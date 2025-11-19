Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оборотная сторона ума: что на самом деле скрывается за привычкой откладывать дела

Интеллектуалы склонны к прокрастинации — психолог Абравитова
2:08
Здоровье

Прокрастинация чаще встречается у рациональных и интеллектуальных людей, которые привыкли тщательно обдумывать свои действия и выбирают подходящий момент для их реализации. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Лень
Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лень

По словам психолога, прокрастинация не всегда является проявлением лени. Напротив, она часто присуща людям, которые привыкли все анализировать и планировать, стремясь действовать в оптимальный момент. Но когда откладывание становится системным, это приводит к внутреннему напряжению и ощущению, что человек не успевает справляться с обязанностями.

"Прокрастинация — это качество рациональных и интеллектуальных людей. Они не бросаются выполнять задачу сразу, а ждут подходящего момента, когда есть силы и понимание, как действовать. Но если таких дел накапливается слишком много, человек оказывается в состоянии тревоги и перегрузки", — пояснила Абравитова.

Специалист подчеркнула, что полностью избавиться от прокрастинации невозможно, поскольку это часть личностных особенностей. Однако снизить уровень стресса можно с помощью планирования и четкого распределения задач.

"Если вы замечаете за собой склонность откладывать дела, начните с простого — фиксируйте конкретные даты, когда готовы выполнить задачу. Лучше ставить сроки ближе к текущему дню, чтобы не создавать иллюзию бесконечного запаса времени. Такой подход помогает снизить тревожность и восстановить ощущение контроля над делами", — отметила она.

Психолог добавила, что популярный совет "просто начни и поработай хотя бы 10 минут" помогает не всем. По ее словам, если у человека нет внутреннего настроя, такая попытка лишь усиливает сопротивление и снижает качество выполнения задачи. Абравитова подчеркнула, что более эффективный подход — заранее распланировать дела, определить конкретные сроки и выполнять их постепенно, сохраняя внутреннее спокойствие и чувство контроля.

