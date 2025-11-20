Пациентская организация направила обращение Татьяне Голиковой: чаяния пациентов связаны с доступом к инновационной терапии для лечения рака молочной железы

Рак молодеет: что стоит за ожиданием обновленных клинических рекомендаций

В распоряжение редакции поступила копия письма, адресованного заместителю председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой. Документ направлен в Правительство от имени президента Всероссийской организации поддержки пациентов "Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!” Ирины Борововой.

Фото: Picryl by Defense Visual Information Distribution Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маммография

Автор обращения выражает обеспокоенность ситуацией со своевременным пересмотром и утверждением клинических рекомендаций по лечению рака молочной железы — заболевания, которое остается одной из ведущих причин смертности среди женщин. Вопрос обновления клинических рекомендаций напрямую связан с реализацией государственных приоритетов в сфере здравоохранения.

По мнению Ирины Борововой, затянувшийся процесс обновления медицинских протоколов ограничивает доступ российских пациенток к современным видам терапии, применяемым в ведущих онкологических центрах мира. Острота темы доступа к инновационным препаратам с доказанной эффективностью подтверждается многочисленными обращениями российских пациентов в Ассоциацию "Здравствуй!". Наиболее частым вопросом в письмах россиянок c РМЖ является лекарственное обеспечение трастузумабом дерукстеканом, препаратом, зарегистрированным в России с 2022 года. Основываясь на беспрецедентных показателях эффективности, которые препарат демонстрирует в клинических исследованиях (увеличение общей выживаемости более чем в два раза, увеличение безрецидивной выживаемости по сравнению со стандартной терапией более чем в четыре раза), и подтвердил в реальной клинической практике по всему миру, профессиональное сообщество онкологов обосновано включило его в проект клинических рекомендаций для терапии пациентов с метастатическиим HER2+РМЖ с метастазами с центральную нервную систему при прогрессировании в 3-й и последующих линий анти HER2 терапии.

Больше нельзя откладывать

В своём обращении ассоциация сообщает, что пересмотр клинических рекомендаций по лечению рака молочной железы должен был быть проведён ещё в 2023 году, однако обновлённая версия документа до сих пор не утверждена. Как указывается в письме, обсуждение проекта рекомендаций началось более трёх лет назад и неоднократно откладывалось, несмотря на то что с 1 января 2025 года медицинские организации обязаны работать по обновленным стандартам.

Наиболее остро, как указано в обращении, в подобных методах лечения нуждаются молодые трудоспособные женщины с агрессивным течением заболевания. К сожалению, рак молочной железы "молодеет", как в России, так и по всему миру (прим. ред.).

Кроме того, ассоциация отмечает, что затягивание процесса утверждения клинических рекомендаций напрямую влияет на выполнение государственных задач по снижению смертности от онкологических заболеваний и увеличению продолжительности жизни населения.

Организация просит обеспечить ускорение утверждения клинических рекомендаций "Рак молочной железы" и уточнить сроки их официальной публикации. По мнению авторов, оперативное принятие документа позволит обеспечить равный доступ к современным схемам терапии и даст реальный шанс на продление жизни тысяч пациенток по всей стране. Отметим, именно об этом — о совершенствовании условий допуска

Остается надеяться, что Правительство, в лице Татьяны Голиковой придаст дополнительный импульс к решению задач инновационного развития отечественного здравоохранения в части скорейшего доступа пациентов, а значит в части спасения тысячи жизней в каждом уголке России. Иначе как нам реализовать свой потенциал прожить до 120 лет .