Едите ложками и гробите здоровье: названа точная доза, превращающая пользу в чистый яд

Взрослым можно съедать до 50 граммов меда в сутки: гастроэнтеролог Губанова
4:47
Здоровье

Осенью многие россияне меняют сахарницу на банку меда, рассчитывая укрепить иммунитет и пережить сезон простуд без лишних таблеток. В то же время врачи напоминают: даже натуральный продукт с репутацией полезного не избавляет от необходимости соблюдать меру и учитывать риски для обмена веществ. Для части людей привычка есть мед ложками может обернуться прибавкой веса и проблемами со здоровьем.

Разные виды мёда
Фото: Adobe Stock by photosaint, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разные виды мёда

Об этом сообщает издание URA.RU, публикуя материал от 19 ноября 2025 года с комментариями гастроэнтеролога и терапевта ИНВИТРО Ирины Губановой.

Сколько меда можно себе позволить

Врачи отмечают, что мед действительно содержит витамины, минералы и антиоксиданты, которые поддерживают организм в период холодов. Однако этот продукт остается очень калорийным, и именно это часто недооценивают. В одной столовой ложке около 64 килокалорий и примерно 17 граммов сахаров, поэтому при регулярном и щедром употреблении легко выйти за пределы дневной нормы простых углеводов.

Ирина Губанова подчеркивает, что оптимальной нормой для взрослого человека считаются около 50 граммов меда в день, то есть две столовые ложки. Этого достаточно, чтобы получить пользу и не перегрузить обмен веществ. Детям старше трех лет рекомендуется не превышать одну чайную ложку, что соответствует примерно 10 граммам продукта.

Почему мед не заменяет сахар

Мед часто воспринимают как более "здоровую" замену сахару, особенно люди, которые стараются похудеть. В реальности такая замена не решает проблему калорий, а лишь меняет форму их поступления. Мед содержит примерно 33-42% фруктозы, которая считается самым сладким углеводом, и при этом остается богатым источником углеводов в целом.

По калорийности мед практически не отличается от обычного сахара, который на сто процентов состоит из сахарозы. У продукта высокий гликемический индекс, он быстро повышает уровень глюкозы в крови и так же быстро возвращает чувство голода. При неограниченном употреблении это ведет к перееданию, набору веса и повышению рисков ожирения, сердечно-сосудистых и метаболических нарушений.

Полезные свойства без лишних иллюзий

Несмотря на калорийность, мед остается насыщенным по составу натуральным продуктом. В нем присутствуют витамины группы B и витамин C, а также такие минералы, как железо, калий, кальций, фосфор, магний и цинк. Дополняют картину флавоноиды, органические кислоты и антиоксиданты, которые помогают организму справляться со стрессом и воспалительными процессами.

Благодаря этому мед способен мягко поддерживать сердечно-сосудистую систему, улучшая кровообращение и способствуя небольшому снижению артериального давления. В сезон ОРВИ его природные антибактериальные и противовоспалительные свойства помогают уменьшить раздражение горла, облегчить кашель и ускорить восстановление. Вместе с тем врачи напоминают, что для устойчивой поддержки иммунитета полезнее разнообразный рацион с овощами, фруктами, орехами и кисломолочными продуктами, а не ставка на один сладкий ингредиент.

Отдельно отмечается влияние меда на пищеварительную систему. Продукт помогает восстановлению слизистой желудка и кишечника, снижает воспалительные проявления и создает благоприятные условия для роста полезной микрофлоры. Его активно используют и в косметологии, где ценят увлажняющие и питательные свойства, улучшающие состояние кожи и ее способность к восстановлению.

Когда мед может навредить

Даже при очевидной пользе мед подходит не всем. Младенцам и детям до трех лет его не дают из-за риска аллергических реакций и ботулизма, о чем напоминают специалисты. Людям со склонностью к аллергии также стоит проявлять осторожность и следить за реакцией организма на продукт.

Отдельная группа риска — пациенты с сахарным диабетом. Для них мед остается источником простых углеводов с высоким гликемическим индексом, поэтому допустимую порцию необходимо согласовывать с лечащим врачом. Мед лучше рассматривать как вкусное дополнение к рациону, а не как "волшебный суперфуд", способный заменить грамотное питание и медицинские рекомендации.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
