Маргарита Симоньян лишилась волос после процедур химиотерапии
Когтеточка помогает кошке сохранять здоровье — ветеринар Шеляков
Раствор из серого мыла и бергамота очищает полы без разводов
Елизавета II старалась примирить Кейт Миддлтон и Меган Маркл
В США фермеры монетизируют коровьи объятия и получают доход вместо сбыта молока — WP
Российские автолюбители переоборудовали фургоны в зимние кемперы — инженеры
Залужного хотят сделать главой временного правительства Украины
Пекинская капуста усиливает вкус салата за счёт хруста и сочности
Старые джинсы реально обновить насыщенными оттенками дома

Овечки не помогут: привычка, из-за которой мозг отказывается засыпать

Популярный совет считать овец только ухудшает засыпание — сомнолог Кудинов
Популярный совет считать овечек перед сном не помогает уснуть — напротив, он может усилить внутреннее напряжение, мешая мозгу перейти в состояние покоя. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian
По словам врача, чтобы уснуть, необходимо, чтобы мозг находился в состоянии покоя. Любая умственная активность, в том числе подсчет овечек, препятствует расслаблению и мешает естественному процессу засыпания.

"Когда человек засыпает, мозг должен быть максимально спокоен и не вовлечен в активную деятельность. Различные мысли, подсчеты и попытки контролировать процесс только мешают. Подсчет овечек превращается в умственную работу, а она препятствует расслаблению и мешает погрузиться в сон", — отметил Кудинов.

Он подчеркнул, что нормализация сна требует системного подхода. В первую очередь необходимо соблюдать стабильный режим: просыпаться в одно и то же время, включая выходные дни. Также важны комфортные условия в спальне — тишина, темнота и прохладный воздух.

"Регулярный подъем в одно и то же время помогает выработать у мозга стабильный ритм и облегчает процесс засыпания. Кому-то помогает прохладный душ, кому-то наоборот — теплый. Главное, чтобы температура в спальне была немного ниже обычной: в прохладной обстановке организм быстрее расслабляется и легче засыпает", — пояснил врач-сомнолог.

Кудинов добавил, что универсальных или мгновенных способов заснуть не существует. Если бессонница становится хронической, необходимо обратиться к специалисту — сомнологу или психотерапевту, поскольку в основе нарушения сна нередко лежат тревожные или депрессивные состояния.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
