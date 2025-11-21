Старое восточное масло снова в моде — оно защищает сосуды и омолаживает кожу

Долгое время на кухнях по всему миру безраздельно царило оливковое масло. Его называли "жидким золотом" Средиземноморья, источником молодости и защитником сердца. Но сегодня у него появился достойный конкурент — горчичное масло, о пользе которого всё громче говорят диетологи и исследователи.
Горчичное масло производят из семян горчицы, и его особенность — в высокой концентрации полезных жиров. Оно богато мононенасыщенными (МНЖК) и полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК), которые известны как "хорошие жиры". Эти вещества снижают уровень плохого холестерина (LDL), одновременно повышая уровень хорошего (HDL), что положительно влияет на состояние сосудов и сердца.
"Большинство людей упускают из виду горчичное масло из-за его репутации старой школы, но новые исследования показывают, что оно конкурирует с оливковым маслом по здоровью сердца, антиоксидантной силе и контролю воспаления", — отметила диетолог Пуджа Махиджа.
Исследования показывают, что регулярное употребление масел с высоким содержанием ненасыщенных жиров помогает нормализовать липидный профиль крови и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты.
Кроме того, в отличие от оливкового масла, горчичное имеет более высокий порог дымления — это значит, что оно не теряет полезные свойства при жарке и не образует опасных трансжиров.
|Показатель
|Оливковое масло
|Горчичное масло
|Основной тип жиров
|Мононенасыщенные (омега-9)
|Моно- и полиненасыщенные (омега-3 и омега-6)
|Температура дымления
|~190 °C
|~250 °C
|Антиоксиданты
|Витамин E, полифенолы
|Витамины A и E, селен, горчичные эфиры
|Влияние на сердце
|Снижает риск атеросклероза
|Регулирует холестерин, укрепляет сосуды
|Кулинарное применение
|Салаты, холодные блюда
|Жарка, запекание, маринады
Горчичное масло — одно из немногих растительных масел, которое содержит альфа-линоленовую кислоту и селен. Эти вещества уменьшают воспалительные процессы в организме и облегчают состояние суставов при артрите. Не случайно в Индии и странах Юго-Восточной Азии его традиционно используют для массажа при болях в мышцах и суставах.
Благодаря противовоспалительному эффекту, масло способствует также улучшению состояния кожи — снимает раздражение, зуд и помогает при дерматите.
Горчичное масло известно своими природными антимикробными свойствами. Активное соединение аллил-изотиоцианат подавляет рост вредных бактерий и грибков, что делает его хорошим средством для ухода за кожей и волосами.
При наружном применении масло защищает кожу от микровоспалений и помогает заживлению мелких трещин. В кулинарии его антимикробный эффект используют для сохранения свежести продуктов — горчичное масло традиционно добавляют в маринады и домашние заготовки.
Богатое витаминами A и E, антиоксидантами и жирными кислотами, горчичное масло питает кожу, помогает бороться с сухостью и замедляет появление морщин.
При использовании в качестве масла для массажа головы оно усиливает кровообращение, укрепляет волосяные луковицы, снижает выпадение волос и борется с перхотью. Волосы становятся более плотными и блестящими, а кожа головы — здоровее.
Для готовки. Используйте масло для жарки и тушения — его высокая устойчивость к нагреву делает блюда безопасными.
Для ухода за кожей. Слегка подогрейте масло и нанесите массажными движениями. Это улучшит тонус кожи и снимет воспаление.
Для волос. Раз в неделю делайте маску с подогретым маслом и держите 30-40 минут перед мытьём головы.
Для иммунитета. Добавляйте чайную ложку масла в салаты или каши в холодное время года.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Использовать рафинированные масла низкого качества
|Потеря витаминов и антиоксидантов
|Выбирать холодный отжим
|Пренебрегать дозировкой
|Избыточное потребление жиров
|Ограничить 1-2 ст. ложками в день
|Хранить при высокой температуре
|Окисление и горечь
|Держать в тёмном прохладном месте
|Жарить до дыма
|Образование канцерогенов
|Не перегревать выше 220 °C
|Миф
|Правда
|Горчичное масло вредно из-за жгучего вкуса
|Острый вкус связан с эфирными маслами, которые улучшают пищеварение
|Оно подходит только для индийской кухни
|Масло универсально: хорошо сочетается с овощами, мясом и рыбой
|От него жиреют
|Напротив, полезные жиры ускоряют обмен веществ
|Его нельзя использовать для лица
|При умеренном применении масло питает и защищает кожу
Переход на горчичное масло не означает полный отказ от оливкового. Диетологи советуют чередовать масла, чтобы получать широкий спектр жирных кислот и витаминов. Например, использовать оливковое для салатов, а горчичное — для жарки.
Главное — следить за качеством: покупать нерафинированное, холодного отжима, с прозрачной этикеткой происхождения.
|Плюсы
|Минусы
|Богато "хорошими" жирами
|Может быть слишком острым для некоторых блюд
|Снижает уровень плохого холестерина
|При избытке может раздражать кожу
|Подходит для жарки и тушения
|Требует правильного хранения
|Улучшает состояние кожи и волос
|Не рекомендуется людям с аллергией на горчицу
В Индии горчичное масло называют "золотом деревни" и используют не только в еде, но и в ритуалах.
В некоторых странах Европы его вновь разрешили для пищевого использования благодаря обновлённым исследованиям безопасности.
Горчичное масло — одно из немногих растительных масел, содержащее омега-3 и омега-6 одновременно.
Выбор масла — это не просто вопрос вкуса, а часть заботы о здоровье. Горчичное масло, долгое время недооценённое, сегодня возвращает себе заслуженное место на кухне. Его сила — в естественном составе и универсальности: оно подходит и для жарки, и для ухода за телом. Главное — умеренность и качество. Тогда даже небольшая ложка этого масла будет работать на пользу вашему сердцу, коже и долголетию.
