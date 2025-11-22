Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Звук, который нельзя игнорировать: хруст в суставе раскрывает ранний этап опасного разрушения

Хруст с болью в суставе указывает на артроз — врач Сиротенко
0:30
Здоровье

Многие списывают хруст в коленях, плечах или пальцах на усталость или возрастные изменения, но иногда этот звук — больше чем бытовая мелочь. В некоторых случаях он становится первым предупреждением о начинающихся изменениях в суставном хряще. Важно не пропустить момент, когда проблема ещё обратима, и понять, какие симптомы должны насторожить.

Колено
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Колено

Когда хруст становится опасным

Артроз — хроническое заболевание, при котором суставной хрящ постепенно разрушается. Хрящевая прослойка истончается, и поверхности костей начинают соприкасаться, вызывая трение. Именно оно приводит к характерным щелчкам и хрусту, а затем — к ограничению подвижности.

"Боль возникает только при нагрузке и стихает в покое", — рассказала заведующая лечебным отделением Клиники КИТ в Куркино Кристина Сиротенко.

По словам врача, артроз чаще развивается у людей старшего возраста, особенно после 65 лет. С годами хрящ теряет прочность, стаёт тоньше и хуже выдерживает нагрузку. На этот процесс влияют хронические заболевания, малоподвижная работа, слабая физическая активность, а также наследственная предрасположенность. Врач отмечает, что число пациентов растёт ежегодно.

"Эта болезнь существенно снижает общее качество жизни", — добавила Сиротенко.

Однако хруст сам по себе не всегда означает артроз. Он может появляться из-за скопления пузырьков газа в суставной жидкости, недостатка воды в организме, перенапряжения, травм, инфекций, неправильного положения сухожилий или отложения солей. Поэтому важно не ставить диагноз самостоятельно, подчёркивает Газета.Ru.

Сравнение: артроз и безопасный физиологический хруст

Признак Артроз Физиологический хруст
Боль Только при нагрузке Отсутствует
Ограничение подвижности Со временем усиливается Нет
Деформация сустава Возможна Нет
Зависимость от возраста Чаще после 50-65 лет В любом возрасте
Причины Разрушение хряща Газы, лёгкое натяжение связок
Опасность Прогрессирует без лечения Не представляет угрозы

Как действовать: пошаговое руководство

  1. Фиксируйте симптомы. Обратите внимание, появляется ли боль во время ходьбы, подъёма по лестнице или после долгой нагрузки.

  2. Сократите чрезмерные нагрузки. Используйте ортопедические стельки, трость, фиксаторы, если суставы испытывают давление.

  3. Поддерживайте водный баланс. Вода улучшает качество суставной жидкости.

  4. Добавьте умеренную активность. Плавание, ЛФК, мягкая гимнастика снижают трение между суставными поверхностями.

  5. Используйте согревающие кремы и мази. Они улучшают кровообращение и помогают уменьшить скованность.

  6. Добавьте продукты для суставов. Рыба, оливковое масло, желатин, молочные продукты, витамины D и С — поддерживают хрящевую ткань.

  7. Обратитесь к врачу. Рентген, УЗИ или МРТ помогут подтвердить или исключить артроз.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорировать хруст → усиление нагрузки на хрящ, прогрессирование артроза → консультация ортопеда и ранняя диагностика.

  2. Применять согревающие мази без диагноза → риск ухудшения при скрытом воспалении → использовать нейтральные охлаждающие гели до визита к врачу.

  3. Заниматься интенсивным спортом → ускорение износа сустава → ЛФК, плавание, велотренажёр.

  4. Ходить на высоких каблуках → неправильное распределение нагрузки → удобная ортопедическая обувь.

  5. Сидеть долго без движения → застой жидкости в суставе → делать перерывы и разминку каждые 40-60 минут.

А что если хрустит, но боли нет?

Если звук не сопровождается дискомфортом, вероятно, причина — пузырьки газа или особенности связок. Но даже без боли стоит наблюдать за суставами: при обезвоживании, стрессах или резких движениях физиологический хруст может становиться чаще. В таких случаях помогает достаточный питьевой режим и умеренная физическая активность.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Плюсы Минусы
Возможность остановить прогрессирование Требуется время на обследования
Подбор индивидуальной терапии Стоимость диагностики
Уменьшение боли и скованности Может выявить сопутствующие проблемы
Контроль нагрузки на суставы Необходимы регулярные визиты
Повышение качества жизни Потребуются изменения привычек

FAQ

Как выбрать ортопедическую обувь при первых симптомах?
Обувь должна иметь мягкую подошву, поддержку свода стопы и амортизирующую стельку. Лучший вариант — подобрать модель вместе с ортопедом.

Сколько стоит диагностика суставов?
Цена зависит от метода: рентген обычно дешевле, МРТ — дороже, но информативнее. Точные суммы отличаются по клиникам.

Что лучше при артрозе — спорт или покой?
Полный покой вреден. ЛФК, плавание, растяжка укрепляют мышцы и снижают нагрузку на сустав.

Мифы и правда

Миф: хруст всегда означает артроз.
Правда: многие причины безобидны и не связаны с разрушением хряща.

Миф: если суставы болят только при нагрузке, это нормально.
Правда: такая боль — один из ранних сигналов артроза.

Миф: артроз — болезнь только пожилых.
Правда: он встречается и у людей после 35-40 лет при повышенных нагрузках или травмах.

Три интересных факта

  1. Суставной хрящ не имеет сосудов, питание он получает только из суставной жидкости.

  2. Артроз чаще развивается у женщин после менопаузы из-за снижения уровня эстрогенов.

  3. У людей, регулярно занимающихся плаванием, риск артроза на 30-40% ниже.

Исторический контекст

  1. Первые описания болезней суставов встречаются в трудах Гиппократа.

  2. В XIX веке артроз начали выделять как отдельное заболевание.

  3. Современная диагностика суставов стала возможна после появления рентгена и МРТ.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
