Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
АКПП уходят с конвейеров из-за расхода топлива — владелец автосервисов
Незаконное содержание тигра выявлено французской полицией
Бритни Спирс сняли с бокалом шампанского за рулём
Москвичи увеличили бронирования по России по данным аналитиков Островок
Обожжённые слои и стекловидная керамика указывают на экстремальный нагрев — археологи
Блогер Айза встала на защиту оконфузившегося Диброва
Круглый рис обеспечивает густоту пудинга по данным кулинаров
На рыночную стоимость квартиры влияет этаж — член Гильдии риелторов России Апрелев
Начинать мойку стоит с пены для лучшего очищения кузова — владелец автомоек

Когда умная машина делает всё сама, человек теряет главное: новая угроза цифровой эры

Риски чрезмерного использования ИИ указал вице-президент по AI БКС Иванов
6:43
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Сегодня ИИ стал частью повседневности: помогая писать тексты, искать информацию, планировать маршруты, анализировать данные. Его возможности растут стремительно, и кажется, будто многие задачи можно переложить на умные модели.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

Но именно в этом и кроется риск — когда инструмент становится настолько удобным, что человек перестаёт развивать собственные способности. Разговоры об этом уже активно ведутся в профессиональной среде, и специалисты подчёркивают: ИИ — ценная технология, но пользоваться ей нужно обдуманно.

Ключевые риски и почему они действительно важны

Некоторые проблемы, связанные с ИИ, проявляются уже сейчас. Специалисты объясняют, что чрезмерная опора на модели может снижать навыки, которые раньше формировались естественно: анализ, критическое мышление, способность к самостоятельному поиску информации. При этом бизнес всё активнее сокращает начальные позиции, делая старт карьеры сложнее.

"Вместе с выгодами использования ИИ есть реальные риски.", — отметил вице-президент по AI "БКС Мир инвестиций" Максим Иванов.

По его словам, надёжность ИИ всё ещё далека от идеальной: модели уверенно выдают выдуманные факты, а пользователи порой не замечают логических ошибок в ответах.

"ИИ ошибается: генеративные модели иногда "галлюцинируют", уверенно выдавая выдуманные факты.", — пояснил Иванов.

Отдельная угроза — рост фейков. Технологии позволяют создавать реалистичные голоса, фото и видео, которые сложно отличить от настоящих.

"Реалистичные тексты, голоса и изображения усложняют распознавание фейков и манипуляций.", — подчеркнул Максим Иванов.

Эксперты считают: чтобы не потерять полезные навыки, важно не только пользоваться ИИ, но и понимать его ограничения, подчёркивает Газета.Ru.

Сравнение: ИИ как инструмент, а не замена

Область Что делает ИИ Что должен делать человек
Поиск информации Быстро собирает данные Проверяет факты
Учёба Делает черновики Понимает материал
Работа Автоматизирует рутину Анализирует и принимает решения
Коммуникации Подсказывает формулировки Оценивает тон и уместность
Безопасность Помогает фильтровать контент Сам распознаёт фейки

Как использовать ИИ правильно: пошаговое руководство

  1. Чётко определяйте, какую задачу вы делегируете модели.

  2. Всегда проверяйте ключевые факты в двух-трёх надёжных источниках.

  3. Не отдавайте ИИ обучение: читайте, анализируйте, делайте выводы самостоятельно.

  4. Используйте модели для черновиков, но окончательный текст редактируйте сами.

  5. При принятии важных решений опирайтесь на собственный опыт, а не на ответы ИИ.

  6. Никогда не передавайте личные данные по запросу "знакомого" — это частая схема мошенничества.

  7. Регулярно тренируйте критическое мышление: сравнивайте информацию, задавайте вопросы, уточняйте детали.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Слепо доверять ответам ИИ → убеждённость в ложной информации → проверяйте факты вручную.

  2. Делегировать модели весь анализ → утрата навыков → выполняйте сложные части задачи сами.

  3. Использовать ИИ как замену учёбе → поверхностное понимание → используйте его только как вспомогательный инструмент.

  4. Передавать личные данные "по просьбе" → риск мошенничества → проверяйте собеседника лично.

  5. Принимать решения без оценки рисков → ошибки в карьере или проектах → анализируйте независимые источники.

А что если…

Если вы чувствуете, что начали слишком зависеть от подсказок ИИ, можно снизить частоту использования: например, два дня работать полностью самостоятельно. Если опасаетесь ошибок модели — создайте привычку перепроверять даже очевидные факты. Если ИИ помогает вам учиться, используйте его только для примеров, но не для готовых ответов. Если боитесь фейков, тренируйте наблюдательность: обращайте внимание на детали речи, изображения и несостыковки.

"Чтобы выгода превалировала над рисками, нам нужен новый навык: сознательно и критически пользоваться мощным инструментом, не подменяя им образование и здравый смысл", — заключил Максим Иванов.

Плюсы и минусы использования ИИ

Плюсы Минусы
Быстрая обработка данных Возможные "галлюцинации"
Экономия времени Снижение критического мышления
Помощь в работе Меньше стартовых позиций в бизнесе
Удобство в быту Усложнение распознавания фейков
Новые возможности Зависимость от технологии

FAQ

Можно ли полностью доверять ИИ?
Нет. Он помогает, но не заменяет анализ.

Как понять, что ИИ ошибается?
Противоречивые факты, отсутствие ссылок, логические несостыковки.

Что лучше делегировать ИИ?
Рутину: черновики, сортировку информации, поиск примеров.

Мифы и правда

Миф: ИИ умнее человека.
Правда: он обрабатывает данные, но не понимает смысл.

Миф: ИИ всегда объективен.
Правда: он обучается на данных, которые могут содержать ошибки.

Миф: ИИ избавит от необходимости учиться.
Правда: наоборот, без знаний вы не сможете оценить его выводы.

Три интересных факта

  1. Первые модели ИИ создавались для помощи учёным, а не для бытовых задач.

  2. Термин "галлюцинация ИИ" появился только в 2022 году.

  3. Владельцы компаний всё чаще вводят внутренние стандарты ответственного использования ИИ.

Исторический контекст

  1. ИИ развивался скачкообразно: от простых алгоритмов к генеративным моделям.

  2. Рынок труда уже меняется — снижается потребность в базовых позициях.

  3. История показывает: каждая мощная технология требует новой культуры использования.

Современный ИИ открывает огромные возможности — от ускорения работы до расширения творческих задач. Но технология остаётся инструментом, которым нужно пользоваться осознанно. Чтобы преимущества действительно преобладали над рисками, важно сохранять критическое мышление и личную ответственность.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Линолеум на войлочной основе признан тёплым покрытием по данным эксперта
Недвижимость
Линолеум на войлочной основе признан тёплым покрытием по данным эксперта
Смещение оси Земли на 78 см подтверждено учёными Geophysical Research Letters
Наука и техника
Смещение оси Земли на 78 см подтверждено учёными Geophysical Research Letters
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Домашние животные
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Украинский тупик: осознание бесперспективности помощи провоцирует раскол в Европе Любовь Степушова Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Последние материалы
Начинать мойку стоит с пены для лучшего очищения кузова — владелец автомоек
Звезда сериала "Евлампия Романова" развелась с мужем-режиссёром
Сушка вниз головой увеличивает объём тонких волос — сообщает Harpersbazaar
Отели начали тестировать заселение через мессенджер Max заявил Решетников Максим
Ацидантера лучше растёт в рыхлом питательном грунте
Эмир Кустурица раскритиковал современное российское кино
Домашние птицы стали чаще проявлять признаки депрессии — Москва 24
Марат Башаров опроверг сообщения о свадьбе с Борисовой
Индивидуальные изгибы позвоночника признаны нормой — физиотерапевты
Пользу фиников для пищеварения подтвердили диетологи — kiskegyed.hu
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.