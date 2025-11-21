Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яркие цвета делают образ женщин старше 50 современнее
Висцеральный жир защищает органы от механических воздействий
Инстинктивные реакции кошек во сне описаны в исследованиях нейробиолога Жуве
В магазинах Оренбурга продают зелёный картофель с токсином
Обои с крупными округлыми мотивами визуально расширяют небольшое помещение
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Холод повысил уровень глюкозы у пациентов — эндокринологи
Рынок труда вступает в новую фазу — Центробанк
Чешуйки лилий дали всходы в компосте и песке — агрономамы

Химия по наследству: исследование показало, как эмульгаторы влияют на детей до рождения

Обозначены риски эмульгаторов в детских смесях — Институт Пастера
5:59
Здоровье

Связь между питанием матери и будущим здоровьем ребёнка выходит далеко за рамки привычного контроля калорий или содержания витаминов. Новое исследование французских учёных показывает: привычные пищевые добавки — эмульгаторы — могут играть гораздо более серьёзную роль, влияя на иммунитет и обмен веществ не только у взрослых, но и у потомства.

Толстый ребёнок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Толстый ребёнок

Что такое эмульгаторы и где они встречаются

Эмульгаторы — это добавки, которые придают пищевым продуктам приятную текстуру и продлевают срок годности. Их используют в мороженом, выпечке, йогуртах, молочных продуктах, соусах, а также в некоторых детских смесях. Среди самых популярных — карбоксиметилцеллюлоза (E466) и полисорбат 80 (E433).

Основные результаты исследования

Исследование Института Пастера и Inserm выявило: если самки мышей получали эмульгаторы до и во время беременности, а также во время кормления, их потомство — даже не сталкиваясь с добавками напрямую — уже рождалось с нарушенной микробиотой кишечника. Это ключевой фактор, влияющий на иммунитет и обмен веществ на протяжении всей жизни.

"Нам крайне важно лучше понимать, как-то, что мы едим, может влиять на здоровье будущих поколений. Эти результаты показывают, насколько важно регулировать использование пищевых добавок, особенно в сухих детских смесях, которые часто содержат такие добавки и употребляются в критический для формирования микробиоты период", — комментирует руководитель исследования Бенуа Шассен.

Как эмульгаторы меняют микробиоту и повышают риск заболеваний

  1. Микробиота у потомства матерей, употреблявших эмульгаторы, отличалась по составу: увеличивалось число бактерий со жгутиками (такие микроорганизмы могут провоцировать иммунные реакции и воспаления).

  2. Возрастало количество бактерий, плотно прикрепляющихся к слизистой кишечника.

  3. В критические первые недели жизни у мышей наблюдалось преждевременное закрытие микроскопических отверстий в кишечной стенке, из-за чего иммунная система хуже знакомилась с микробами.

  4. Нарушение баланса привело к хроническому воспалению, повышенной иммунной реактивности и увеличению риска ожирения во взрослом возрасте.

Таблица: последствия воздействия эмульгаторов на организм

Фактор Последствия
Изменение микробиоты Нарушение иммунной толерантности, воспаления
Закрытие "окошек" Недостаточное обучение иммунитета
Рост бактерий со жгутиками Иммунные реакции, воспалительные процессы
Нарушение обмена веществ Повышенный риск ожирения и СРК

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Регулярное употребление эмульгаторов беременными и кормящими → нарушение микробиоты у потомства, риск воспалительных заболеваний → ограничение или контроль добавок, особенно в детском питании.

  2. Недостаточный контроль за составом сухих смесей → скрытые риски для новорождённых → пересмотр стандартов безопасности пищевых продуктов.

А что если изменить подход к детскому питанию?

Если отказаться от массового использования эмульгаторов, можно снизить риск хронических воспалительных заболеваний и ожирения у будущих поколений, а также обеспечить более здоровое формирование микробиоты у детей.

Плюсы и минусы употребления эмульгаторов

Плюсы Минусы
Улучшение текстуры и срока годности Риск нарушений микробиоты
Стабильность и удобство хранения Возможное влияние на иммунитет и вес
Снижение себестоимости производства Не до конца изученное долгосрочное действие

FAQ

В каких продуктах встречаются эмульгаторы?

Мороженое, соусы, выпечка, йогурты, некоторые виды хлеба и сухие смеси для детей.

Могут ли эмульгаторы влиять на взрослых?

Да, но наиболее критично их влияние во время беременности и на ранних этапах жизни ребёнка.

Есть ли доказательства таких же эффектов у людей?

Пока исследование проводилось на животных, но учёные планируют клинические испытания для изучения влияния на человека.

Мифы и правда

Миф: эмульгаторы абсолютно безопасны, если одобрены к применению.
Правда: даже разрешённые добавки могут иметь долгосрочные последствия, особенно для детской микробиоты.

Миф: только прямая "химия" вредна для микробиоты.
Правда: эмульгаторы меняют баланс бактерий, влияя на иммунитет и обмен веществ.

Миф: дети не получают эмульгаторы, если мать питается правильно.
Правда: многие детские смеси содержат эмульгаторы, а часть веществ передаётся через молоко матери.

Интересные факты

  1. Микробиота младенца формируется в первые недели жизни и зависит от питания матери.

  2. Употребление эмульгаторов связано с риском развития хронических заболеваний во взрослом возрасте.

  3. Рынок детского питания активно использует эмульгаторы ради текстуры и сроков годности.

Исторический контекст

  1. Массовое использование эмульгаторов началось в XX веке с развитием промышленной пищевой индустрии.

  2. В последние 10 лет учёные всё чаще изучают связь между пищевыми добавками и микробиотой.

  3. Стандарты безопасности для детских смесей пересматриваются с учётом новых данных.

Исследование французских учёных показало: даже привычные пищевые добавки — эмульгаторы — способны незаметно, но всерьёз изменить микробиоту и иммунитет у потомства. Это повод внимательнее относиться к составу продуктов, особенно в питании беременных и младенцев.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Молодая океаническая кора даёт высокий тепловой поток — данные Шацкого подъёма
Наука и техника
Молодая океаническая кора даёт высокий тепловой поток — данные Шацкого подъёма
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Красота и стиль
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году
Авто
Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом" Сергей Милешкин
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Последние материалы
Яркие цвета делают образ женщин старше 50 современнее
Висцеральный жир защищает органы от механических воздействий
Инстинктивные реакции кошек во сне описаны в исследованиях нейробиолога Жуве
В магазинах Оренбурга продают зелёный картофель с токсином
Обои с крупными округлыми мотивами визуально расширяют небольшое помещение
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Холод повысил уровень глюкозы у пациентов — эндокринологи
Рынок труда вступает в новую фазу — Центробанк
Чешуйки лилий дали всходы в компосте и песке — агрономамы
PPE увеличила базу Cayenne Electric по данным Porsche
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.