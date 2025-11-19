Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не только солнце виновато: неочевидные причины появления пигментных пятен на коже

Пигментация на коже может указывать на гормональные сбои — косметолог Миронова
Здоровье » Красота

Пигментные пятна нередко возникают не только из-за воздействия солнца, но и как реакция на гормональные колебания, внутренние нарушения организма или неправильно подобранный уход. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала косметолог и бьюти- эксперт Василина Миронова.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
По словам специалиста, основной фактор, провоцирующий пигментацию, — воздействие ультрафиолетовых лучей. Даже у молодых людей, проводящих много времени на солнце без защиты, могут появляться пятна и веснушки, которые со временем становятся заметнее и труднее поддаются коррекции.

"Самое важное, о чем мы постоянно напоминаем пациентам, — использовать солнцезащитные средства. Воздействие ультрафиолета — причина номер один появления пигментации, и она может возникнуть уже в 18–20 лет. По сути, это реакция кожи на ожог, поэтому защита от солнца — это не косметическая прихоть, а необходимость", — подчеркнула Миронова.

Она отметила, что пигментация часто связана с гормональными изменениями — в период беременности, предменопаузы или при сбое в работе эндокринной системы. В некоторых случаях она возникает из-за заболеваний печени или наследственной предрасположенности. Также риск повышается у людей со смуглой кожей, у которых активнее работают меланоциты.

"Если пигментные пятна появляются внезапно и занимают значительную площадь, важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу. Только после обследования можно определить причину — будь то гормональные нарушения, эндокринные проблемы или заболевание внутренних органов. При правильной терапии пигментация может стать менее выраженной, но полностью исчезнуть она, как правило, не сможет", — объяснила эксперт.

Миронова подчеркнула, что игнорировать появление пигментных пятен нельзя, поскольку они могут быть сигналом внутренних нарушений в организме. По ее словам, своевременное обращение к врачу и правильная диагностика помогают не только улучшить состояние кожи, но и выявить возможные проблемы со здоровьем на ранней стадии.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
