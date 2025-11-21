Старое восточное масло снова в моде — оно защищает сосуды и омолаживает кожу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:23
Здоровье

Долгое время на кухнях по всему миру безраздельно царило оливковое масло. Его называли "жидким золотом" Средиземноморья, источником молодости и защитником сердца. Но сегодня у него появился достойный конкурент — горчичное масло, о пользе которого всё громче говорят диетологи и исследователи.

Горчичное масло
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горчичное масло

Почему горчичное масло набирает популярность

Горчичное масло производят из семян горчицы, и его особенность — в высокой концентрации полезных жиров. Оно богато мононенасыщенными (МНЖК) и полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК), которые известны как "хорошие жиры". Эти вещества снижают уровень плохого холестерина (LDL), одновременно повышая уровень хорошего (HDL), что положительно влияет на состояние сосудов и сердца.

"Большинство людей упускают из виду горчичное масло из-за его репутации старой школы, но новые исследования показывают, что оно конкурирует с оливковым маслом по здоровью сердца, антиоксидантной силе и контролю воспаления", — отметила диетолог Пуджа Махиджа.

Исследования показывают, что регулярное употребление масел с высоким содержанием ненасыщенных жиров помогает нормализовать липидный профиль крови и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты.

Кроме того, в отличие от оливкового масла, горчичное имеет более высокий порог дымления — это значит, что оно не теряет полезные свойства при жарке и не образует опасных трансжиров.

Сравнение: оливковое и горчичное масла

Показатель Оливковое масло Горчичное масло
Основной тип жиров Мононенасыщенные (омега-9) Моно- и полиненасыщенные (омега-3 и омега-6)
Температура дымления ~190 °C ~250 °C
Антиоксиданты Витамин E, полифенолы Витамины A и E, селен, горчичные эфиры
Влияние на сердце Снижает риск атеросклероза Регулирует холестерин, укрепляет сосуды
Кулинарное применение Салаты, холодные блюда Жарка, запекание, маринады

Противовоспалительные свойства

Горчичное масло — одно из немногих растительных масел, которое содержит альфа-линоленовую кислоту и селен. Эти вещества уменьшают воспалительные процессы в организме и облегчают состояние суставов при артрите. Не случайно в Индии и странах Юго-Восточной Азии его традиционно используют для массажа при болях в мышцах и суставах.

Благодаря противовоспалительному эффекту, масло способствует также улучшению состояния кожи — снимает раздражение, зуд и помогает при дерматите.

Антибактериальный и антисептический эффект

Горчичное масло известно своими природными антимикробными свойствами. Активное соединение аллил-изотиоцианат подавляет рост вредных бактерий и грибков, что делает его хорошим средством для ухода за кожей и волосами.

При наружном применении масло защищает кожу от микровоспалений и помогает заживлению мелких трещин. В кулинарии его антимикробный эффект используют для сохранения свежести продуктов — горчичное масло традиционно добавляют в маринады и домашние заготовки.

Польза для кожи и волос

Богатое витаминами A и E, антиоксидантами и жирными кислотами, горчичное масло питает кожу, помогает бороться с сухостью и замедляет появление морщин.

При использовании в качестве масла для массажа головы оно усиливает кровообращение, укрепляет волосяные луковицы, снижает выпадение волос и борется с перхотью. Волосы становятся более плотными и блестящими, а кожа головы — здоровее.

Советы шаг за шагом: как использовать горчичное масло

  1. Для готовки. Используйте масло для жарки и тушения — его высокая устойчивость к нагреву делает блюда безопасными.

  2. Для ухода за кожей. Слегка подогрейте масло и нанесите массажными движениями. Это улучшит тонус кожи и снимет воспаление.

  3. Для волос. Раз в неделю делайте маску с подогретым маслом и держите 30-40 минут перед мытьём головы.

  4. Для иммунитета. Добавляйте чайную ложку масла в салаты или каши в холодное время года.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Использовать рафинированные масла низкого качества Потеря витаминов и антиоксидантов Выбирать холодный отжим
Пренебрегать дозировкой Избыточное потребление жиров Ограничить 1-2 ст. ложками в день
Хранить при высокой температуре Окисление и горечь Держать в тёмном прохладном месте
Жарить до дыма Образование канцерогенов Не перегревать выше 220 °C

Мифы и правда о горчичном масле

Миф Правда
Горчичное масло вредно из-за жгучего вкуса Острый вкус связан с эфирными маслами, которые улучшают пищеварение
Оно подходит только для индийской кухни Масло универсально: хорошо сочетается с овощами, мясом и рыбой
От него жиреют Напротив, полезные жиры ускоряют обмен веществ
Его нельзя использовать для лица При умеренном применении масло питает и защищает кожу

А что если заменить оливковое масло

Переход на горчичное масло не означает полный отказ от оливкового. Диетологи советуют чередовать масла, чтобы получать широкий спектр жирных кислот и витаминов. Например, использовать оливковое для салатов, а горчичное — для жарки.

Главное — следить за качеством: покупать нерафинированное, холодного отжима, с прозрачной этикеткой происхождения.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Богато "хорошими" жирами Может быть слишком острым для некоторых блюд
Снижает уровень плохого холестерина При избытке может раздражать кожу
Подходит для жарки и тушения Требует правильного хранения
Улучшает состояние кожи и волос Не рекомендуется людям с аллергией на горчицу

Интересные факты

  1. В Индии горчичное масло называют "золотом деревни" и используют не только в еде, но и в ритуалах.

  2. В некоторых странах Европы его вновь разрешили для пищевого использования благодаря обновлённым исследованиям безопасности.

  3. Горчичное масло — одно из немногих растительных масел, содержащее омега-3 и омега-6 одновременно.

Выбор масла — это не просто вопрос вкуса, а часть заботы о здоровье. Горчичное масло, долгое время недооценённое, сегодня возвращает себе заслуженное место на кухне. Его сила — в естественном составе и универсальности: оно подходит и для жарки, и для ухода за телом. Главное — умеренность и качество. Тогда даже небольшая ложка этого масла будет работать на пользу вашему сердцу, коже и долголетию.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
