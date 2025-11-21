Когда умная машина делает всё сама, человек теряет главное: новая угроза цифровой эры

Риски чрезмерного использования ИИ указал вице-президент по AI БКС Иванов

Сегодня ИИ стал частью повседневности: помогая писать тексты, искать информацию, планировать маршруты, анализировать данные. Его возможности растут стремительно, и кажется, будто многие задачи можно переложить на умные модели.

Но именно в этом и кроется риск — когда инструмент становится настолько удобным, что человек перестаёт развивать собственные способности. Разговоры об этом уже активно ведутся в профессиональной среде, и специалисты подчёркивают: ИИ — ценная технология, но пользоваться ей нужно обдуманно.

Ключевые риски и почему они действительно важны

Некоторые проблемы, связанные с ИИ, проявляются уже сейчас. Специалисты объясняют, что чрезмерная опора на модели может снижать навыки, которые раньше формировались естественно: анализ, критическое мышление, способность к самостоятельному поиску информации. При этом бизнес всё активнее сокращает начальные позиции, делая старт карьеры сложнее.

"Вместе с выгодами использования ИИ есть реальные риски.", — отметил вице-президент по AI "БКС Мир инвестиций" Максим Иванов.

По его словам, надёжность ИИ всё ещё далека от идеальной: модели уверенно выдают выдуманные факты, а пользователи порой не замечают логических ошибок в ответах.

"ИИ ошибается: генеративные модели иногда "галлюцинируют", уверенно выдавая выдуманные факты.", — пояснил Иванов.

Отдельная угроза — рост фейков. Технологии позволяют создавать реалистичные голоса, фото и видео, которые сложно отличить от настоящих.

"Реалистичные тексты, голоса и изображения усложняют распознавание фейков и манипуляций.", — подчеркнул Максим Иванов.

Эксперты считают: чтобы не потерять полезные навыки, важно не только пользоваться ИИ, но и понимать его ограничения, подчёркивает Газета.Ru.

Сравнение: ИИ как инструмент, а не замена

Область Что делает ИИ Что должен делать человек Поиск информации Быстро собирает данные Проверяет факты Учёба Делает черновики Понимает материал Работа Автоматизирует рутину Анализирует и принимает решения Коммуникации Подсказывает формулировки Оценивает тон и уместность Безопасность Помогает фильтровать контент Сам распознаёт фейки

Как использовать ИИ правильно: пошаговое руководство

Чётко определяйте, какую задачу вы делегируете модели. Всегда проверяйте ключевые факты в двух-трёх надёжных источниках. Не отдавайте ИИ обучение: читайте, анализируйте, делайте выводы самостоятельно. Используйте модели для черновиков, но окончательный текст редактируйте сами. При принятии важных решений опирайтесь на собственный опыт, а не на ответы ИИ. Никогда не передавайте личные данные по запросу "знакомого" — это частая схема мошенничества. Регулярно тренируйте критическое мышление: сравнивайте информацию, задавайте вопросы, уточняйте детали.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Слепо доверять ответам ИИ → убеждённость в ложной информации → проверяйте факты вручную. Делегировать модели весь анализ → утрата навыков → выполняйте сложные части задачи сами. Использовать ИИ как замену учёбе → поверхностное понимание → используйте его только как вспомогательный инструмент. Передавать личные данные "по просьбе" → риск мошенничества → проверяйте собеседника лично. Принимать решения без оценки рисков → ошибки в карьере или проектах → анализируйте независимые источники.

А что если…

Если вы чувствуете, что начали слишком зависеть от подсказок ИИ, можно снизить частоту использования: например, два дня работать полностью самостоятельно. Если опасаетесь ошибок модели — создайте привычку перепроверять даже очевидные факты. Если ИИ помогает вам учиться, используйте его только для примеров, но не для готовых ответов. Если боитесь фейков, тренируйте наблюдательность: обращайте внимание на детали речи, изображения и несостыковки.

"Чтобы выгода превалировала над рисками, нам нужен новый навык: сознательно и критически пользоваться мощным инструментом, не подменяя им образование и здравый смысл", — заключил Максим Иванов.

Плюсы и минусы использования ИИ

Плюсы Минусы Быстрая обработка данных Возможные "галлюцинации" Экономия времени Снижение критического мышления Помощь в работе Меньше стартовых позиций в бизнесе Удобство в быту Усложнение распознавания фейков Новые возможности Зависимость от технологии

FAQ

Можно ли полностью доверять ИИ?

Нет. Он помогает, но не заменяет анализ.

Как понять, что ИИ ошибается?

Противоречивые факты, отсутствие ссылок, логические несостыковки.

Что лучше делегировать ИИ?

Рутину: черновики, сортировку информации, поиск примеров.

Мифы и правда

Миф: ИИ умнее человека.

Правда: он обрабатывает данные, но не понимает смысл.

Миф: ИИ всегда объективен.

Правда: он обучается на данных, которые могут содержать ошибки.

Миф: ИИ избавит от необходимости учиться.

Правда: наоборот, без знаний вы не сможете оценить его выводы.

Три интересных факта

Первые модели ИИ создавались для помощи учёным, а не для бытовых задач. Термин "галлюцинация ИИ" появился только в 2022 году. Владельцы компаний всё чаще вводят внутренние стандарты ответственного использования ИИ.

Исторический контекст

ИИ развивался скачкообразно: от простых алгоритмов к генеративным моделям. Рынок труда уже меняется — снижается потребность в базовых позициях. История показывает: каждая мощная технология требует новой культуры использования.

Современный ИИ открывает огромные возможности — от ускорения работы до расширения творческих задач. Но технология остаётся инструментом, которым нужно пользоваться осознанно. Чтобы преимущества действительно преобладали над рисками, важно сохранять критическое мышление и личную ответственность.