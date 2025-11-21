Укол длиной в секунду: как размер иглы превращает процедуру в игру с нервами

Повторные проколы связаны с подвижностью вен — SATA CommHealth

0:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди испытывают тревогу при виде игл, даже если процедура знакома и безопасна. Будь то забор крови, вакцинация или инъекции ботокса — неприятные ощущения вполне объяснимы. Однако понимание того, как выбирается игла, зачем нужны разные её типы и как уменьшить боль, помогает справиться со страхом.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ укол ребенку

Почему нельзя всегда использовать самую тонкую иглу

Толщина иглы зависит от вязкости препарата и глубины введения. Для инъекций под кожу, например, инсулина или ботокса, берут короткие и тонкие иглы. А вот для внутримышечных уколов — против гриппа или COVID-19 — нужны более длинные и толстые, чтобы препарат достиг мышцы. Если лекарство густое, например гормональные препараты или длительно действующие антипсихотики, игла тоже должна быть толще, иначе препарат просто не пройдет.

При заборе крови используется игла побольше, чтобы избежать разрушения эритроцитов — слишком тонкая может повредить клетки и исказить анализ.

Почему иглу ставят всегда в одно и то же место

Места для уколов выбираются не случайно. Вакцины чаще вводят в дельтовидную мышцу плеча: она позволяет препарату дольше оставаться локализованным, а рядом находятся лимфоузлы — "база" иммунной системы. Для забора крови оптимальна вена в локтевом сгибе — она стабильна, не "катится" и близко расположена к поверхности кожи. К тому же кожа в этой зоне менее чувствительна.

В эстетической медицине точки уколов зависят от желаемого результата — врач выбирает зоны индивидуально.

Как обозначаются иглы

Толщина обозначается буквой G (гейдж). Чем выше число, тем тоньше игла. Например, 31G — тоньше, чем 28G. Длина указывается в дюймах — от 3/8 (около 1 см) до 3 дюймов (7,5 см). Для уколов под кожу обычно берут 25-32G длиной до 1,5 см, для внутримышечных — 21-25G длиной до 3,8 см. Кровь берут иглами 21-23G, а если вена тонкая, применяют "бабочку" — иглу с гибкими "крыльями" для точного контроля.

Можно ли попросить иглу потоньше

Да, особенно если боитесь боли. Медсестра может подобрать более тонкую иглу, если это безопасно для процедуры. Но при диализе, донорстве крови или химиотерапии выбор ограничен: слишком маленький диаметр может нарушить поток жидкости. Пациентам на гемодиализе всё чаще используют пластиковые канюли вместо металлических — они мягче и уменьшают риск осложнений.

В клиниках красоты для ботокса применяют 30G, но существуют и "невидимые" 34G — они на треть тоньше. Для введения плотных филлеров берут более толстые иглы или микроканюли — трубочки с тупым концом, позволяющие обойтись без множества проколов.

Почему иногда приходится прокалывать заново

Даже опытная медсестра не застрахована от повторной попытки. Вена может "уходить", быть слишком тонкой. Главное — сохранять спокойствие. Как отмечает SATA CommHealth, если пациент расслабляется и не напрягает руку, второй прокол обычно проходит без проблем.

"Когда это происходит, я всегда делаю паузу, объясняю пациенту, что происходит, и успокаиваю, прежде чем пытаться снова", — отметила старшая медсестра SATA CommHealth Нур Айн Мохд Басир.

Советы шаг за шагом: как уменьшить страх и боль

Пейте больше воды. Пейте достаточно воды накануне — вены становятся более заметными и эластичными. Избегайте кофе и алкоголя. Эти напитки обезвоживают, делая сосуды менее доступными. Разомнитесь и согрейтесь. Тёплая кожа помогает сосудам расшириться, укол ощущается мягче. Не смотрите на иглу. Отвлекитесь разговором, дыханием или музыкой. Сообщите о страхе. Медсестра подберёт подходящий темп и объяснит каждый шаг.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: прийти на анализ натощак без воды.

Последствие: сосуды сужаются, повышается риск головокружения.

Альтернатива: разрешается пить чистую воду — она не влияет на результат.

Ошибка: напрячь руку во время укола.

Последствие: труднее попасть в вену.

Альтернатива: расслабьте кисть, можно слегка сжать кулак по просьбе специалиста.

Ошибка: охлаждать руку перед процедурой.

Последствие: сосуды сужаются.

Альтернатива: держите руку в тепле, можно слегка помассировать.

Мифы и правда

Миф 1: тонкая игла всегда безболезненна.

Правда: всё зависит от техники введения и вязкости препарата.

Миф 2: чем толще вена, тем легче взять кровь.

Правда: важна не только видимость, но и стабильность вены.

Миф 3: опытная медсестра никогда не промахнётся.

Правда: анатомические особенности у всех разные, ошибки возможны.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать клинику для инъекций?

Ориентируйтесь на лицензированные центры, где работают сертифицированные специалисты.

Можно ли использовать обезболивающий крем?

Да, но только по согласованию с врачом, чтобы не исказить результат анализа или укола.

Что делать, если стало плохо после укола?

Сообщите врачу. Лёгкое головокружение — частое явление, но при потере сознания нужна помощь.

Три интересных факта

"Бабочка" для забора крови получила название из-за пластиковых "крыльев" у основания иглы. У некоторых людей развивается вазовагальный обморок — реакция на страх или боль, а не на сам укол. В дельтовидной мышце действительно есть иммунные клетки, помогающие формировать защиту после вакцинации.

Многие люди замечают, что с каждым последующим визитом страх становится слабее — мозг постепенно привыкает к процедуре и перестаёт воспринимать её как угрозу. Если же тревога не проходит, можно обратиться к психологу: несколько сессий помогут справиться с паникой и вернуть контроль над эмоциями.