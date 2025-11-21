Тарелка превращается в поле битвы за порядок: редкая фобия не даёт людям смешивать еду

Разделение еды на тарелке связано с повышенной чувствительностью — врачи

Некоторым людям бывает не по себе, когда разные продукты на тарелке соприкасаются. Они тщательно отделяют овощи от мяса, соусы — от гарнира, а куски хлеба — от всего остального. Для окружающих это может показаться странной привычкой или детской прихотью, но у этого поведения действительно есть название — брумотаксиллофобия. Это редкое состояние, связанное с повышенной чувствительностью к сенсорным раздражителям.

Недовольная девушка с бургером

Когда еда должна быть по границам

Многие испытывают лёгкое смущение за столом в компании незнакомых людей: кто-то громко жуёт, кто-то прихлёбывает суп, а кто-то не переносит, когда продукты на тарелке соприкасаются. Один из примеров — женщина, которая признаётся, что даже пасту с морепродуктами ест "по частям": сначала откладывает креветки, потом макароны. Её раздражает, когда ингредиенты "смешаны в кучу".

Подобные привычки не всегда редкость. Некоторые люди сознательно "разбирают" блюда, едят бургеры по слоям или просят не поливать еду соусом, чтобы сохранить "чистоту вкуса". Для них важно, чтобы каждый продукт имел своё место на тарелке.

Что такое брумотаксиллофобия

По словам доктора Лим Бун Ленга, психиатра клиники Gleneagles, брумотаксиллофобия — это редкое проявление повышенной чувствительности.

"Брумотаксиллофобия не признана официально в диагностических руководствах, таких как DSM-5", — сказал врач Лим Бун Ленг.

Он отметил, что точных данных о распространённости этого состояния нет. Люди с такими особенностями редко обращаются за помощью, потому что не считают это проблемой. Чаще всего речь идёт не о психическом расстройстве, а о проявлении сенсорной чувствительности или особенностей восприятия.

В то же время не все, кто предпочитает разделять еду, страдают этим состоянием. Некоторые просто не любят, когда текстуры или вкусы смешиваются, или им неприятно, когда соус растекается по гарниру.

Почему это происходит

Причины брумотаксиллофобии до конца не изучены, однако специалисты связывают её с особенностями нервной системы. Люди с такими привычками часто демонстрируют повышенную чувствительность к звукам, запахам, свету и другим раздражителям. Им может быть некомфортно в шумных помещениях, при ярком освещении или при изменении привычного распорядка.

Эти черты нередко встречаются у людей с нейроразвивающими особенностями — например, с аутизмом или обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР).

"Я видел случаи, когда пациенты с ОКР проявляли похожее поведение", — отметил доктор Лим.

Но при этом врач подчёркивает: далеко не каждое стремление к разделению еды связано с психиатрическим диагнозом.

Сенсорная чувствительность и питание

Люди с расстройствами аутистического спектра часто испытывают гиперчувствительность к вкусу, цвету и текстуре пищи. Даже лёгкое смешение ингредиентов может вызывать у них сильный дискомфорт. По данным британской клиники The ADHD & Autism Clinic, до 90% детей с аутизмом предпочитают, чтобы продукты на тарелке не соприкасались.

С возрастом эта особенность не исчезает: взрослые продолжают следовать тем же пищевым ритуалам, что и в детстве. Им комфортнее есть продукты отдельно, избегая неожиданного смешения вкусов. Часто такие люди предпочитают простую и предсказуемую еду — рис, макароны, хлеб, — а сложные блюда с соусами и подливами вызывают у них тревогу.

Авторы отмечают, что это не каприз, а способ регулировать сенсорные ощущения. Когда человек сам контролирует, в каком порядке и в каком сочетании он ест продукты, ему легче избежать сенсорной перегрузки.

Насколько серьёзно это состояние

По словам доктора Лим Бун Ленга, степень выраженности брумотаксиллофобии может быть разной.

"В лёгких случаях человек просто предпочитает разделённую еду, но не испытывает при этом сильного стресса", — пояснил он.

Однако в тяжёлых формах такое поведение может мешать нормальной жизни. Люди начинают избегать совместных обедов, отказываются от походов в рестораны, испытывают тревогу при виде смешанных блюд.

Если подобные реакции сопровождаются навязчивыми мыслями и страхом "загрязнения" еды, специалисты рассматривают их как проявления ОКР.

Когда стоит обратиться к специалисту

Врачи советуют не игнорировать проблему, если она начинает влиять на качество жизни — например, мешает питанию, вызывает стресс или приводит к дефициту питательных веществ.

"Стоит обратиться за помощью, если отвращение к смешанной еде вызывает заметный дискомфорт, мешает социальным контактам или приводит к ухудшению рациона", — сказал доктор Лим.

Возможные методы лечения

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Психотерапия помогает разобраться с мыслями и эмоциями, которые сопровождают пищевое поведение. Метод постепенного привыкания. В рамках КПТ может применяться экспозиционная терапия — человек постепенно сталкивается с "триггерными" ситуациями, учится справляться с ними. Медикаментозная поддержка. При диагностированном ОКР врач может назначить препараты, регулирующие уровень серотонина, чтобы снизить тревожность.

Часто лечение строится комплексно — сочетание психотерапии, медикаментов и поддержки близких помогает человеку вернуть контроль над своим поведением.

А что если это просто привычка?

Иногда человек отделяет продукты на тарелке просто из личных предпочтений. Например, ему не нравится, когда хрустящая картошка намокает от соуса или когда десерт смешивается с гарниром. В таких случаях речь не идёт о фобии — это вопрос вкуса, а не диагноза.

Тем не менее, если подобные привычки начинают мешать полноценному питанию, важно обратить внимание на возможные причины — повышенную тревожность, стресс, усталость или особенности восприятия.

Мифы и правда

Миф 1: нелюбовь к смешанной еде — это каприз.

Правда: для некоторых людей это способ справиться с сенсорной перегрузкой.

Миф 2: такое поведение встречается только у детей.

Правда: оно может сохраняться и во взрослом возрасте, особенно при аутизме или тревожных расстройствах.

Миф 3: это невозможно изменить.

Правда: с помощью терапии и поддержки большинство людей могут ослабить проявления фобии.

Интересные факты

Термин брумотаксиллофобия не является официальным медицинским диагнозом. В неофициальных опросах до 20% взрослых признаются, что им неприятно, когда еда на тарелке соприкасается. Производители посуды даже выпускали специальные тарелки с секциями, чтобы облегчить жизнь людям с подобными особенностями.

Брумотаксиллофобия — не приговор и не странность, а особенность восприятия, требующая внимания и понимания. Осознав свои реакции и научившись с ними работать, человек может вернуть себе удовольствие от еды — без тревоги и ненужных ограничений.