Улицы Москвы скользят, как стекло: простая хитрость помогает пережить гололёд без травм

Безопасная группировка при падении на льду разъяснена ортопедом Литвиненко

Здоровье

Морозные перепады и первые серьёзные заморозки каждый год превращают улицы в импровизированный каток, и даже привычные маршруты становятся испытанием на внимательность, как сообщает Москва 24. Когда тротуары покрывает тонкая корка льда, достаточно одного неосторожного шага, чтобы получить неприятную травму. Поэтому важно заранее понимать, как вести себя в такие дни, какую обувь выбрать и как правильно реагировать, если падение всё-таки произошло.

Фото: freepik.com by another69, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ гололед

Почему ледяная корка появляется так быстро

Гололедица в городе обычно образуется после обильных осадков, когда вода не успевает уйти, а температура ночью уходит в минус. В такой момент дороги и тротуары буквально "лакируются", превращаясь в скользкую поверхность. Синоптик Евгений Тишковец отмечает, что после дождей риск моментального обледенения возрастает в разы.

"Автомобилистам нужно быть внимательными. Честно говоря, я бы лично под утро в свою машину по возможности не садился. На дорогах будет очень скользко", — сказал синоптик Евгений Тишковец.

Для пешеходов ситуация не менее сложная: даже качественные реагенты не моментально растворяют лед, особенно на расширенных переходах, мостах, эстакадах и участках со сквозняками, где дорожное покрытие охлаждается быстрее.

Что помогает уменьшить риск травм

Количество уличных травм в такие дни ожидаемо возрастает. Травматологи подчеркивают, что многое зависит не только от работы коммунальных служб, но и от того, насколько человек подготовлен к таким условиям.

"Самим пешеходам важно позаботиться о своей безопасности — в первую очередь задуматься о подходящей обуви", — сказал травматолог-ортопед Артем Катулин.

Пожилым людям особенно рекомендуют использовать противоскользящие накладки — "кошки". А для дополнительной опоры подходят трости или палки со шипами. Такой инвентарь встречается в спортивных магазинах и помогает удерживать равновесие на льду.

"Особенно внимательно нужно отнестись к черепно-мозговым травмам", — отметил кандидат наук Артем Катулин.

По словам специалистов, наиболее частые последствия падений — травмы рук и ног. Когда человек рефлекторно выставляет руки вперёд, он рискует переломать лучевую кость или серьёзно повредить связки.

Травматолог Андрей Литвиненко также указывает, что выбор одежды играет роль: плотная, но не стесняющая движения верхняя одежда при падении работает как естественная защита.

"Если невозможно обойти опасный участок, идите по нему короткими шажками, наступая на всю стопу", — отметил врач Андрей Литвиненко.

Он подчеркивает: колени должны быть слегка согнуты, корпус — наклонён вперёд. Такая стойка помогает удержать равновесие и, если что-то пошло не так, минимизировать удар.

Сравнение: что важно для безопасного передвижения

Параметр Неподходящий вариант Оптимальный вариант Обувь Гладкая подошва, каблук Грубая протекторная подошва, зимние модели Одежда Узкая, стесняющая движение Свободная, плотная, амортизирующая Поведение на льду Длинные шаги, спешка Короткие шаги, равномерная опора Инвентарь Никаких дополнительных средств Кошки, трость с шипом Движение автомобиля Летние шины, высокая скорость Зимняя резина, увеличенная дистанция

Советы шаг за шагом

Проверьте обувь: зимняя подошва с рельефом — основа безопасности. Приобретите недорогие накладки с шипами — они подходят даже для городских ботинок. Носите яркие элементы на одежде или световозвращатели, чтобы вас было видно автомобилистам. Обходите участки, где покрытие наиболее гладкое: входы в метро, наклонные пандусы, мосты. Держите руки свободными — пакеты лучше положить в рюкзак. Если начинаете скользить, слегка смягчите колени и перенесите вес вперёд. При падении старайтесь уйти на бок, не выставляя прямые руки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Гладкая подошва → Срыв равновесия → Зимняя обувь с протектором.

• Спешка на льду → Падение на спину → Медленный шаг, равномерная опора.

• Прямые руки при падении → Перелом лучевой кости → Группировка и уклон на бок.

• Перенос тяжестей в руках → Потеря контроля → Легкий рюкзак.

• Отказ от визита к врачу → Пропущенный перелом → Рентген и осмотр травматолога.

А что если падение всё-таки произошло?

Если после падения боль нарастает, появляется ограничение подвижности или ощущение смещения в суставе — нужна консультация врача. Даже небольшие трещины в костях иногда сложно заметить сразу. Ледяной компресс можно приложить на первые 15-20 минут, но заменять им осмотр специалиста нельзя.

Плюсы и минусы инвентаря для устойчивости

Инструмент Плюсы Минусы Противоскользящие накладки Лёгкие, дешёвые, повышают сцепление Могут стираться, неудобны на плитке Трость со шипом Отлично поддерживает равновесие Не всем подходит по стилю и росту Спортивные палки Удобны на длинных маршрутах Неудобны в транспорте Зимние ботинки Комфорт и защита Выше цена по сравнению с демисезонными

FAQ

Как выбрать безопасную зимнюю обувь?

Ищите модели с глубоким протектором, гибкой подошвой и утеплённой стелькой. Желательно — водонепроницаемое покрытие.

Сколько стоят противоскользящие накладки?

Простые резиновые "кошки" с металлическими шипами стоят от 300 до 1500 рублей.

Что лучше — трость или накладки?

Для ежедневного движения по городу удобнее накладки, а людям старшего возраста или тем, у кого уже есть проблемы с равновесием, подойдёт трость с противоскользящим наконечником.

Мифы и правда

• Миф: если идти быстро, скользкие участки легче преодолеть.

Правда: ускорение только увеличивает риск падения.

• Миф: падать лучше назад — так безопаснее.

Правда: безопаснее — вперёд или на бок, избегая удара головой.

• Миф: реагенты всегда спасают от льда.

Правда: они начинают работать не сразу, особенно при резких перепадах температуры.

Сон и психология

Недосып и стресс напрямую влияют на внимательность. Когда человек уставший, реакция замедляется — и именно такие мелочи становятся причиной резких падений. Хороший отдых снижает риск ошибок на скользкой поверхности так же эффективно, как и качественная обувь.

Три интересных факта

В дни гололедицы скорость ходьбы у большинства людей снижается на 20-30%. Самые скользкие покрытия — плитка и гладкий гранит, особенно возле метро и ТЦ. Противоскользящие накладки изначально создавались для альпинистов, а затем адаптировались для города.

Исторический контекст

• Первые городские службы по борьбе с наледью появились ещё в XIX веке, когда улицы начали активно посыпать песком и золой.

• Использование химических реагентов стало массовым только после 1960-х.

• Противоскользящие "кошки" в городском обиходе начали распространяться в России в начале 2000-х.