Мужское здоровье тает тише снега: привычки, которые незаметно подтачивают силы организма

Современный ритм жизни всё заметнее влияет на мужское здоровье: требования к рабочему графику растут, физическая активность снижается, а качество питания не всегда соответствует потребностям организма.
В таких условиях даже небольшие отклонения в образе жизни могут становиться пусковым механизмом для серьёзных проблем с мочеполовой системой. Урологи отмечают: множество факторов извне — от стресса до экологии — способны значительно изменить самочувствие мужчины.
В разговоре с журналистами эту мысль подтвердил заместитель главного врача сети многопрофильных клиник "К+31" по урологии д. м.н., профессор Сергей Котов. Он подчёркивает, что основная опасность нередко кроется в привычках, которые многие считают безобидными.
"В первую очередь, на мужское здоровье влияет образ жизни. Вредные привычки, неправильное питание, малоподвижность — все это факторы, оказывающие негативное влияние на защитные силы организма и ведущие к проблемам с мочеполовой системой", — рассказал эксперт.
По его словам, нельзя недооценивать и роль эмоционального состояния. Психологическая нагрузка, нестабильный график и отсутствие отдыха создают дополнительное давление на внутренние ресурсы человека.
"Стресс и нарушение режима дают дополнительную нагрузку на иммунитет и гормональный баланс, что негативно сказывается на потенции и общем состоянии мочевыделительной системы", — отметил Котов.
Экологические условия также способны усиливать риск нарушений. Загрязнённый воздух, вредные производства и воздействие агрессивных химических сред напрямую отражаются на репродуктивной системе, предупреждает Газета.Ru.
"Загрязненный воздух, контакт с химическими веществами и вредными средами могут провоцировать воспалительные процессы и ухудшать функцию репродуктивной системы. Особое внимание к перечисленным стресс-факторам позволит значительно снизить риски возникновения проблем и сохранить мужское здоровье на долгие годы", — заключил профессор.
Каждый из перечисленных Котовым факторов воздействует по-своему. Малоподвижность провоцирует застойные процессы в малом тазу, что со временем может привести к воспалительным заболеваниям. Нерациональное питание снижает уровень энергии, ухудшает обмен веществ и ослабляет иммунитет. Повышенный стресс нарушает гормональный баланс, а он играет ключевую роль в поддержании потенции, либидо и качества семенной жидкости. Экологические загрязнения повышают риск хронических воспалений, которые часто протекают незаметно.
|Фактор
|Как влияет
|Чем опасен
|Малоподвижность
|Нарушает кровоснабжение
|Застой, воспаления
|Неправильное питание
|Ослабляет иммунитет
|Гормональные сбои
|Стресс
|Истощает нервную систему
|Нарушение потенции
|Химическое воздействие
|Провоцирует воспаления
|Снижение фертильности
Добавьте ежедневную умеренную активность: прогулки, бег трусцой, тренировки дома или в спортзале.
Пересмотрите питание: включите овощи, крупы, нежирное мясо, орехи, витамины и микроэлементы.
Используйте профилактические средства для здоровья простаты (по согласованию с врачом).
Следите за режимом сна: 7-8 часов в тёмное время суток.
Снижайте стресс: дыхательные практики, контрастный душ, SPA-процедуры, физиотерапия.
Избегайте контактов с агрессивными химическими веществами, используйте защитный инвентарь.
Периодически проходите урологический осмотр, особенно при сидячей работе.
…нет возможности изменить работу?
Даже в тяжёлых условиях можно снижать риски: использовать защитные средства, регулярно обследоваться, поддерживать физическую активность и контролировать питание. Компенсация вредных факторов существенно уменьшает вероятность осложнений.
|Мера
|Плюсы
|Минусы
|Спорт
|Улучшает кровообращение
|Требует регулярности
|Здоровое питание
|Стабилизирует гормоны
|Нужен контроль рациона
|Снижение стресса
|Улучшает потенцию
|Не всегда быстро работает
|Эко-защита
|Снижает вред производства
|Требует дисциплины
Оптимальны те виды активности, которые не вызывают боли: ходьба, плавание, велосипед, лёгкий фитнес.
Большая часть мер не требует затрат: прогулки, режим сна и контроль стресса доступны каждому. Добавки и витамины — по индивидуальной рекомендации врача.
Режим сна, нормальная масса тела, физическая активность и отказ от курения дают наиболее выраженный эффект.
Качественный сон поддерживает выработку тестостерона, а стабильная психика помогает избежать гормональных скачков. Практики расслабления, йога, массаж и SPA-процедуры снижают уровень кортизола, что положительно отражается на сексуальном здоровье.
