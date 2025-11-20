Два источника никотина: двойная нагрузка на организм стремительно становится нормой для россиян

Комбинация классических сигарет и электронных устройств для курения становится для россиян всё более привычной, хотя на первый взгляд кажется, что молодёжь постепенно уходит от табака. На деле картина сложнее: люди не столько бросают курить, сколько переходят на другие форматы — а иногда совмещают их, что делает привычку ещё более устойчивой и потенциально более опасной. Исследования, проведённые российскими экспертами в сфере профилактики табакокурения, показывают: число так называемых двойных курильщиков растёт быстрее, чем рынок успевает перестраиваться под новые нормы.
За последние годы потребление классических сигарет действительно снизилось, особенно в группе 15-24 года. Но это снижение связано не с массовым выбором здорового образа жизни, а с популярностью электронных девайсов: вейпов, подов, систем нагревания табака. По оценкам специалистов, за пять лет распространённость альтернативных устройств выросла в десятки раз. Молодые люди переходят на электронные сигареты из-за вкусов, удобства и иллюзии меньшего вреда.
При этом значительная доля пользователей не отказывается от обычных сигарет вовсе. Они чередуют их с электронными устройствами или курят оба вида в течение дня. Так формируется новая привычка — двойное курение. На сегодняшний день около 40% взрослых курильщиков совмещают разные форматы потребления табака. В группе 25-45 лет эта доля выше — почти половина.
Причины такого поведения во многом совпадают:
|Параметр
|Сигареты
|Электронные устройства
|Двойное курение
|Уровень никотина
|Средний-высокий
|Переменный
|Высокий (суммарно)
|Риск зависимости
|Высокий
|Высокий
|Очень высокий
|Стоимость
|Растёт ежегодно
|Ниже в среднем
|Наибольшие расходы
|Социальное восприятие
|Падает
|Более нейтральное
|Скрытое, но устойчивое
|Доступность
|Высокая
|Очень высокая
|Максимальная
Двойные курильщики, по оценкам специалистов, нуждаются в более серьёзных профилактических мерах: они употребляют никотин чаще и в больших дозах, чем те, кто пользуется только одним типом продукта.
Есть приложения, которые считают, сколько денег и здоровья человек экономит, сокращая курение. Для российских цен это мотивирует особенно сильно: расходы могут превышать 70-200 тыс. рублей в год.
Двойное курение увеличивает зависимость и усиливает токсическую нагрузку.
Если человек
Это повод пересмотреть стратегию и обратиться за консультацией к специалисту.
Экономический расчёт показывает: при средней цене пачки в 150-250 рублей курильщик тратит от 73 до 219 тыс. рублей в год. Эти деньги могли бы стать взносом на автомобиль, путёвку, бытовую технику или формированием подушки безопасности.
Кроме финансовой выгоды, отказ снижает риск гипертонии, болезней лёгких, хронических воспалений и улучшает качество сна.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшение самочувствия
|Период адаптации
|Экономия
|Стресс первых недель
|Лучшая кожа, дыхание
|Тяга к никотину
|Повышенная работоспособность
|Возможный набор веса (короткий период)
Финансовых затрат почти нет: максимум — покупка никотиновых пластырей или консультация специалиста.
Никотин-заместительная терапия надёжнее: она снижает дозу никотина, а не заменяет один формат другим.
Можно, но только при строгом контроле дозы и с постепенным снижением потребления.
Правильное отношение к собственным привычкам начинается с простого действия — честного взгляда на то, как именно они влияют на жизнь. Двойное курение кажется безобидным компромиссом, но со временем незаметно превращается в более крепкую зависимость, чем любая отдельная форма потребления табака. Понимание механизмов этой привычки и её скрытых последствий помогает сделать шаг в сторону более осознанного выбора: снизить потребление, пересмотреть ритуалы и, при желании, полностью отказаться от того, что не приносит пользы. Освобождая место от никотина, человек возвращает себе не только здоровье, но и контроль — а он всегда стоит дороже любой пачки сигарет.
