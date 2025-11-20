Когда ночь превращается в марафон до туалета: сон рушится, а здоровье бьёт тревогу

С возрастом мочеиспускание смещается на ночное время — врачи

Проснуться посреди ночи, чтобы сходить в туалет, — знакомая ситуация для многих. Согласно статистике, около трети людей старше 30 лет и почти половина тех, кому за 65, регулярно сталкиваются с этим. Иногда это безвредно, но в ряде случаев может говорить о проблемах со здоровьем. Такое состояние называют никтурией — ночными позывами к мочеиспусканию.

Что происходит при никтурии

Никтурия возникает, когда организм вырабатывает слишком много мочи ночью или мочевой пузырь теряет способность удерживать привычный объём жидкости. У некоторых людей сочетаются обе причины. Основным фактором риска является возраст: с годами гормональный баланс меняется, почки работают иначе, и выработка мочи смещается на ночное время.

заведующий кафедрой урологии Университета SUNY Downstate Джеффри Вайс

С возрастом также снижается эластичность мочевого пузыря и ослабевают мышцы тазового дна, а у мужчин нередко увеличивается простата, что тоже влияет на частоту ночных пробуждений. Об этом говорит Алейн Маркланд, руководитель отделения гериатрии Университета Юты.

Возможные причины в любом возрасте

Иногда никтурия появляется не из-за старения, а как следствие других заболеваний. Повышенный уровень сахара в крови при диабете и артериальная гипертензия заставляют почки работать активнее, вырабатывая больше мочи.

Во время беременности растущая матка давит на мочевой пузырь, а отёки ног и лодыжек перераспределяются при лежании — жидкость из тканей поступает в кровь, а затем в мочевой пузырь. Подобное бывает и при сердечной недостаточности, а также при нарушениях венозного оттока.

Среди других причин выделяют апноэ сна — остановки дыхания во сне.

"Нарушенное дыхание заставляет организм производить больше мочи ночью", — отметил специалист по сну из Университета Эмори Дональд Бливиз.

Когда стоит насторожиться

Если походы в туалет мешают высыпаться, их частота превышает два раза за ночь или внезапно увеличилась, лучше обсудить это с врачом. Иногда никтурия становится признаком хронических заболеваний, а может усугублять бессонницу.

"Как только человек просыпается, он начинает думать о проблемах и тревогах, и тело уже не может расслабиться", — пояснила врач Калифорнийского университета Элисон Хуанг.

Кроме того, никтурия повышает риск травм: анализ 2019 года показал, что у людей, часто встающих по ночам, риск падений возрастает на 20 %, а переломов — на 32 %. Чтобы снизить опасность, специалисты советуют использовать ночники, держать обувь у кровати и убирать все препятствия на пути к ванной.

Советы шаг за шагом: как уменьшить никтурию

Следите за питьевым режимом. Старайтесь не пить воду, чай, кофе или алкоголь за 2-4 часа до сна. Эти напитки раздражают мочевой пузырь и усиливают выработку мочи. Соблюдайте гигиену сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, избегайте гаджетов перед сном. Это поможет не только при никтурии, но и при бессоннице. Корректируйте рацион. Уменьшите количество соли — она удерживает жидкость, заставляя почки работать активнее ночью. Ограничьте продукты с высоким содержанием воды: арбуз, виноград, сельдерей, спаржу. Используйте компрессионные чулки, если отекают ноги — это предотвратит перемещение лишней жидкости в кровоток ночью. Укрепляйте мышцы тазового дна. Простые упражнения помогают контролировать мочевой пузырь и предотвращают утечку мочи.

Если причина в заболевании, врач может назначить лечение или изменить приём лекарств. В ряде случаев применяются препараты, регулирующие работу почек и мочевого пузыря, но они подходят не всем и требуют врачебного наблюдения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Пить перед сном чай или алкоголь → усиление позывов ночью → заменить на травяной настой без кофеина.

Игнорировать отёки → давление жидкости на мочевой пузырь → использовать компрессионные чулки.

Пренебрегать физической активностью → ослабление мышц таза → делать лёгкие упражнения Кегеля.

А что если не помогает

Если простые меры не дают эффекта, врач может назначить обследование: анализы крови и мочи, УЗИ почек и мочевого пузыря, тест на апноэ сна. Иногда никтурия оказывается следствием сердечно-сосудистых нарушений или диабета. Важно лечить не только симптомы, но и первопричину.

Таблица "Плюсы и минусы" популярных решений

Метод Преимущества Недостатки Отказ от напитков перед сном Простое и безопасное Требует самоконтроля Компрессионные чулки Снижают отёки Неудобны летом Упражнения Кегеля Укрепляют мышцы таза Эффект появляется не сразу Медикаменты Помогают при тяжёлой никтурии Возможны побочные эффекты

FAQ

Как понять, что никтурия стала проблемой?

Если вы просыпаетесь чаще двух раз за ночь или чувствуете усталость днём — стоит обратиться к врачу.

Можно ли полностью избавиться от никтурии?

Иногда да, если устранить причину — отёки, апноэ сна, избыток жидкости или лекарства. В пожилом возрасте чаще речь идёт об облегчении симптомов.

Есть ли безопасные препараты от никтурии?

Назначаются только врачом, так как действуют на почки и гормональные механизмы. Самолечение недопустимо.

Мифы и правда

Миф 1: никтурия — нормальная часть старения.

Правда: частые ночные позывы могут сигнализировать о болезнях или нарушении сна.

Миф 2: если меньше пить, проблема исчезнет.

Правда: важно не обезвоживать организм, а грамотно распределять приём жидкости.

Миф 3: нужно просто терпеть.

Правда: лечение и корректировка привычек часто помогают вернуть спокойный сон.

Сон и психология

Никтурия тесно связана с нарушениями сна. Каждый раз, когда человек просыпается, уровень кортизола повышается, и заснуть снова становится труднее. Создание комфортной обстановки в спальне, использование ночников и правильная температура помогают мозгу расслабиться даже при единичных ночных пробуждениях.

Три интересных факта

Никтурия чаще встречается у людей с апноэ сна — дыхательные паузы напрямую влияют на почки. Уменьшение соли в рационе может снизить ночные позывы на треть. Сон на слегка приподнятой подушке помогает уменьшить отёки и давление на мочевой пузырь.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке ночные пробуждения считались нормой — люди вставали посреди ночи, чтобы зажечь свечи, проверить дом или поесть. Современные исследования показали, что привычка просыпаться стала проблемой только с переходом к восьмичасовому непрерывному сну и ростом стрессов в городском ритме.