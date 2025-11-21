Химия по наследству: исследование показало, как эмульгаторы влияют на детей до рождения

Связь между питанием матери и будущим здоровьем ребёнка выходит далеко за рамки привычного контроля калорий или содержания витаминов. Новое исследование французских учёных показывает: привычные пищевые добавки — эмульгаторы — могут играть гораздо более серьёзную роль, влияя на иммунитет и обмен веществ не только у взрослых, но и у потомства.
Эмульгаторы — это добавки, которые придают пищевым продуктам приятную текстуру и продлевают срок годности. Их используют в мороженом, выпечке, йогуртах, молочных продуктах, соусах, а также в некоторых детских смесях. Среди самых популярных — карбоксиметилцеллюлоза (E466) и полисорбат 80 (E433).
Исследование Института Пастера и Inserm выявило: если самки мышей получали эмульгаторы до и во время беременности, а также во время кормления, их потомство — даже не сталкиваясь с добавками напрямую — уже рождалось с нарушенной микробиотой кишечника. Это ключевой фактор, влияющий на иммунитет и обмен веществ на протяжении всей жизни.
"Нам крайне важно лучше понимать, как-то, что мы едим, может влиять на здоровье будущих поколений. Эти результаты показывают, насколько важно регулировать использование пищевых добавок, особенно в сухих детских смесях, которые часто содержат такие добавки и употребляются в критический для формирования микробиоты период", — комментирует руководитель исследования Бенуа Шассен.
Микробиота у потомства матерей, употреблявших эмульгаторы, отличалась по составу: увеличивалось число бактерий со жгутиками (такие микроорганизмы могут провоцировать иммунные реакции и воспаления).
Возрастало количество бактерий, плотно прикрепляющихся к слизистой кишечника.
В критические первые недели жизни у мышей наблюдалось преждевременное закрытие микроскопических отверстий в кишечной стенке, из-за чего иммунная система хуже знакомилась с микробами.
Нарушение баланса привело к хроническому воспалению, повышенной иммунной реактивности и увеличению риска ожирения во взрослом возрасте.
|Фактор
|Последствия
|Изменение микробиоты
|Нарушение иммунной толерантности, воспаления
|Закрытие "окошек"
|Недостаточное обучение иммунитета
|Рост бактерий со жгутиками
|Иммунные реакции, воспалительные процессы
|Нарушение обмена веществ
|Повышенный риск ожирения и СРК
Регулярное употребление эмульгаторов беременными и кормящими → нарушение микробиоты у потомства, риск воспалительных заболеваний → ограничение или контроль добавок, особенно в детском питании.
Недостаточный контроль за составом сухих смесей → скрытые риски для новорождённых → пересмотр стандартов безопасности пищевых продуктов.
Если отказаться от массового использования эмульгаторов, можно снизить риск хронических воспалительных заболеваний и ожирения у будущих поколений, а также обеспечить более здоровое формирование микробиоты у детей.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшение текстуры и срока годности
|Риск нарушений микробиоты
|Стабильность и удобство хранения
|Возможное влияние на иммунитет и вес
|Снижение себестоимости производства
|Не до конца изученное долгосрочное действие
Мороженое, соусы, выпечка, йогурты, некоторые виды хлеба и сухие смеси для детей.
Да, но наиболее критично их влияние во время беременности и на ранних этапах жизни ребёнка.
Пока исследование проводилось на животных, но учёные планируют клинические испытания для изучения влияния на человека.
Миф: эмульгаторы абсолютно безопасны, если одобрены к применению.
Правда: даже разрешённые добавки могут иметь долгосрочные последствия, особенно для детской микробиоты.
Миф: только прямая "химия" вредна для микробиоты.
Правда: эмульгаторы меняют баланс бактерий, влияя на иммунитет и обмен веществ.
Миф: дети не получают эмульгаторы, если мать питается правильно.
Правда: многие детские смеси содержат эмульгаторы, а часть веществ передаётся через молоко матери.
Микробиота младенца формируется в первые недели жизни и зависит от питания матери.
Употребление эмульгаторов связано с риском развития хронических заболеваний во взрослом возрасте.
Рынок детского питания активно использует эмульгаторы ради текстуры и сроков годности.
Массовое использование эмульгаторов началось в XX веке с развитием промышленной пищевой индустрии.
В последние 10 лет учёные всё чаще изучают связь между пищевыми добавками и микробиотой.
Стандарты безопасности для детских смесей пересматриваются с учётом новых данных.
Исследование французских учёных показало: даже привычные пищевые добавки — эмульгаторы — способны незаметно, но всерьёз изменить микробиоту и иммунитет у потомства. Это повод внимательнее относиться к составу продуктов, особенно в питании беременных и младенцев.
