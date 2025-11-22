Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ночной перекус превращает зубы в мишень: организм сам включает режим, который ускоряет кариес

Ночные перекусы повышают риск кариеса — стоматолог Чередниченко
7:35
Здоровье

Ночная еда кажется безобидной мелочью, но стоматологи всё чаще предупреждают: регулярные перекусы после отбоя создают идеальные условия для кариеса. Пока организм готовится ко сну, в ротовой полости меняется химический баланс, и зубы становятся уязвимее.

Девушка ест ночью
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка ест ночью

Чтобы понимать, почему так происходит и как минимизировать вред, важно учитывать физиологию слюноотделения, состав продуктов и привычки ухода за полостью рта.

Что на самом деле происходит с зубами ночью

В течение дня слюна защищает зубы: она смывает остатки еды, снижает кислотность и препятствует размножению бактерий. Это естественная "буферная система", которая работает особенно активно после еды — примерно два часа. Когда мы питаемся по классической схеме — завтрак, обед, ужин, — организм успевает выровнять кислотно-щелочной баланс, а риск кариеса снижается.

Однако с наступлением ночи ситуация меняется. Организм переключается в восстановительный режим, замедляя почти все процессы, включая выработку слюны. Снижается её объём и качество, а значит, зубы остаются без естественной защиты.

"Кариес — одно из самых распространенных стоматологических заболеваний, при котором происходит разрушение твердых тканей зуба (эмали и дентина) под воздействием кислот, вырабатываемых бактериями", — сказала стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Виктория Чередниченко.

"Плохая гигиена полости рта, избыток сахара в рационе, поскольку сладкая пища и напитки создают в ротовой полости среду, благоприятную для размножения бактерий", — рассказала Чередниченко.

В ночное время ситуация усугубляется: остатки углеводов прилипают к эмали, кислоты задерживаются дольше, а бактерии размножаются активнее. Врач подчёркивает, что снижение слюноотделения ночью ускоряет накопление налёта — главного фактора разрушения эмали, пишет Газета.Ru.

"Ночные перекусы — привычка, которая может нанести вред вашим зубам. Это связано с тем, что ночью наш организм готовится ко сну, все процессы в организме замедляются, в том числе и уменьшается выработка слюны…", — предупредила Чередниченко.

Сравнение: дневное и ночное питание

Параметр Днём Ночью
Уровень слюноотделения Высокий, активное очищение Сниженный, защитный барьер ослаблен
Нейтрализация кислот Быстрая, 1-2 часа Замедленная, кислоты удерживаются дольше
Риск появления налёта Средний Высокий
Влияние пищи на эмаль Смягчается буферной системой Усиливается липкостью и кислотностью продуктов
Угроза кариеса Умеренная Максимальная

Как действовать правильно: пошаговое руководство

  1. Чистите зубы перед сном — не откладывайте этот шаг даже после лёгкого ужина. Зубная щётка и паста — ваш первый барьер защиты.

  2. Если всё-таки перекусили, используйте воду или ополаскиватель. Полоскание снижает концентрацию кислот и удаляет часть налёта.

  3. Выбирайте продукты с низким содержанием сахара: несладкие молочные продукты, овощи, натуральные снеки без добавленного сахара.

  4. Держите рядом бутылку чистой воды — она поможет снизить сухость во рту.

  5. Используйте зубную нить после вечерней чистки, чтобы убрать остатки еды из межзубных промежутков.

  6. Применяйте фторсодержащие ополаскиватели — они укрепляют эмаль.

  7. Контролируйте температуру еды: избегайте слишком горячего и слишком холодного, чтобы не провоцировать микротрещины.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Перекусить сладостями перед сном → резкое повышение кислотности, липкие остатки на эмали → выбрать несладкий творог или овощные палочки.

  2. Пить газировку ночью → размягчение эмали кислотами → заменить на воду или тёплый травяной чай без сахара.

  3. Есть сухофрукты → липкая текстура задерживается в фиссурах → предпочесть свежий фрукт или йогурт без сахара.

  4. Грызть твёрдые продукты → риск микротрещин и сколов → использовать мягкие продукты или тосты.

  5. Игнорировать вечернюю чистку зубов → ускоренный рост бактериального налёта → выработать устойчивую гигиеническую привычку.

А что если всё же хочется есть ночью?

Если ночная еда — часть вашего образа жизни (работа в смены, поздние тренировки, грудное вскармливание), можно минимизировать последствия. Достаточно выбрать безопасные продукты: йогурт без сахара, кусочек сыра, омлет, овощи. Также помогает постепенное формирование позднего ужина за 2-3 часа до сна — чувство голода ночью появляется реже.

Плюсы и минусы ночных перекусов

Плюсы Минусы
Помогают пережить период повышенной нагрузки или сменный график Увеличивают кислотность во рту и провоцируют кариес
Снижают ночной голод и тревожность Замедление слюноотделения ночи усиливает вред
Могут поддержать уровень энергии Риск повреждения эмали от холодного/горячего
Можно подобрать полезные продукты Большинство "ночных" перекусов — высокосахарные
Удобство и доступность Появление налёта и неприятного запаха

FAQ

Как выбрать безопасный ночной перекус?
Ориентируйтесь на несладкие и неклейкие продукты: натуральный йогурт, сыр, омлет, овощи. Избегайте сахара, газировки, карамели, сухофруктов.

Сколько стоит профилактика у стоматолога?
Консультации и профилактические чистки у частных клиник обычно варьируются, но регулярные визиты раз в 3-4 месяца позволяют экономить на лечении.

Что лучше — зубная нить или ополаскиватель?
Нить убирает частицы между зубами, а ополаскиватель снижает количество бактерий и кислотность. Для максимального эффекта стоматологи советуют сочетать оба метода.

Мифы и правда

Миф: если перекус маленький, вреда не будет.
Правда: даже крошечная порция сладкого запускает процесс кислотообразования.

Миф: газировка без сахара безопасна.
Правда: кислоты в составе всё равно размягчают эмаль.

Миф: достаточно просто прополоскать рот водой.
Правда: вода снижает кислотность, но не убирает налёт полностью.

Три интересных факта

  1. Слюна содержит ферменты, которые начинают расщепление углеводов ещё до попадания пищи в желудок.

  2. За ночь человек вырабатывает примерно в 5-7 раз меньше слюны, чем днём.

  3. Кариес — одно из самых древних болезней: его следы находят в человеческих черепах возрастом более 10 тысяч лет.

Исторический контекст

  1. В древности проблемы с зубами усугубляла грубая пища и отсутствие гигиены.

  2. Появление сахара в рационе европейцев в Средние века привело к всплеску кариеса.

  3. Современная стоматология сформировалась в XX веке с изобретением фторированной пасты и профессиональной гигиены.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
