Гормон любви стал лекарством: близость помогает коже восстанавливаться без мазей и уколов

7:47
Здоровье

Исследователи из университетской клиники Цюриха и Цюрихского университета изучили любопытный эффект: что происходит с организмом, когда романтические партнёры совмещают физическую близость и интраназальный окситоцин. Наблюдения показали, что сочетание гормона любви и интимных взаимодействий может скромно ускорять заживление кожных ран и снижать стрессовые реакции. Но картина оказалась не такой простой, как могло бы показаться.

Влюбленная пара
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Влюбленная пара

Почему романтические отношения связаны со здоровьем

Учёные давно замечают: у людей, состоящих в близких отношениях, в среднем лучше показатели физического здоровья. Причина кроется не только в эмоциональной поддержке, но и в биологических механизмах. Регулярные проявления нежности и участие в жизни друг друга улучшают адаптацию к стрессу и влияют на работу иммунитета.

Физическое прикосновение — от объятий до мягкой поддержки ладонью — снижает уровень кортизола и помогает нервной системе быстрее переходить в состояние спокойствия. Этим объясняется, почему парные психологические практики, такие как техники эмоциональной поддержки, дают заметный эффект в клинических группах: от пациентов с раком до людей с хроническими заболеваниями.

Окситоцин, который в быту называют "гормоном любви", играет роль посредника: он усиливает реакцию организма на социальное тепло и помогает мягче переживать стрессовые нагрузки.

Как проходило исследование

В эксперименте участвовали 80 молодых пар. Учёные создали стандартизированные кожные раны с помощью нагрева и вакуума, чтобы объективно отслеживать динамику заживления. Затем один из партнёров — или оба — получали назальный спрей: окситоцин или плацебо. В лаборатории использовалась доза 24 МЕ, а на последующие пять дней участники получали спрей для домашнего применения по 32 МЕ в сутки.

После этого пары делились на две группы:

  • те, кто выполнял структурированное упражнение — Partner Appreciation Task (PAT);

  • те, кто просто свободно общался в течение 10 минут.

PAT — это короткий разговор, в котором партнёры по списку называют друг другу приятные качества и благодарности.

Заживление оценивали по фото с помощью шкалы revPWAT — она смотрит на состояние краёв раны, кожу вокруг неё и плотность грануляции. Оценки проводили трижды: через час, спустя сутки и через неделю.

Как фиксировали интимность и стресс

Чтобы исследовать влияние естественного поведения, участники вели пятидневный дневник в мобильном устройстве iDialogPad. Шесть раз в день они отмечали:

  • был ли контакт с партнёром;

  • какой именно — разговор, ласка, секс, конфликт;

  • уровень напряжения или расслабления по шкале из пяти пунктов.

Дополнительно люди собирали слюну для анализа кортизола — главного гормона стресса.

Что показали результаты

Окситоцин в одиночку почти не действует

Если смотреть только на гормон или только на упражнение PAT, явного влияния на заживление не видно. Но когда оба фактора совпадали, улучшение всё же наблюдалось. Правда, после удаления нескольких "выпадающих" случаев эффект стал слабее.

Интимность дала более интересные результаты

Когда исследователи проанализировали повседневную физическую близость — отдельно ласковое прикосновение и отдельно сексуальную активность — появились важные детали.

  1. Ласковое прикосновение. В группе, получавшей окситоцин, частые нежные взаимодействия предсказывали более выраженное заживление между 24 часами и седьмым днём. В плацебо-группе такого эффекта не было.

  2. Сексуальная активность. Наблюдалась похожая динамика: сочетание секса и окситоцина давало небольшое преимущество в заживлении. Но чувствительность анализа снизила значимость результата.

Что касается стресса, окситоцин не увеличивал вероятность физической близости сам по себе. Гораздо большее значение имело текущее эмоциональное состояние человека: если он был расслаблен, интимность случалась чаще.

Отдельно учёные заметили: ежедневная сексуальная активность связана с более низким уровнем кортизола независимо от гормона, сообщает Medical Xpress.

Короткое сравнение подходов

Подход Влияние на заживление Влияние на стресс Зависимость от окситоцина
Окситоцин сам по себе Незначительное Незначительное -
Партнёрское упражнение PAT Незаметное Умеренное Сочетается с окситоцином
Ласковые прикосновения Стабильное улучшение с окситоцином Незначительное Высокая
Сексуальная активность Слабый эффект Значительное снижение кортизола Средняя

Советы шаг за шагом: как использовать выводы исследования в быту

  1. Поддерживайте регулярные мягкие прикосновения — объятия, поглаживания, совместный отдых.

  2. Пробуйте практики осознанной благодарности: короткие разговоры о ценностях отношений снижают напряжение.

  3. Уделяйте время восстанавливающему отдыху — СПА, тёплые ванны, ароматерапия.

  4. Используйте витамины и сыворотки для кожи, если есть мелкие повреждения: они помогут локально, а эмоциональная близость — системно.

  5. Старайтесь планировать вечерний досуг так, чтобы оставалось место для расслабления — уютные ритуалы повышают вероятность физической близости.

А что если партнёры мало времени проводят вместе?

Исследование показывает: важна не длительность, а регулярность коротких, тёплых взаимодействий. Даже несколько минут нежности в течение дня дают накопительный эффект.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы Минусы
Улучшение эмоционального состояния Эффект не всегда статистически значим
Простота применения Требует участия обоих партнёров
Польза для кожи и иммунитета Индивидуальная чувствительность к окситоцину

Мифы и правда

Миф 1: окситоцин сам по себе ускоряет заживление.
Правда: эффект проявляется только в сочетании с теплыми социальными взаимодействиями.

Миф 2: интимность возникает из-за окситоцина.
Правда: эмоциональное расслабление играет куда большую роль.

Миф 3: плацебо полностью бесполезно.
Правда: свободный разговор тоже снижает стресс, хотя и слабее.

Сон и психология

Качественный сон усиливает действие любых восстановительных практик. Когда люди спят достаточно, кортизол регулируется естественным образом, а эмоциональная чувствительность к партнёру возрастает — это повышает вероятность ласковых взаимодействий.

Исторический контекст

В XX веке окситоцин рассматривали в основном как гормон, отвечающий за сокращения матки во время родов и выработку грудного молока. Позже, в начале 2000-х годов, учёные обратили внимание на его влияние на эмоции и начали изучать его как важный медиатор социальных связей и доверия между людьми. Сегодня окситоцин активно используется в клинических исследованиях, посвящённых психическому здоровью, стрессу и восстановлению организма, а также в поисках новых способов поддержки эмоционального благополучия.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
