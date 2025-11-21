Химия по наследству: исследование показало, как эмульгаторы влияют на детей до рождения

Обозначены риски эмульгаторов в детских смесях — Институт Пастера

Связь между питанием матери и будущим здоровьем ребёнка выходит далеко за рамки привычного контроля калорий или содержания витаминов. Новое исследование французских учёных показывает: привычные пищевые добавки — эмульгаторы — могут играть гораздо более серьёзную роль, влияя на иммунитет и обмен веществ не только у взрослых, но и у потомства.

Что такое эмульгаторы и где они встречаются

Эмульгаторы — это добавки, которые придают пищевым продуктам приятную текстуру и продлевают срок годности. Их используют в мороженом, выпечке, йогуртах, молочных продуктах, соусах, а также в некоторых детских смесях. Среди самых популярных — карбоксиметилцеллюлоза (E466) и полисорбат 80 (E433).

Основные результаты исследования

Исследование Института Пастера и Inserm выявило: если самки мышей получали эмульгаторы до и во время беременности, а также во время кормления, их потомство — даже не сталкиваясь с добавками напрямую — уже рождалось с нарушенной микробиотой кишечника. Это ключевой фактор, влияющий на иммунитет и обмен веществ на протяжении всей жизни.

"Нам крайне важно лучше понимать, как-то, что мы едим, может влиять на здоровье будущих поколений. Эти результаты показывают, насколько важно регулировать использование пищевых добавок, особенно в сухих детских смесях, которые часто содержат такие добавки и употребляются в критический для формирования микробиоты период", — комментирует руководитель исследования Бенуа Шассен.

Как эмульгаторы меняют микробиоту и повышают риск заболеваний

Микробиота у потомства матерей, употреблявших эмульгаторы, отличалась по составу: увеличивалось число бактерий со жгутиками (такие микроорганизмы могут провоцировать иммунные реакции и воспаления). Возрастало количество бактерий, плотно прикрепляющихся к слизистой кишечника. В критические первые недели жизни у мышей наблюдалось преждевременное закрытие микроскопических отверстий в кишечной стенке, из-за чего иммунная система хуже знакомилась с микробами. Нарушение баланса привело к хроническому воспалению, повышенной иммунной реактивности и увеличению риска ожирения во взрослом возрасте.

Таблица: последствия воздействия эмульгаторов на организм

Фактор Последствия Изменение микробиоты Нарушение иммунной толерантности, воспаления Закрытие "окошек" Недостаточное обучение иммунитета Рост бактерий со жгутиками Иммунные реакции, воспалительные процессы Нарушение обмена веществ Повышенный риск ожирения и СРК

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Регулярное употребление эмульгаторов беременными и кормящими → нарушение микробиоты у потомства, риск воспалительных заболеваний → ограничение или контроль добавок, особенно в детском питании. Недостаточный контроль за составом сухих смесей → скрытые риски для новорождённых → пересмотр стандартов безопасности пищевых продуктов.

А что если изменить подход к детскому питанию?

Если отказаться от массового использования эмульгаторов, можно снизить риск хронических воспалительных заболеваний и ожирения у будущих поколений, а также обеспечить более здоровое формирование микробиоты у детей.

Плюсы и минусы употребления эмульгаторов

Плюсы Минусы Улучшение текстуры и срока годности Риск нарушений микробиоты Стабильность и удобство хранения Возможное влияние на иммунитет и вес Снижение себестоимости производства Не до конца изученное долгосрочное действие

FAQ

В каких продуктах встречаются эмульгаторы?

Мороженое, соусы, выпечка, йогурты, некоторые виды хлеба и сухие смеси для детей.

Могут ли эмульгаторы влиять на взрослых?

Да, но наиболее критично их влияние во время беременности и на ранних этапах жизни ребёнка.

Есть ли доказательства таких же эффектов у людей?

Пока исследование проводилось на животных, но учёные планируют клинические испытания для изучения влияния на человека.

Мифы и правда

Миф: эмульгаторы абсолютно безопасны, если одобрены к применению.

Правда: даже разрешённые добавки могут иметь долгосрочные последствия, особенно для детской микробиоты.

Миф: только прямая "химия" вредна для микробиоты.

Правда: эмульгаторы меняют баланс бактерий, влияя на иммунитет и обмен веществ.

Миф: дети не получают эмульгаторы, если мать питается правильно.

Правда: многие детские смеси содержат эмульгаторы, а часть веществ передаётся через молоко матери.

Интересные факты

Микробиота младенца формируется в первые недели жизни и зависит от питания матери. Употребление эмульгаторов связано с риском развития хронических заболеваний во взрослом возрасте. Рынок детского питания активно использует эмульгаторы ради текстуры и сроков годности.

Исторический контекст

Массовое использование эмульгаторов началось в XX веке с развитием промышленной пищевой индустрии. В последние 10 лет учёные всё чаще изучают связь между пищевыми добавками и микробиотой. Стандарты безопасности для детских смесей пересматриваются с учётом новых данных.

Исследование французских учёных показало: даже привычные пищевые добавки — эмульгаторы — способны незаметно, но всерьёз изменить микробиоту и иммунитет у потомства. Это повод внимательнее относиться к составу продуктов, особенно в питании беременных и младенцев.