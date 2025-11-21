Старость и мороз — опасный дуэт: почему зимой даже мелочь может стоить здоровья

Пожилым людям зимой приходится особенно непросто: короткий день, холод, скользкие улицы и нехватка солнца влияют не только на настроение, но и на здоровье. Однако большинство зимних проблем можно предупредить, если знать, на что обратить внимание и как действовать заранее.
Когда температура на улице падает, иммунитет ослабевает, а старые болезни напоминают о себе. Головные боли, скачки давления, боли в сердце или учащённое сердцебиение — всё это частые спутники зимы у пожилых. Обостряются и урологические проблемы: цистит, воспаления мочевого пузыря.
"С воспалениями мочевого пузыря не шутят, поэтому лечение назначает только врач", — отметила заведующая отделением амбулаторной гериатрии Наталья Шарашкина.
Чтобы не доводить до обострений, важно не переохлаждаться, одеваться по сезону, пить достаточно воды и не сдерживать позывы к мочеиспусканию. Полезно включить в рацион клюквенный морс, зелёные овощи и тёплые отвары трав.
Пожилым людям сложнее поддерживать нормальную температуру тела. Причины — замедленный обмен веществ, снижение мышечной массы и хронические болезни сердца. Даже непродолжительная прогулка без подходящей одежды может закончиться переохлаждением.
Тёплая одежда из натуральных тканей, удобная обувь, несколько слоёв, шапка и перчатки — обязательный зимний набор. Питание должно быть калорийным, с достаточным содержанием белка и жиров: организм расходует больше энергии на согрев.
Многие удивятся, но зимой тоже можно столкнуться с нехваткой жидкости. Из-за сухого воздуха и снижения чувства жажды организм теряет влагу незаметно. Это приводит к сгущению крови, головным болям и общей слабости.
"В холодную погоду жажда ощущается не так явно, однако потребность в жидкости у организма не снижается", — пояснила Наталья Шарашкина.
Оптимальная норма — 1,5-2 литра в день. Это может быть вода, травяные чаи, морсы. Если есть проблемы с недержанием, важно обсудить режим питья с врачом.
После 65 лет иммунная система перестаёт справляться с вирусами так же активно, как раньше. Даже лёгкая простуда может дать осложнение на лёгкие или сердце. Особенно опасен грипп — его последствием нередко становится пневмония.
Регулярная физическая активность, полноценное питание, тёплая одежда и ежегодная вакцинация — надёжная защита. Прививка от гриппа и пневмококка помогает предотвратить тяжёлые осложнения.
Зимой кожа страдает не меньше органов дыхания: мороз, ветер и отопление высушивают её, вызывают зуд и шелушение. Особенно чувствительна кожа у пожилых, где обмен веществ и регенерация клеток уже замедлены.
Перед выходом на улицу полезно наносить защитный крем, губы смазывать помадой, а в рацион добавить продукты с витаминами A, E, группы B и цинком. Если на коже появилась сыпь или раздражение, это может быть аллергия на холод — повод обратиться к врачу.
"Самолечение или применение народных средств при аллергии на холод неэффективны", — предупредила Наталья Шарашкина.
Зимой у пожилых людей возрастает риск травм. Лёд, скользкая обувь и ослабленные кости — опасная комбинация. Наиболее часты переломы шейки бедра, таза и позвонков.
Чтобы снизить риск, стоит носить обувь на нескользящей подошве или с противогололёдными насадками. Упражнения на равновесие и укрепление мышц тоже помогут. В рационе должны быть продукты с кальцием, витамином D и белком.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Выходить на улицу без тёплой шапки и перчаток
|Переохлаждение и обморожение
|Носить многослойную одежду из натуральных тканей
|Пить меньше жидкости из-за страха частых походов в туалет
|Обезвоживание и сгущение крови
|Установить режим питья — по 100-150 мл каждые 2 часа
|Игнорировать вакцинацию
|Высокий риск осложнений после гриппа
|Делать прививки от гриппа и пневмонии ежегодно
|Использовать дешёвое мыло и не наносить крем
|Сухость, зуд и микротрещины кожи
|Увлажняющий крем с пантенолом или маслами ши и оливы
|Носить скользкую обувь без фиксации
|Падение и перелом
|Специальные зимние накладки и устойчивый каблук
|Есть мало белка и кальция
|Потеря мышечной массы и хрупкость костей
|Рыба, творог, йогурт, яйца, витамин D и Омега-3
Проверить аптечку и запастись необходимыми лекарствами до наступления холодов.
Привиться от гриппа и пневмонии в начале сезона.
Установить дома увлажнитель воздуха и пить тёплую воду каждые 2-3 часа.
Добавить в рацион рыбу, овощи, каши, орехи и кисломолочные продукты.
Делать лёгкую гимнастику утром и вечером, чтобы поддерживать кровообращение.
Следить за обувью и тростью — заменить при износе.
Если зимние прогулки стали редкостью из-за холода, можно заменить их движением дома — например, лёгкими упражнениями у стула или растяжкой. Даже 15 минут активности снижают риск тромбозов и улучшают настроение.
Если постоянная сухость воздуха мешает спать, стоит поставить увлажнитель рядом с кроватью. А если настроение падает — добавить в рацион продукты с магнием и витаминами группы B, они поддерживают нервную систему.
Миф 1: зимой можно пить меньше воды.
Правда: организм теряет влагу даже при холоде, особенно из-за сухого воздуха.
Миф 2: переохлаждение не опасно, если нет мороза.
Правда: даже +5 °C при высокой влажности может вызвать переохлаждение у пожилого.
Миф 3: витамины не нужны, если питание сбалансировано.
Правда: с возрастом усвоение веществ снижается, и врач может назначить поддерживающие комплексы.
В холодное время года пожилые люди тратят до 20% больше энергии на поддержание температуры тела.
После 60 лет кожа теряет до 40% влаги быстрее, чем в молодом возрасте.
Зимой уровень витамина D у людей старше 65 лет падает почти вдвое, если не принимать добавки.
Зима — не испытание, а повод бережнее относиться к себе. Простые привычки — тёплое питание, умеренные прогулки, достаток воды и витаминов — помогают сохранить здоровье, энергию и уверенность в каждом дне.
Узнайте, как газовый керамический обогреватель поможет быстро прогреть дачный дом после долгого простоя зимой. Сравнение с другими способами обогрева и советы по безопасному использованию.