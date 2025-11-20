Два источника никотина: двойная нагрузка на организм стремительно становится нормой для россиян

Молодёжь выбирает системы нагревания табака вместо сигарет — Минздрав

Комбинация классических сигарет и электронных устройств для курения становится для россиян всё более привычной, хотя на первый взгляд кажется, что молодёжь постепенно уходит от табака. На деле картина сложнее: люди не столько бросают курить, сколько переходят на другие форматы — а иногда совмещают их, что делает привычку ещё более устойчивой и потенциально более опасной. Исследования, проведённые российскими экспертами в сфере профилактики табакокурения, показывают: число так называемых двойных курильщиков растёт быстрее, чем рынок успевает перестраиваться под новые нормы.

Как изменилось курительное поведение россиян?

За последние годы потребление классических сигарет действительно снизилось, особенно в группе 15-24 года. Но это снижение связано не с массовым выбором здорового образа жизни, а с популярностью электронных девайсов: вейпов, подов, систем нагревания табака. По оценкам специалистов, за пять лет распространённость альтернативных устройств выросла в десятки раз. Молодые люди переходят на электронные сигареты из-за вкусов, удобства и иллюзии меньшего вреда.

При этом значительная доля пользователей не отказывается от обычных сигарет вовсе. Они чередуют их с электронными устройствами или курят оба вида в течение дня. Так формируется новая привычка — двойное курение. На сегодняшний день около 40% взрослых курильщиков совмещают разные форматы потребления табака. В группе 25-45 лет эта доля выше — почти половина.

Почему люди становятся двойными курильщиками

Причины такого поведения во многом совпадают:

Иллюзия безопасности. Электронные устройства воспринимаются как более щадящие, поэтому человек считает, что их можно использовать между "обычными" сигаретами. Разные сценарии потребления. Вейпы — для дома или общественных мест, классические сигареты — "для расслабления" или по привычке на работе. Зависимость от ритуалов. Многие отмечают, что электронные сигареты не дают того ощущения, которое даёт горящий табак, поэтому продолжают использовать оба варианта. Цена. Электронные жидкости и стики зачастую обходятся дешевле пачки сигарет, особенно на фоне роста акцизов.

Сравнение вариантов курения

Параметр Сигареты Электронные устройства Двойное курение Уровень никотина Средний-высокий Переменный Высокий (суммарно) Риск зависимости Высокий Высокий Очень высокий Стоимость Растёт ежегодно Ниже в среднем Наибольшие расходы Социальное восприятие Падает Более нейтральное Скрытое, но устойчивое Доступность Высокая Очень высокая Максимальная

Двойные курильщики, по оценкам специалистов, нуждаются в более серьёзных профилактических мерах: они употребляют никотин чаще и в больших дозах, чем те, кто пользуется только одним типом продукта.

Как сократить вред: пошаговый подход

Проанализировать частоту и причины курения Полезно отслеживать, в какой момент человек тянется к сигарете или вейпу. Это помогает понять триггеры: стресс, рутина, компания друзей. Снизить количество продуктов Отказаться сначала от одного формата: например, прекратить покупать сигареты и оставить только электронное устройство или наоборот. Использовать вспомогательные средства Никотиновые пластыри, ингаляторы, жевательные резинки — поддержка, которая помогает уменьшить дозу никотина без усиления зависимости. Перевести процесс отказа в цифры

Есть приложения, которые считают, сколько денег и здоровья человек экономит, сокращая курение. Для российских цен это мотивирует особенно сильно: расходы могут превышать 70-200 тыс. рублей в год.

Когда привычка становится проблемой

Двойное курение увеличивает зависимость и усиливает токсическую нагрузку.

Если человек

использует оба вида курения ежедневно,

увеличивает дозу никотина со временем,

замечает ухудшение самочувствия (одышка, кашель, давление),

тратит всё больше денег на разные устройства,

Это повод пересмотреть стратегию и обратиться за консультацией к специалисту.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полностью переходить на электронные сигареты, но по привычке продолжать курить табак.

полностью переходить на электронные сигареты, но по привычке продолжать курить табак. Последствие: суммарное потребление никотина возрастает, растёт нагрузка на сосуды и лёгкие.

суммарное потребление никотина возрастает, растёт нагрузка на сосуды и лёгкие. Альтернатива: оставить только один продукт с постепенным снижением дозы.

оставить только один продукт с постепенным снижением дозы. Ошибка: использовать электронные сигареты, чтобы "переживать" стресс.

использовать электронные сигареты, чтобы "переживать" стресс. Последствие: формируется эмоциональная зависимость.

формируется эмоциональная зависимость. Альтернатива: заменить ритуал прогулкой, дыхательными практиками, чаем без сахара.

заменить ритуал прогулкой, дыхательными практиками, чаем без сахара. Ошибка: экономить на дешёвой продукции.

экономить на дешёвой продукции. Последствие: выше риск токсичных примесей и ухудшения здоровья.

выше риск токсичных примесей и ухудшения здоровья. Альтернатива: лучшая экономия — сокращение потребления или полный отказ.

А что, если отказаться от курения полностью?

Экономический расчёт показывает: при средней цене пачки в 150-250 рублей курильщик тратит от 73 до 219 тыс. рублей в год. Эти деньги могли бы стать взносом на автомобиль, путёвку, бытовую технику или формированием подушки безопасности.

Кроме финансовой выгоды, отказ снижает риск гипертонии, болезней лёгких, хронических воспалений и улучшает качество сна.

Плюсы и минусы отказа от курения

Плюсы Минусы Улучшение самочувствия Период адаптации Экономия Стресс первых недель Лучшая кожа, дыхание Тяга к никотину Повышенная работоспособность Возможный набор веса (короткий период)

FAQ

Сколько стоит бросить курить?

Финансовых затрат почти нет: максимум — покупка никотиновых пластырей или консультация специалиста.

Что выбрать для отказа — пластыри или электронные устройства?

Никотин-заместительная терапия надёжнее: она снижает дозу никотина, а не заменяет один формат другим.

Можно ли использовать вейп как этап отказа?

Можно, но только при строгом контроле дозы и с постепенным снижением потребления.

Мифы и правда

Миф: электронные сигареты безопасны.

электронные сигареты безопасны. Правда: они менее токсичны, но никотиновая зависимость остаётся такой же сильной.

они менее токсичны, но никотиновая зависимость остаётся такой же сильной. Миф: двойное курение снижает вред.

двойное курение снижает вред. Правда: суммарная доза никотина выше, чем при одном виде курения.

суммарная доза никотина выше, чем при одном виде курения. Миф: раз вейпы дешевле, значит, они лучше.

раз вейпы дешевле, значит, они лучше. Правда: экономия исчезает, когда человек покупает и жидкости, и сигареты одновременно.

Исторический контекст

До 2010-х годов электронные устройства были нишевым продуктом.

С 2015 года начался рост, связанный с ароматизированными жидкостями.

С 2020 года вейпы стали массовым товаром — особенно среди 15-24-летних.

Три интересных факта

Во многих странах вейпы запрещены полностью или ограничены — из-за роста случаев зависимости среди подростков. Исследования показывают: пользователи электронных устройств вдыхают больше затяжек за день, чем курильщики сигарет. В России доступность табачной продукции не снизилась, несмотря на рост акцизов: с учётом доходов она стала даже выше, чем в 2018 году.

Правильное отношение к собственным привычкам начинается с простого действия — честного взгляда на то, как именно они влияют на жизнь. Двойное курение кажется безобидным компромиссом, но со временем незаметно превращается в более крепкую зависимость, чем любая отдельная форма потребления табака. Понимание механизмов этой привычки и её скрытых последствий помогает сделать шаг в сторону более осознанного выбора: снизить потребление, пересмотреть ритуалы и, при желании, полностью отказаться от того, что не приносит пользы. Освобождая место от никотина, человек возвращает себе не только здоровье, но и контроль — а он всегда стоит дороже любой пачки сигарет.