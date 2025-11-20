Когда ночь превращается в марафон до туалета: сон рушится, а здоровье бьёт тревогу

Проснуться посреди ночи, чтобы сходить в туалет, — знакомая ситуация для многих. Согласно статистике, около трети людей старше 30 лет и почти половина тех, кому за 65, регулярно сталкиваются с этим. Иногда это безвредно, но в ряде случаев может говорить о проблемах со здоровьем. Такое состояние называют никтурией — ночными позывами к мочеиспусканию.
Никтурия возникает, когда организм вырабатывает слишком много мочи ночью или мочевой пузырь теряет способность удерживать привычный объём жидкости. У некоторых людей сочетаются обе причины. Основным фактором риска является возраст: с годами гормональный баланс меняется, почки работают иначе, и выработка мочи смещается на ночное время.
"Это симптом, но не болезнь", — сказал заведующий кафедрой урологии Университета SUNY Downstate Джеффри Вайс
С возрастом также снижается эластичность мочевого пузыря и ослабевают мышцы тазового дна, а у мужчин нередко увеличивается простата, что тоже влияет на частоту ночных пробуждений. Об этом говорит Алейн Маркланд, руководитель отделения гериатрии Университета Юты.
Иногда никтурия появляется не из-за старения, а как следствие других заболеваний. Повышенный уровень сахара в крови при диабете и артериальная гипертензия заставляют почки работать активнее, вырабатывая больше мочи.
Во время беременности растущая матка давит на мочевой пузырь, а отёки ног и лодыжек перераспределяются при лежании — жидкость из тканей поступает в кровь, а затем в мочевой пузырь. Подобное бывает и при сердечной недостаточности, а также при нарушениях венозного оттока.
Среди других причин выделяют апноэ сна — остановки дыхания во сне.
"Нарушенное дыхание заставляет организм производить больше мочи ночью", — отметил специалист по сну из Университета Эмори Дональд Бливиз.
Если походы в туалет мешают высыпаться, их частота превышает два раза за ночь или внезапно увеличилась, лучше обсудить это с врачом. Иногда никтурия становится признаком хронических заболеваний, а может усугублять бессонницу.
"Как только человек просыпается, он начинает думать о проблемах и тревогах, и тело уже не может расслабиться", — пояснила врач Калифорнийского университета Элисон Хуанг.
Кроме того, никтурия повышает риск травм: анализ 2019 года показал, что у людей, часто встающих по ночам, риск падений возрастает на 20 %, а переломов — на 32 %. Чтобы снизить опасность, специалисты советуют использовать ночники, держать обувь у кровати и убирать все препятствия на пути к ванной.
Следите за питьевым режимом. Старайтесь не пить воду, чай, кофе или алкоголь за 2-4 часа до сна. Эти напитки раздражают мочевой пузырь и усиливают выработку мочи.
Соблюдайте гигиену сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, избегайте гаджетов перед сном. Это поможет не только при никтурии, но и при бессоннице.
Корректируйте рацион. Уменьшите количество соли — она удерживает жидкость, заставляя почки работать активнее ночью.
Ограничьте продукты с высоким содержанием воды: арбуз, виноград, сельдерей, спаржу.
Используйте компрессионные чулки, если отекают ноги — это предотвратит перемещение лишней жидкости в кровоток ночью.
Укрепляйте мышцы тазового дна. Простые упражнения помогают контролировать мочевой пузырь и предотвращают утечку мочи.
Если причина в заболевании, врач может назначить лечение или изменить приём лекарств. В ряде случаев применяются препараты, регулирующие работу почек и мочевого пузыря, но они подходят не всем и требуют врачебного наблюдения.
Пить перед сном чай или алкоголь → усиление позывов ночью → заменить на травяной настой без кофеина.
Игнорировать отёки → давление жидкости на мочевой пузырь → использовать компрессионные чулки.
Пренебрегать физической активностью → ослабление мышц таза → делать лёгкие упражнения Кегеля.
Если простые меры не дают эффекта, врач может назначить обследование: анализы крови и мочи, УЗИ почек и мочевого пузыря, тест на апноэ сна. Иногда никтурия оказывается следствием сердечно-сосудистых нарушений или диабета. Важно лечить не только симптомы, но и первопричину.
|Метод
|Преимущества
|Недостатки
|Отказ от напитков перед сном
|Простое и безопасное
|Требует самоконтроля
|Компрессионные чулки
|Снижают отёки
|Неудобны летом
|Упражнения Кегеля
|Укрепляют мышцы таза
|Эффект появляется не сразу
|Медикаменты
|Помогают при тяжёлой никтурии
|Возможны побочные эффекты
Как понять, что никтурия стала проблемой?
Если вы просыпаетесь чаще двух раз за ночь или чувствуете усталость днём — стоит обратиться к врачу.
Можно ли полностью избавиться от никтурии?
Иногда да, если устранить причину — отёки, апноэ сна, избыток жидкости или лекарства. В пожилом возрасте чаще речь идёт об облегчении симптомов.
Есть ли безопасные препараты от никтурии?
Назначаются только врачом, так как действуют на почки и гормональные механизмы. Самолечение недопустимо.
Миф 1: никтурия — нормальная часть старения.
Правда: частые ночные позывы могут сигнализировать о болезнях или нарушении сна.
Миф 2: если меньше пить, проблема исчезнет.
Правда: важно не обезвоживать организм, а грамотно распределять приём жидкости.
Миф 3: нужно просто терпеть.
Правда: лечение и корректировка привычек часто помогают вернуть спокойный сон.
Никтурия тесно связана с нарушениями сна. Каждый раз, когда человек просыпается, уровень кортизола повышается, и заснуть снова становится труднее. Создание комфортной обстановки в спальне, использование ночников и правильная температура помогают мозгу расслабиться даже при единичных ночных пробуждениях.
Никтурия чаще встречается у людей с апноэ сна — дыхательные паузы напрямую влияют на почки.
Уменьшение соли в рационе может снизить ночные позывы на треть.
Сон на слегка приподнятой подушке помогает уменьшить отёки и давление на мочевой пузырь.
Ещё в XIX веке ночные пробуждения считались нормой — люди вставали посреди ночи, чтобы зажечь свечи, проверить дом или поесть. Современные исследования показали, что привычка просыпаться стала проблемой только с переходом к восьмичасовому непрерывному сну и ростом стрессов в городском ритме.
Госдума предлагает лотерею кассовых чеков по примеру Тайваня. Мера должна снизить долю теневой экономики, которая достигает 20% от ВВП.