Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ёлочные украшения для питомцев создают риск травм и проглатывания предметов
Titanoboa достигала 20 метров и весила свыше 5 тонн — Herpetological Journal
Путешествуем по шоколадным местам Йорка — The Guardian
Исчезновение Усольцевых не находит следов в погранбазах по словам экспертов
Раскопки выявили поразительные строительные технологии энеолита — исследователи
Три упражнения для расслабления и укрепления бёдер снимают скованность — тренеры
Снег на крыше повреждает водостоки при перепадах температуры
Нефть и газ уступают место новым источникам дохода — глава ФНС Егоров
Газовые автомобили могут освободить от утильсбора

Он прост, как завтрак, но действует мягко и поддерживает сосуды без лекарств: секрет чеснока раскрыт

Исследователи подтвердили иммуномодулирующее действие чеснока — Journal of Nutrition
0:49
Здоровье

Чеснок издавна считался лекарством, а не просто ароматной приправой. Ему приписывали способность укреплять сердце, очищать сосуды и повышать иммунитет. Индийская и китайская традиционная медицина рекомендуют съедать зубчик чеснока на голодный желудок, чтобы "разогнать кровь". Однако современные исследования показывают, что не всё так однозначно. Полезен ли утренний ритуал с чесноком, и как правильно употреблять этот продукт, чтобы действительно снизить уровень холестерина?

Чеснок
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Что такое холестерин и почему он опасен

Холестерин — это жировое вещество, которое организм вырабатывает сам. Оно необходимо для синтеза гормонов, витамина D и нормальной работы клеток. Проблемы начинаются, когда баланс между "плохим" и "хорошим" холестерином нарушается.

  • LDL (липопротеины низкой плотности) — так называемый "плохой" холестерин. Он оседает на стенках сосудов, сужая их и повышая риск инсульта и инфаркта.

  • HDL (липопротеины высокой плотности) — "хороший" холестерин, который помогает выводить избыток жиров из организма.

Главная задача — снизить уровень LDL, не затрагивая HDL. Именно с этим связывают возможную пользу чеснока.

Как чеснок влияет на холестерин

В 1993 году в Journal of Internal Medicine было опубликовано исследование, показавшее, что регулярное употребление чеснока может умеренно снижать уровень общего холестерина. Позже, в Journal of Nutrition (2006), учёные уточнили: активные соединения серы, включая аллицин, участвуют в разрушении липидных комплексов и замедляют их образование.

"Аллицин обладает выраженным антиоксидантным и сосудорасширяющим действием", — отметил кардиолог Стивен Варшафски.

Именно эти свойства делают чеснок потенциальным помощником для сердца, хотя прямой зависимости между приёмом чеснока и долгосрочным снижением холестерина пока не доказано.

Таблица "Сравнение форм чеснока"

Форма продукта Рекомендованная доза Особенности воздействия
Сырой чеснок 1-4 зубчика в день Максимум активных веществ, но может раздражать желудок
Чесночный порошок 5-10 г в день Мягче для пищеварения, но менее концентрированный
Запечённый чеснок 3-5 зубчиков Потеря части аллицина, зато легче усваивается
Капсулы или экстракт По инструкции Удобны, но эффект зависит от качества добавки

Советы шаг за шагом: как употреблять чеснок правильно

  1. Начните с малого. Один зубчик натощак достаточно, чтобы оценить реакцию организма.

  2. Не запивайте горячими напитками. Аллицин разрушается при высокой температуре. Лучше запить тёплой водой.

  3. Не жарьте чеснок до чёрного цвета. Сгоревший продукт теряет активные соединения.

  4. Добавляйте в готовые блюда. Если вкус сырого чеснока вам неприятен, добавляйте его в салаты с оливковым маслом или супы.

  5. Регулярность важнее разового приёма. Только системное употребление способно дать эффект для сосудов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: есть слишком много чеснока натощак.
Последствие: раздражение слизистой желудка, изжога, тошнота.
Альтернатива: добавлять чеснок в еду или принимать капсулы с контролируемой дозировкой.

Ошибка: заменять чеснок лекарствами от холестерина.
Последствие: отсутствие медицинского контроля может привести к ухудшению состояния.
Альтернатива: использовать чеснок как дополнение к терапии, а не вместо неё.

Ошибка: употреблять только один вид чеснока (например, запечённый).
Последствие: эффект будет минимальным.
Альтернатива: чередуйте формы — свежий, порошок, экстракт.

А что если чеснок не помогает

Если уровень холестерина остаётся высоким, важно пересмотреть рацион и образ жизни. Чеснок может быть лишь вспомогательным элементом. Основу профилактики составляют сбалансированное питание, физическая активность и отказ от курения.

"Ни один продукт не способен заменить здоровый образ жизни", — подчеркнул диетолог Рассел Камер.

Таблица "Плюсы и минусы чеснока"

Плюсы Минусы
Поддерживает работу сердца Может вызывать раздражение ЖКТ
Обладает антиоксидантным эффектом Неприятный запах изо рта
Поддерживает иммунитет Не доказано сильное влияние на холестерин
Доступный и натуральный продукт Может взаимодействовать с лекарствами

FAQ

Какой чеснок полезнее — свежий или сушёный?
Свежий содержит больше активных соединений серы, но сушёный мягче воздействует на желудок.

Можно ли принимать чеснок вместе с лекарствами от давления?
Да, но после консультации с врачом: чеснок может усиливать действие некоторых препаратов.

Сколько чеснока нужно съедать, чтобы был эффект?
1-4 зубчика в день или около 10 г порошка — оптимальная норма для взрослого человека.

Что лучше — капсулы или натуральный продукт?
Натуральный чеснок предпочтительнее: в капсулах часто меньше активных веществ.

Мифы и правда

  • Миф: чеснок полностью очищает сосуды от холестерина.
    Правда: он лишь помогает снизить риск образования бляшек, но не заменяет лекарства.

  • Миф: чеснок вреден при гипертонии.
    Правда: наоборот, он может немного снижать давление, расширяя сосуды.

  • Миф: если чеснок пахнет, значит, он полезнее.
    Правда: запах связан с сернистыми соединениями, но концентрация пользы зависит не от аромата, а от дозы и свежести продукта.

Интересные факты о чесноке

  1. В Древнем Египте чеснок включали в рацион строителей пирамид, чтобы повысить выносливость.

  2. Аллицин образуется только после раздавливания зубчика, поэтому важно измельчать чеснок перед употреблением.

  3. Современные исследования изучают влияние чеснока на профилактику диабета и болезни Альцгеймера.

Исторический контекст

Чеснок известен человечеству более пяти тысяч лет. Его использовали не только в кулинарии, но и как защиту от инфекций. В Средние века врачи применяли чесночные настойки во время эпидемий. Сегодня продукт переживает второе рождение — теперь его исследуют биохимики, подтверждая частично то, что народная медицина знала веками.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Недвижимость
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Смещение оси Земли на 78 см подтверждено учёными Geophysical Research Letters
Наука и техника
Смещение оси Земли на 78 см подтверждено учёными Geophysical Research Letters
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Авто
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Популярное
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника

Узнайте, как газовый керамический обогреватель поможет быстро прогреть дачный дом после долгого простоя зимой. Сравнение с другими способами обогрева и советы по безопасному использованию.

Газовый обогреватель прогревает дачный дом за 15 минут
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Обработка нержавейки усложнила штамповку кузовных деталей Сергей Милешкин Падение давления зимой повышает чувствительность суставов — ревматологи Валерия Жемчугова Хофманн создал фальшивое "Письмо Саламандры", заявил Кеннет У. Ренделл Игорь Буккер
Кошка сопротивляется холоду лишь иллюзией густой шерсти: как настроить погоду в доме под питомца
Путину рассказали, каков план России по выполнению задач СВО
Затерялась за Солнцем и вернулась другой: межзвёздная комета показывает сбой в движении
Затерялась за Солнцем и вернулась другой: межзвёздная комета показывает сбой в движении
Последние материалы
Собчак рассказала, что на аукционе купили золотой унитаз "Америка"
В Новосибирской области фиксируют новые случаи бешенства животных
Расстройства питания повышают риск почечной недостаточности — BMJ Medicine
Свободные прогулки кошек ведут к снижению численности птиц и мелких животных — Климов
Красное мясо содержит гемовое железо с высокой усвояемостью по данным метаанализов
Холка нарушает отток лимфы и ускоряет старение кожи
Туристы находят редкие приправы из Индии и Ирана в Дубае
Как приготовить пасту с чесноком и маслом как в ресторане, рассказали в tudogostoso
В Канаде гризли сразятся за трон долины Боу после зимы — CBC News
Примерзание дверей происходит из-за перепадов температуры — Автовзгляд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.