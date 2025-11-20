Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Оренбурге пенсионер обманул государство на 888 тысяч рублей — СФР
Установлено влияние строения кожи на целлюлит — эксперты
Трактор потерпел четвёртое поражение подряд в матче с Амуром — спортивные аналитики
Неприхотливые пальмы подходят для холла и спальни
Торговля ЕС с Россией по объёму превысила помощь Украине — МИД Швеции
Объём отросшей челки держится дольше при прикорневой сушке феном
Просрочка и сломанные предметы ухудшает гигиену и порядок в ванной — организаторы
Оксиды железа в образцах Луны подтверждены учёными миссии Чанъэ-6
Красное мясо исключается из меню 2026 года, по правилам года Лошади

Два источника никотина: двойная нагрузка на организм стремительно становится нормой для россиян

Молодёжь выбирает системы нагревания табака вместо сигарет — Минздрав
8:36
Здоровье

Комбинация классических сигарет и электронных устройств для курения становится для россиян всё более привычной, хотя на первый взгляд кажется, что молодёжь постепенно уходит от табака. На деле картина сложнее: люди не столько бросают курить, сколько переходят на другие форматы — а иногда совмещают их, что делает привычку ещё более устойчивой и потенциально более опасной. Исследования, проведённые российскими экспертами в сфере профилактики табакокурения, показывают: число так называемых двойных курильщиков растёт быстрее, чем рынок успевает перестраиваться под новые нормы.

Дым
Фото: unsplash.com by Daniele Levis Pelusi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дым

Как изменилось курительное поведение россиян?

За последние годы потребление классических сигарет действительно снизилось, особенно в группе 15-24 года. Но это снижение связано не с массовым выбором здорового образа жизни, а с популярностью электронных девайсов: вейпов, подов, систем нагревания табака. По оценкам специалистов, за пять лет распространённость альтернативных устройств выросла в десятки раз. Молодые люди переходят на электронные сигареты из-за вкусов, удобства и иллюзии меньшего вреда.

При этом значительная доля пользователей не отказывается от обычных сигарет вовсе. Они чередуют их с электронными устройствами или курят оба вида в течение дня. Так формируется новая привычка — двойное курение. На сегодняшний день около 40% взрослых курильщиков совмещают разные форматы потребления табака. В группе 25-45 лет эта доля выше — почти половина.

Почему люди становятся двойными курильщиками

Причины такого поведения во многом совпадают:

  1. Иллюзия безопасности. Электронные устройства воспринимаются как более щадящие, поэтому человек считает, что их можно использовать между "обычными" сигаретами.
  2. Разные сценарии потребления. Вейпы — для дома или общественных мест, классические сигареты — "для расслабления" или по привычке на работе.
  3. Зависимость от ритуалов. Многие отмечают, что электронные сигареты не дают того ощущения, которое даёт горящий табак, поэтому продолжают использовать оба варианта.
  4. Цена. Электронные жидкости и стики зачастую обходятся дешевле пачки сигарет, особенно на фоне роста акцизов.

Сравнение вариантов курения

Параметр Сигареты Электронные устройства Двойное курение
Уровень никотина Средний-высокий Переменный Высокий (суммарно)
Риск зависимости Высокий Высокий Очень высокий
Стоимость Растёт ежегодно Ниже в среднем Наибольшие расходы
Социальное восприятие Падает Более нейтральное Скрытое, но устойчивое
Доступность Высокая Очень высокая Максимальная

Двойные курильщики, по оценкам специалистов, нуждаются в более серьёзных профилактических мерах: они употребляют никотин чаще и в больших дозах, чем те, кто пользуется только одним типом продукта.

Как сократить вред: пошаговый подход

  1. Проанализировать частоту и причины курения
  2. Полезно отслеживать, в какой момент человек тянется к сигарете или вейпу. Это помогает понять триггеры: стресс, рутина, компания друзей.
  3. Снизить количество продуктов
  4. Отказаться сначала от одного формата: например, прекратить покупать сигареты и оставить только электронное устройство или наоборот.
  5. Использовать вспомогательные средства
  6. Никотиновые пластыри, ингаляторы, жевательные резинки — поддержка, которая помогает уменьшить дозу никотина без усиления зависимости.
  7. Перевести процесс отказа в цифры

Есть приложения, которые считают, сколько денег и здоровья человек экономит, сокращая курение. Для российских цен это мотивирует особенно сильно: расходы могут превышать 70-200 тыс. рублей в год.

Когда привычка становится проблемой

Двойное курение увеличивает зависимость и усиливает токсическую нагрузку.

Если человек

  • использует оба вида курения ежедневно,
  • увеличивает дозу никотина со временем,
  • замечает ухудшение самочувствия (одышка, кашель, давление),
  • тратит всё больше денег на разные устройства,

Это повод пересмотреть стратегию и обратиться за консультацией к специалисту.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью переходить на электронные сигареты, но по привычке продолжать курить табак.
  • Последствие: суммарное потребление никотина возрастает, растёт нагрузка на сосуды и лёгкие.
  • Альтернатива: оставить только один продукт с постепенным снижением дозы.
  • Ошибка: использовать электронные сигареты, чтобы "переживать" стресс.
  • Последствие: формируется эмоциональная зависимость.
  • Альтернатива: заменить ритуал прогулкой, дыхательными практиками, чаем без сахара.
  • Ошибка: экономить на дешёвой продукции.
  • Последствие: выше риск токсичных примесей и ухудшения здоровья.
  • Альтернатива: лучшая экономия — сокращение потребления или полный отказ.

А что, если отказаться от курения полностью?

Экономический расчёт показывает: при средней цене пачки в 150-250 рублей курильщик тратит от 73 до 219 тыс. рублей в год. Эти деньги могли бы стать взносом на автомобиль, путёвку, бытовую технику или формированием подушки безопасности.

Кроме финансовой выгоды, отказ снижает риск гипертонии, болезней лёгких, хронических воспалений и улучшает качество сна.

Плюсы и минусы отказа от курения

Плюсы Минусы
Улучшение самочувствия Период адаптации
Экономия Стресс первых недель
Лучшая кожа, дыхание Тяга к никотину
Повышенная работоспособность Возможный набор веса (короткий период)

FAQ

Сколько стоит бросить курить?

Финансовых затрат почти нет: максимум — покупка никотиновых пластырей или консультация специалиста.

Что выбрать для отказа — пластыри или электронные устройства?

Никотин-заместительная терапия надёжнее: она снижает дозу никотина, а не заменяет один формат другим.

Можно ли использовать вейп как этап отказа?

Можно, но только при строгом контроле дозы и с постепенным снижением потребления.

Мифы и правда

  • Миф: электронные сигареты безопасны.
  • Правда: они менее токсичны, но никотиновая зависимость остаётся такой же сильной.
  • Миф: двойное курение снижает вред.
  • Правда: суммарная доза никотина выше, чем при одном виде курения.
  • Миф: раз вейпы дешевле, значит, они лучше.
  • Правда: экономия исчезает, когда человек покупает и жидкости, и сигареты одновременно.

Исторический контекст

  • До 2010-х годов электронные устройства были нишевым продуктом.
  • С 2015 года начался рост, связанный с ароматизированными жидкостями.
  • С 2020 года вейпы стали массовым товаром — особенно среди 15-24-летних.

Три интересных факта

  1. Во многих странах вейпы запрещены полностью или ограничены — из-за роста случаев зависимости среди подростков.
  2. Исследования показывают: пользователи электронных устройств вдыхают больше затяжек за день, чем курильщики сигарет.
  3. В России доступность табачной продукции не снизилась, несмотря на рост акцизов: с учётом доходов она стала даже выше, чем в 2018 году.

Правильное отношение к собственным привычкам начинается с простого действия — честного взгляда на то, как именно они влияют на жизнь. Двойное курение кажется безобидным компромиссом, но со временем незаметно превращается в более крепкую зависимость, чем любая отдельная форма потребления табака. Понимание механизмов этой привычки и её скрытых последствий помогает сделать шаг в сторону более осознанного выбора: снизить потребление, пересмотреть ритуалы и, при желании, полностью отказаться от того, что не приносит пользы. Освобождая место от никотина, человек возвращает себе не только здоровье, но и контроль — а он всегда стоит дороже любой пачки сигарет.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Линолеум на войлочной основе признан тёплым покрытием по данным эксперта
Недвижимость
Линолеум на войлочной основе признан тёплым покрытием по данным эксперта
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Наука и техника
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
В Польше найдено крылатое копьё с золотыми и серебряными узорами — археологи
Наука и техника
В Польше найдено крылатое копьё с золотыми и серебряными узорами — археологи
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом" Сергей Милешкин
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Оксиды железа в образцах Луны подтверждены учёными миссии Чанъэ-6
В зоне СВО происходят тектонические сдвиги — военный эксперт Максим Климов
Красное мясо исключается из меню 2026 года, по правилам года Лошади
Нестабильные показания уровня топлива объяснили автоэлектрики
Высокий риск конных маршрутов выделили специалисты по сафари
Вербовка российских лётчиков: генерал-майор Липовой описал методы западных спецслужб
Что сделать из одинокого носка: практичные варианты использования
В деле убийства певца Игоря Талькова поставлена точка
Заповедник тормозит развитие из-за статуса университетского объекта — краеведы
Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.