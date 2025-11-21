Старость и мороз — опасный дуэт: почему зимой даже мелочь может стоить здоровья

Недостаток жидкости зимой признали скрытой угрозой для здоровья — гериатры

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пожилым людям зимой приходится особенно непросто: короткий день, холод, скользкие улицы и нехватка солнца влияют не только на настроение, но и на здоровье. Однако большинство зимних проблем можно предупредить, если знать, на что обратить внимание и как действовать заранее.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилая женщина простудилась

Обострение хронических заболеваний

Когда температура на улице падает, иммунитет ослабевает, а старые болезни напоминают о себе. Головные боли, скачки давления, боли в сердце или учащённое сердцебиение — всё это частые спутники зимы у пожилых. Обостряются и урологические проблемы: цистит, воспаления мочевого пузыря.

"С воспалениями мочевого пузыря не шутят, поэтому лечение назначает только врач", — отметила заведующая отделением амбулаторной гериатрии Наталья Шарашкина.

Чтобы не доводить до обострений, важно не переохлаждаться, одеваться по сезону, пить достаточно воды и не сдерживать позывы к мочеиспусканию. Полезно включить в рацион клюквенный морс, зелёные овощи и тёплые отвары трав.

Обморожения и переохлаждения

Пожилым людям сложнее поддерживать нормальную температуру тела. Причины — замедленный обмен веществ, снижение мышечной массы и хронические болезни сердца. Даже непродолжительная прогулка без подходящей одежды может закончиться переохлаждением.

Тёплая одежда из натуральных тканей, удобная обувь, несколько слоёв, шапка и перчатки — обязательный зимний набор. Питание должно быть калорийным, с достаточным содержанием белка и жиров: организм расходует больше энергии на согрев.

Обезвоживание

Многие удивятся, но зимой тоже можно столкнуться с нехваткой жидкости. Из-за сухого воздуха и снижения чувства жажды организм теряет влагу незаметно. Это приводит к сгущению крови, головным болям и общей слабости.

"В холодную погоду жажда ощущается не так явно, однако потребность в жидкости у организма не снижается", — пояснила Наталья Шарашкина.

Оптимальная норма — 1,5-2 литра в день. Это может быть вода, травяные чаи, морсы. Если есть проблемы с недержанием, важно обсудить режим питья с врачом.

Простудные заболевания

После 65 лет иммунная система перестаёт справляться с вирусами так же активно, как раньше. Даже лёгкая простуда может дать осложнение на лёгкие или сердце. Особенно опасен грипп — его последствием нередко становится пневмония.

Регулярная физическая активность, полноценное питание, тёплая одежда и ежегодная вакцинация — надёжная защита. Прививка от гриппа и пневмококка помогает предотвратить тяжёлые осложнения.

Сухость и покраснение кожи

Зимой кожа страдает не меньше органов дыхания: мороз, ветер и отопление высушивают её, вызывают зуд и шелушение. Особенно чувствительна кожа у пожилых, где обмен веществ и регенерация клеток уже замедлены.

Перед выходом на улицу полезно наносить защитный крем, губы смазывать помадой, а в рацион добавить продукты с витаминами A, E, группы B и цинком. Если на коже появилась сыпь или раздражение, это может быть аллергия на холод — повод обратиться к врачу.

"Самолечение или применение народных средств при аллергии на холод неэффективны", — предупредила Наталья Шарашкина.

Падения и переломы

Зимой у пожилых людей возрастает риск травм. Лёд, скользкая обувь и ослабленные кости — опасная комбинация. Наиболее часты переломы шейки бедра, таза и позвонков.

Чтобы снизить риск, стоит носить обувь на нескользящей подошве или с противогололёдными насадками. Упражнения на равновесие и укрепление мышц тоже помогут. В рационе должны быть продукты с кальцием, витамином D и белком.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Выходить на улицу без тёплой шапки и перчаток Переохлаждение и обморожение Носить многослойную одежду из натуральных тканей Пить меньше жидкости из-за страха частых походов в туалет Обезвоживание и сгущение крови Установить режим питья — по 100-150 мл каждые 2 часа Игнорировать вакцинацию Высокий риск осложнений после гриппа Делать прививки от гриппа и пневмонии ежегодно Использовать дешёвое мыло и не наносить крем Сухость, зуд и микротрещины кожи Увлажняющий крем с пантенолом или маслами ши и оливы Носить скользкую обувь без фиксации Падение и перелом Специальные зимние накладки и устойчивый каблук Есть мало белка и кальция Потеря мышечной массы и хрупкость костей Рыба, творог, йогурт, яйца, витамин D и Омега-3

Советы шаг за шагом

Проверить аптечку и запастись необходимыми лекарствами до наступления холодов. Привиться от гриппа и пневмонии в начале сезона. Установить дома увлажнитель воздуха и пить тёплую воду каждые 2-3 часа. Добавить в рацион рыбу, овощи, каши, орехи и кисломолочные продукты. Делать лёгкую гимнастику утром и вечером, чтобы поддерживать кровообращение. Следить за обувью и тростью — заменить при износе.

А что если…

Если зимние прогулки стали редкостью из-за холода, можно заменить их движением дома — например, лёгкими упражнениями у стула или растяжкой. Даже 15 минут активности снижают риск тромбозов и улучшают настроение.

Если постоянная сухость воздуха мешает спать, стоит поставить увлажнитель рядом с кроватью. А если настроение падает — добавить в рацион продукты с магнием и витаминами группы B, они поддерживают нервную систему.

Мифы и правда

Миф 1: зимой можно пить меньше воды.

Правда: организм теряет влагу даже при холоде, особенно из-за сухого воздуха.

Миф 2: переохлаждение не опасно, если нет мороза.

Правда: даже +5 °C при высокой влажности может вызвать переохлаждение у пожилого.

Миф 3: витамины не нужны, если питание сбалансировано.

Правда: с возрастом усвоение веществ снижается, и врач может назначить поддерживающие комплексы.

Интересные факты

В холодное время года пожилые люди тратят до 20% больше энергии на поддержание температуры тела.

После 60 лет кожа теряет до 40% влаги быстрее, чем в молодом возрасте.

Зимой уровень витамина D у людей старше 65 лет падает почти вдвое, если не принимать добавки.

Зима — не испытание, а повод бережнее относиться к себе. Простые привычки — тёплое питание, умеренные прогулки, достаток воды и витаминов — помогают сохранить здоровье, энергию и уверенность в каждом дне.