг
|Доступность
|Массовое производство, крупные серии, широкий ассортимент в аптеках и онлайн-аптеках
|Ограниченная доступность, особенно новых молекул; иногда — дефицит
|База исследований
|Опираться могут на уже изученные молекулы и данные по безопасности
|Требуют полного цикла доклинических и клинических исследований
|Регистрация и контроль
|Проходят национальные процедуры регистрации, контролируются Росздравнадзором
|Подчиняются регуляторам ЕС и национальным агентствам
|Вакцины и противовирусные
|Сильные позиции в гриппозных вакцинах, полиомиелите, части противовирусных средств
|Широкий портфель, но зачастую дороже в закупке
|Лекарства для орфанных заболеваний
|Пока нишевый, но растущий сегмент; точечные уникальные разработки
|Больше инновационных решений, но их стоимость очень высока
Для европейских систем здравоохранения, где расходы на лекарства постоянно растут, возможность закупать дженерики, вакцины, ноотропные и антибактериальные препараты по более выгодной цене становится практической, а не политической задачей.
Основной спрос идёт на дженерики: противовирусные средства, препараты для сердечно-сосудистой системы, ноотропы, антибактериальные лекарства и растительные комплексы. Они попадают в госпитальные протоколы, аптечные сети, онлайн-аптеки и страховые программы.
Россия традиционно сильна в вакцинологии: прививки от гриппа, кори, полиомиелита, ряда детских инфекций выпускаются в больших объёмах, а сопоставимое сочетание цены, эффективности и готовности к масштабным поставкам устраивает многие страны, сообщает "Царьград".
Особое место занимают противовирусные препараты, которые используются в сезон гриппа и ОРВИ. Здесь Россия предлагает несколько разных действующих веществ, тогда как, по словам эксперта, в ряде европейских стран долгое время популярность удерживал практически один препарат против гриппа — томифлю.
"Они действительно оказывают губительное воздействие на вирус гриппа. Ввиду его патогенности этим заинтересованы многие международные партнёры, которые, безусловно, изначально проводят исследования наших препаратов, видят их эффективность и закупают," — отметил врач-кардиолог Денис Прокофьев.
В итоге европейским клиникам становится проще формировать протоколы сезонной профилактики и лечения, комбинируя местные лекарства, российские дженерики, витамины, сыворотки и вакцины.
Ошибка: покупать противовирусные и антибиотики без назначения врача, ориентируясь только на рекламу.
Последствие: повышенный риск побочных эффектов, устойчивость микробов и вирусов, отсутствие эффекта лечения.
Альтернатива: обратиться к врачу, пройти необходимую диагностику, подобрать схему терапии с учётом дженериков, витаминов и вспомогательных средств.
Ошибка: заказывать препараты от серьёзных заболеваний (онкология, деменции, диабет) на непроверенных сайтах ради экономии.
Последствие: риск подделки, срыв лечения, ухудшение состояния и финансовые потери.
Альтернатива: использовать только официальные каналы — лицензированные аптеки, госпитальные закупки, страховые программы, в том числе с применением российских дженериков.
Ошибка: считать, что "раз дженерик дешевле, значит он слабее” и отказываться от него в пользу более дорогого бренда.
Последствие: переплата без реальной прибавки эффективности, снижение приверженности к лечению из-за высокой цены.
Альтернатива: обсудить с врачом замену на дженерик с тем же действующим веществом, убедиться в наличии регистрации и норм контролируемого производства.
Сценариев несколько. Если европейские страны и дальше будут закупать российские вакцины, противовирусные и ноотропные препараты, это даст производителям дополнительные ресурсы на разработку новых молекул и форм выпуска — например, инъекционных препаратов пролонгированного действия или современных комбинаций для терапии онкологии.
С другой стороны, растущий экспорт создаёт риск зависимости от внешнего спроса. Поэтому важно, чтобы инвестиции шли не только в производство "на экспорт”, но и в доступность терапии внутри страны — от базовых противовирусных и витаминов до сложных средств от онкологических и нейродегенеративных заболеваний.
"Речь про препараты, направленные на лечение онкологии и ряда заболеваний, которые до сегодняшнего времени плохо поддаются фармацевтическому воздействию, например болезнь Альцгеймера, сосудистые деменции, пролонгированные формы сахарного диабета. На все исследования и производство препаратов от этих недугов нужны финансовые ресурсы, которые будут получены в результате экспорта русских лекарственных препаратов в Европу," — пояснил врач-кардиолог Денис Прокофьев.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы и риски
|Экономика
|Дополнительные валютные поступления, развитие фармпроизводства, модернизация заводов
|Зависимость части отрасли от внешнего спроса и курсов валют
|Наука и разработки
|Больше средств на клинические исследования, создание новых вакцин и препаратов от сложных болезней
|Необходимость выдерживать международную конкуренцию по качеству и доказательной базе
|Доступность для российских пациентов
|Масштабное производство снижает себестоимость дженериков, вакцин, сиропов, ноотропов
|Риск временного дефицита отдельных позиций при пиковой загрузке экспортных контрактов
|Имидж страны
|Рост репутации как производителя качественных медикаментов — от противовирусных до орфанных
|Любые скандалы с качеством будут сильнее бить по отрасли, находящейся в центре внимания
|Регулирование
|Гармонизация стандартов качества, усиление контроля
|Усложнение процедур регистрации и инспекций, рост административной нагрузки на компании
Как отличить дженерик от оригинального препарата?
На упаковке всегда указано международное непатентованное название действующего вещества. Оригинальный препарат — это первый бренд с данной молекулой, а дженерики — последующие версии с тем же действующим веществом, но другими торговыми названиями и производителями. В аптеке можно спросить фармацевта, есть ли более доступный дженерик с тем же МНН.
Сколько примерно стоят российские дженерики по сравнению с импортными лекарствами?
Точные цены зависят от категории: противовирусные, антибактериальные средства, ноотропы или препараты для сердечно-сосудистой системы. В среднем дженерики обходятся заметно дешевле оригинальных брендов, иногда экономия достигает десятков процентов, что особенно важно для пациентов с длительными курсами лечения.
Что лучше: дженерик или оригинальный препарат?
Нельзя сказать, что одна категория автоматически лучше другой. Оригинальные препараты открывают новые терапевтические возможности, а дженерики позволяют сделать лечение доступным для большего числа людей. Важно, чтобы и те, и другие имели доказанную эффективность, проходили контроль качества и назначались врачом с учётом конкретного диагноза.
Почему европейские страны закупают лекарства в России, если у них есть собственная фарминдустрия?
Европейские компании действительно производят много оригинальных и генерических препаратов, но рынку нужны стабильные поставки, разнообразие производителей и конкурентная цена. Российские дженерики, вакцины и противовирусные встраиваются в эту систему как дополнительный надёжный источник.
Миф: дженерики всегда хуже оригинала.
Правда: при корректном производстве и регистрации они содержат то же действующее вещество и могут быть сопоставимы по эффективности, при этом стоить дешевле.
Миф: европейцы не доверяют российским препаратам.
Правда: сам факт закупок показывает, что при соблюдении стандартов качества российские лекарства занимают в ЕС вполне конкретную нишу — от вакцин до противовирусных и ноотропных средств.
Миф: если лекарство дешевле, значит оно обязательно слабее.
Правда: цена зависит не только от качества, но и от затрат на разработку, маркетинг, упаковку и масштаб производства. Доступный дженерик может быть вполне эффективным вариантом терапии.
Во многих странах мира дженерики составляют значительную часть всех назначаемых лекарств — это позволяет страховым системам и пациентам экономить без ущерба для качества терапии.
Разработка оригинального препарата может занимать 10-15 лет и требовать вложений в миллиарды долларов, тогда как выпуск дженерика обходится значительно дешевле, что и делает его более доступным.
Российская школа эпидемиологии и вакцинологии исторически участвовала в крупных программах борьбы с полиомиелитом и корью, что до сих пор помогает стране удерживать сильные позиции в производстве вакцин.
Ещё в советское время делалась ставка на массовую вакцинацию и развитие эпидемиологической службы. Производство вакцин от кори, полиомиелита, коклюша и других инфекций разворачивалось на крупных предприятиях, а профилактика рассматривалась как ключевой инструмент здравоохранения.
В 1990-е годы акцент сместился в сторону импорта дорогих оригинальных лекарств, но постепенно начало расти собственное производство дженериков. В 2000-е и 2010-е годах появились программы импортозамещения, модернизировались фармзаводы, развивались технологии производства сложных лекарственных форм — от инсулинов до современных противоопухолевых средств.
Сегодня экспорт дженериков, вакцин, противовирусных, ноотропных и растительных препаратов в Европу стал логичным продолжением этого пути. Для российских компаний это шанс закрепиться на конкурентном рынке, а для пациентов — как внутри страны, так и за её пределами — возможность получать необходимое лечение по более доступной цене.
