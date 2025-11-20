Овечки не помогут: привычка, из-за которой мозг отказывается засыпать

Популярный совет считать овец только ухудшает засыпание — сомнолог Кудинов

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Популярный совет считать овечек перед сном не помогает уснуть — напротив, он может усилить внутреннее напряжение, мешая мозгу перейти в состояние покоя. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian Бессонница

По словам врача, чтобы уснуть, необходимо, чтобы мозг находился в состоянии покоя. Любая умственная активность, в том числе подсчет овечек, препятствует расслаблению и мешает естественному процессу засыпания.

"Когда человек засыпает, мозг должен быть максимально спокоен и не вовлечен в активную деятельность. Различные мысли, подсчеты и попытки контролировать процесс только мешают. Подсчет овечек превращается в умственную работу, а она препятствует расслаблению и мешает погрузиться в сон", — отметил Кудинов.

Он подчеркнул, что нормализация сна требует системного подхода. В первую очередь необходимо соблюдать стабильный режим: просыпаться в одно и то же время, включая выходные дни. Также важны комфортные условия в спальне — тишина, темнота и прохладный воздух.

"Регулярный подъем в одно и то же время помогает выработать у мозга стабильный ритм и облегчает процесс засыпания. Кому-то помогает прохладный душ, кому-то наоборот — теплый. Главное, чтобы температура в спальне была немного ниже обычной: в прохладной обстановке организм быстрее расслабляется и легче засыпает", — пояснил врач-сомнолог.

Кудинов добавил, что универсальных или мгновенных способов заснуть не существует. Если бессонница становится хронической, необходимо обратиться к специалисту — сомнологу или психотерапевту, поскольку в основе нарушения сна нередко лежат тревожные или депрессивные состояния.