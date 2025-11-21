Микробы решают, кем вырастет ребёнок: наука раскрыла неожиданный механизм влияния кишечника на мозг

Связь между состоянием кишечного микробиома и психическим здоровьем детей становится всё очевиднее. Недавнее исследование словацких учёных показало: у детей с аутизмом, СДВГ и нервной анорексией обнаруживается схожий дисбаланс микробиоты — и этот профиль отличается от такового у здоровых сверстников.
Команда Университета Коменского проанализировала кишечный микробиом 117 детей: среди них были дети с расстройством аутистического спектра, СДВГ, нервной анорексией и контрольная группа здоровых ровесников. В ходе работы учёные выявили несколько ключевых закономерностей:
У всех трёх групп с психоневрологическими нарушениями соотношение бактерий Bacteroidetes и Firmicutes оказалось выше, чем у нейротипичных детей.
При аутизме наблюдался особенно выраженный рост Bacteroidetes, при СДВГ и анорексии — снижение Firmicutes, что напоминает дисбаланс, отмечаемый при воспалительных заболеваниях и нарушениях обмена глюкозы.
У детей с СДВГ и аутизмом разнообразие микробиома оказалось ниже, чем в контрольной группе.
Повышался уровень Escherichia — бактерий, которые в малых количествах безвредны, но при избытке способны провоцировать инфекции.
Desulfovibrio встречалась чаще у детей с СДВГ и девочек с нервной анорексией, а содержание полезных фекалибактерий у этих групп было снижено.
"Примечательно, что во всех группах пациентов наблюдались определённые сходства в количестве таксонов микробиоты, что подчёркивает возможное влияние состава микробиоты кишечника на поведенческие проявления психических расстройств", — заключают авторы исследования.
|Группа
|Bacteroidetes
|Firmicutes
|Escherichia
|Desulfovibrio
|Фекалибактерии
|Разнообразие микробиома
|Аутизм (РАС)
|↑
|-
|↑
|-
|↓
|↓
|СДВГ
|↑
|↓
|↑
|↑
|↓
|↓
|Анорексия
|↑
|↓
|-
|↑
|↓
|-
|Контроль
|-
|-
|-
|-
|-
|Нормальное
Диета напрямую влияет на состав кишечной флоры. У детей с аутизмом и СДВГ часто отмечается ограниченное, однообразное и избирательное питание из-за особенностей сенсорного восприятия. У девочек с нервной анорексией ограничительный характер питания заложен самой болезнью. Такое меню обедняет микробиоту, снижает её разнообразие и может приводить к росту патогенных бактерий.
Изменённая микрофлора в свою очередь способна влиять на метаболизм, иммунную функцию и даже на поведение через так называемую ось "кишечник-мозг", что формирует замкнутый круг: симптомы психических нарушений усугубляют проблемы с кишечником, а проблемы с кишечником — психическое состояние.
Игнорирование рациона и однообразное питание → снижение разнообразия микробиоты, рост вредных бактерий → введение разнообразных и богатых клетчаткой продуктов, пробиотиков и пребиотиков.
Недостаток внимания к работе кишечника при аутизме и СДВГ → хронические воспаления, метаболические проблемы → междисциплинарный подход, включающий гастроэнтеролога, нутрициолога и психиатра.
Разнообразие рациона, поддержка полезной микрофлоры (например, с помощью пробиотиков и пищевых волокон) потенциально способны снизить выраженность не только желудочно-кишечных, но и поведенческих симптомов. Пока это гипотеза, но исследования в этом направлении активно продолжаются.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность профилактики осложнений
|Пока мало крупных клинических данных
|Потенциальная поддержка психического здоровья
|Индивидуальный подбор питания и пробиотиков
|Новое направление диагностики и терапии
|Неясность причинно-следственной связи
Ограниченное питание, хронический стресс, снижение разнообразия рациона приводят к сходным изменениям флоры кишечника.
В теории — да: разнообразие продуктов и введение пищевых волокон способствуют восстановлению баланса.
Пока данные ограничены, но в ряде случаев пробиотики или пребиотики показали положительный эффект.
Миф: микробиота влияет только на пищеварение.
Правда: кишечные микробы связаны с иммунитетом и даже с работой мозга.
Миф: изменения микрофлоры — всегда следствие болезни.
Правда: они могут быть как причиной, так и следствием, формируя замкнутый круг.
Миф: кишечник не влияет на поведение.
Правда: через ось "кишечник-мозг" микробиота способна влиять на психику.
Фекалибактерии считаются маркёром здорового кишечника.
Escherichia и Desulfovibrio в избытке связаны с воспалением и метаболическими нарушениями.
Питание и образ жизни ребёнка определяют разнообразие микробиоты уже в первые годы жизни.
Интерес к связи микробиоты и психических расстройств резко вырос за последние 10 лет.
Понятие "ось кишечник-мозг" стало предметом интенсивных исследований с 2010-х.
Первые попытки коррекции симптомов через микробиом уже предпринимаются в рамках клинических испытаний.
Сходства в дисбалансе микробиоты у детей с аутизмом, СДВГ и анорексией подчеркивают роль кишечника в формировании психического и метаболического здоровья. Разнообразное питание, коррекция микрофлоры и междисциплинарный подход могут стать частью новых методов поддержки этих детей.
Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.