Мороз бьёт по волосам быстрее ветра: при какой температуре шапка становится обязательной

Переохлаждение вызывает спазм сосудов кожи головы — трихолог Анна Брыгина

Холодная погода каждый год заставляет спорить о простом вопросе: нужно ли носить шапку и насколько серьёзно переохлаждение влияет на волосы. На первый взгляд кажется, что прохладный воздух лишь слегка бодрит, но для кожи головы такие условия могут привести к нежелательным последствиям. Волосы реагируют на изменения температуры быстрее, чем мы ожидаем, ведь их питание напрямую зависит от состояния сосудов.

Что происходит с волосами на морозе?

"Когда температура падает ниже нуля, организм стремится сохранить тепло. В первую очередь это отражается на кровообращении: мелкие сосуды в коже головы сужаются, и к фолликулам поступает гораздо меньше кислорода", — описывает врач-косметолог, дерматолог, трихолог Анна Брыгина.

Спазм сосудов вызывает целый ряд реакций: замедляется доставка питательных веществ, фолликулы становятся ослабленными, рост волос тормозится. Если переохлаждение повторяется регулярно, эти процессы способны привести к заметному выпадению и постепенному истончению прядей.

Кроме того, недостаток кровоснабжения создаёт благоприятную почву для локального воспаления кожи головы. Оно усугубляет ситуацию, делая волосяные корни ещё более уязвимыми. Поэтому даже короткие прогулки в мороз без головного убора могут стать причиной сезонного ухудшения состояния волос.

Температурные режимы и их влияние на волосы

Температура Влияние на сосуды кожи головы Риск выпадения от +5°C до 0°C лёгкий спазм, кратковременный дискомфорт минимальный 0…-2°C выраженное замедление микроциркуляции средний -2…-5°C значительный сосудистый спазм высокий ниже -5°C резкое ухудшение питания фолликулов очень высокий

Как защитить волосы зимой?

Выбирайте шапки из мягкой шерсти или флиса: они сохраняют тепло, не создавая перегрева. Используйте питательные сыворотки и кремы для кожи головы: зимой фолликулам особенно нужны витамины и аминокислоты. В мороз ниже -2°C надевайте шапку обязательно, даже для коротких походов в магазин. Если вы активно гуляете или занимаетесь спортом на улице, берите с собой вторую шапку — сухая ткань лучше сохраняет тепло. Дома делайте лёгкий массаж кожи головы: он улучшает кровоток и помогает фолликулам восстановиться. Находясь в автомобиле или общественном транспорте, не снимайте шапку резко — пусть кожа адаптируется к новой температуре.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ходить без шапки при -5°C → выпадение волос → утеплённая вязаная шапка или термо-капюшон.

Выбирать плотные синтетические шапки → перегрев и ломкость → модели из шерсти мериноса или кашемира.

Выходить на мороз с влажной головой → микротравмы волос → использование фена с мягким режимом.

А что, если вы не любите шапки?

Некоторые люди избегают головных уборов, потому что им кажется, что шапки портят укладку или вызывают зуд. В таких случаях специалисты советуют подбирать модели из гипоаллергенных материалов или использовать подшапочный тонкий хлопковый лайнер. Это снижает трение и уменьшает риск раздражения кожи.

Для тех, кто абсолютно не переносит шапки, возможен компромисс — утеплённый капюшон или объёмный снуд. Они защищают голову от холодного воздуха почти так же эффективно, но при этом не прилегают вплотную.

Плюсы и минусы ношения шапки зимой

Плюсы Минусы защита фолликулов может влиять на объём прически профилактика выпадения риск перегрева при неправильном материале уменьшение ломкости необходимость регулярной стирки комфорт при ветре возможное электризование волос снижение риска воспалений сложнее подобрать идеальную модель

FAQ

При какой температуре обязательно надевать шапку?

Специалисты рекомендуют ориентироваться на отметку -2°C. При температурах ниже -5°C риск выпадения волос становится значительно выше.

Как выбрать зимнюю шапку?

Подбирайте модели из шерсти, флиса или смесовых материалов. Избегайте слишком плотной синтетики, которая нарушает воздухообмен.

Нужны ли дополнительные уходовые средства?

Да, зимой коже головы нужны питательные сыворотки, витамины и масла. Они поддерживают фолликулы в условиях холодного воздуха.

Мифы и правда

Миф: выпадение волос зимой связано только с витаминным дефицитом.

выпадение волос зимой связано только с витаминным дефицитом. Правда: сосудистый спазм при холоде — одна из ключевых причин.

сосудистый спазм при холоде — одна из ключевых причин. Миф: короткие волосы можно не укрывать.

короткие волосы можно не укрывать. Правда: длина не влияет — страдают именно фолликулы.

длина не влияет — страдают именно фолликулы. Миф: шапка всегда портит укладку.

шапка всегда портит укладку. Правда: качественная ткань практически не влияет на объём.

Исторический контекст

В северных регионах головные уборы использовали не только для тепла, но и для защиты волос от ледяного ветра.

В начале XX века в Европе считалось неприличным ходить без шляпы зимой — частично из-за риска простуды.

Старые лечебники отмечали, что "холод сушит корни волос" — сегодня это подтверждается научными наблюдениями.

Три интересных факта

Фолликулы чувствуют перепады температуры быстрее, чем кожа лица. Частое переохлаждение может увеличить фазу выпадения волос почти в два раза. Тёплая шапка снижает теплопотери тела до 10%, что важно для общего самочувствия.

В итоге врачи единодушны: холод — один из самых недооценённых факторов выпадения волос. Защищая голову от ветра и минусовых температур, мы сохраняем здоровье фолликулов и продлеваем жизнь волосам. Шапка зимой — это не просто элемент гардероба, а важная часть заботы о себе.