Микробы решают, кем вырастет ребёнок: наука раскрыла неожиданный механизм влияния кишечника на мозг

Дисбаланс микробиоты у детей с РАС выявлен учёными Университета Коменского
6:26
Здоровье

Связь между состоянием кишечного микробиома и психическим здоровьем детей становится всё очевиднее. Недавнее исследование словацких учёных показало: у детей с аутизмом, СДВГ и нервной анорексией обнаруживается схожий дисбаланс микробиоты — и этот профиль отличается от такового у здоровых сверстников.

детский сад
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
детский сад

О чём говорит исследование

Команда Университета Коменского проанализировала кишечный микробиом 117 детей: среди них были дети с расстройством аутистического спектра, СДВГ, нервной анорексией и контрольная группа здоровых ровесников. В ходе работы учёные выявили несколько ключевых закономерностей:

  • У всех трёх групп с психоневрологическими нарушениями соотношение бактерий Bacteroidetes и Firmicutes оказалось выше, чем у нейротипичных детей.

  • При аутизме наблюдался особенно выраженный рост Bacteroidetes, при СДВГ и анорексии — снижение Firmicutes, что напоминает дисбаланс, отмечаемый при воспалительных заболеваниях и нарушениях обмена глюкозы.

  • У детей с СДВГ и аутизмом разнообразие микробиома оказалось ниже, чем в контрольной группе.

  • Повышался уровень Escherichia — бактерий, которые в малых количествах безвредны, но при избытке способны провоцировать инфекции.

  • Desulfovibrio встречалась чаще у детей с СДВГ и девочек с нервной анорексией, а содержание полезных фекалибактерий у этих групп было снижено.

"Примечательно, что во всех группах пациентов наблюдались определённые сходства в количестве таксонов микробиоты, что подчёркивает возможное влияние состава микробиоты кишечника на поведенческие проявления психических расстройств", — заключают авторы исследования.

Сравнительная таблица: профиль микробиоты при разных расстройствах

Группа Bacteroidetes Firmicutes Escherichia Desulfovibrio Фекалибактерии Разнообразие микробиома
Аутизм (РАС) - -
СДВГ
Анорексия - -
Контроль - - - - - Нормальное

Почему возникает дисбаланс микробиоты

Диета напрямую влияет на состав кишечной флоры. У детей с аутизмом и СДВГ часто отмечается ограниченное, однообразное и избирательное питание из-за особенностей сенсорного восприятия. У девочек с нервной анорексией ограничительный характер питания заложен самой болезнью. Такое меню обедняет микробиоту, снижает её разнообразие и может приводить к росту патогенных бактерий.

Изменённая микрофлора в свою очередь способна влиять на метаболизм, иммунную функцию и даже на поведение через так называемую ось "кишечник-мозг", что формирует замкнутый круг: симптомы психических нарушений усугубляют проблемы с кишечником, а проблемы с кишечником — психическое состояние.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорирование рациона и однообразное питание → снижение разнообразия микробиоты, рост вредных бактерий → введение разнообразных и богатых клетчаткой продуктов, пробиотиков и пребиотиков.

  2. Недостаток внимания к работе кишечника при аутизме и СДВГ → хронические воспаления, метаболические проблемы → междисциплинарный подход, включающий гастроэнтеролога, нутрициолога и психиатра.

А что если скорректировать питание?

Разнообразие рациона, поддержка полезной микрофлоры (например, с помощью пробиотиков и пищевых волокон) потенциально способны снизить выраженность не только желудочно-кишечных, но и поведенческих симптомов. Пока это гипотеза, но исследования в этом направлении активно продолжаются.

Плюсы и минусы учёта микробиоты при психических расстройствах

Плюсы Минусы
Возможность профилактики осложнений Пока мало крупных клинических данных
Потенциальная поддержка психического здоровья Индивидуальный подбор питания и пробиотиков
Новое направление диагностики и терапии Неясность причинно-следственной связи

FAQ

Почему у детей с этими расстройствами схожие проблемы с микробиотой?

Ограниченное питание, хронический стресс, снижение разнообразия рациона приводят к сходным изменениям флоры кишечника.

Можно ли улучшить микробиом коррекцией рациона?

В теории — да: разнообразие продуктов и введение пищевых волокон способствуют восстановлению баланса.

Можно ли применять пробиотики?

Пока данные ограничены, но в ряде случаев пробиотики или пребиотики показали положительный эффект.

Мифы и правда

Миф: микробиота влияет только на пищеварение.
Правда: кишечные микробы связаны с иммунитетом и даже с работой мозга.

Миф: изменения микрофлоры — всегда следствие болезни.
Правда: они могут быть как причиной, так и следствием, формируя замкнутый круг.

Миф: кишечник не влияет на поведение.
Правда: через ось "кишечник-мозг" микробиота способна влиять на психику.

Интересные факты

  1. Фекалибактерии считаются маркёром здорового кишечника.

  2. Escherichia и Desulfovibrio в избытке связаны с воспалением и метаболическими нарушениями.

  3. Питание и образ жизни ребёнка определяют разнообразие микробиоты уже в первые годы жизни.

Исторический контекст

  1. Интерес к связи микробиоты и психических расстройств резко вырос за последние 10 лет.

  2. Понятие "ось кишечник-мозг" стало предметом интенсивных исследований с 2010-х.

  3. Первые попытки коррекции симптомов через микробиом уже предпринимаются в рамках клинических испытаний.

Сходства в дисбалансе микробиоты у детей с аутизмом, СДВГ и анорексией подчеркивают роль кишечника в формировании психического и метаболического здоровья. Разнообразное питание, коррекция микрофлоры и междисциплинарный подход могут стать частью новых методов поддержки этих детей.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
