Один продукт даёт мощный белковый старт, другой — оздоравливает кишечник: битва завтраков обернулась сюрпризом

Начало дня — это момент, когда хочется получить максимум энергии, но при этом не тратить лишнее время на приготовление еды. Поэтому простые, быстрые и питательные варианты завтраков продолжают лидировать. Особенно часто выбор падает на яйца и йогурт: оба продукта легко вписываются в утренний ритуал и подходят под разные пищевые предпочтения. Но какой из них объективно полезнее?
Оба варианта могут быть достойной основой завтрака. Но нюансы состава, способ подачи и ваши цели делают их свойства разными. Ниже — разбор, который поможет понять, что выбрать именно вам.
Яйца содержат около 6 граммов белка в каждой штуке. Пара яиц — это примерно 12 граммов легкоусвояемого белка, который помогает стабилизировать уровень сахара и обеспечивает чувство насыщения до обеда.
Однако греческий йогурт и скир часто выигрывают по белковому составу: в одной порции (около 150-170 г) содержится 12-20 граммов белка. Для тех, кто стремится повысить белковую норму, йогурт может оказаться более выгодным выбором, утверждает today.com.
У каждого продукта есть сильные стороны. Яйца — это источник витамина B12, витамина D и холина. Эти вещества поддерживают работу мозга, нервной системы, иммунитета и участвуют в обмене веществ.
Йогурт же привлекает другим набором: пробиотики улучшают микрофлору кишечника, кальций укрепляет кости, а ферментация делает продукт полезным для пищеварения и иммунитета. При регулярном употреблении натуральный йогурт помогает снизить воспаление и нормализовать работу ЖКТ.
По части жиров у обоих продуктов смешанные показатели: яйца содержат около 1,5 грамма насыщенных жиров, а в йогурте их количество зависит от жирности (от 0 до 5 г на порцию). Нормы питания рекомендуют ограничивать насыщенные жиры до 10% суточной калорийности — и яйца, и йогурт легко вписываются в это правило.
Если ориентироваться на длительное чувство сытости, яйца показывают себя особенно хорошо. Сочетание белка и жиров замедляет пищеварение и помогает не думать о перекусах. Есть исследования, подтверждающие уменьшение уровня гормонов голода после завтрака с яйцами.
Йогурт тоже может быть сытным, но многое зависит от дополнений. Фрукты, орехи, семена чиа или льна добавляют клетчатку и полезные жиры, благодаря которым блюдо усваивается медленнее. Обезжиренный йогурт переваривается быстрее — но стоит добавить в него горсть орехов, и он становится не менее сытным, чем порция яиц.
Ранее яйца считались нежелательными из-за холестерина, но современные данные подтверждают: пищевой холестерин почти не влияет на его уровень в крови у большинства здоровых людей. Поэтому умеренное употребление яиц безопасно для сердца.
У натурального йогурта плюсов здесь больше: низкий уровень натрия, богатство минералов (кальция и калия), а также возможная связь с уменьшением риска гипертонии — всё это делает йогурт дружественным продуктом для сердечно-сосудистой системы.
Польза завтрака напрямую зависит от того, как подан продукт.
Лучший вариант — сочетать продукт с фруктами, ягодами, орехами, семенами, цельнозерновыми хлебцами или кашами — так завтрак остаётся сбалансированным.
|Показатель
|Яйца
|Йогурт
|Белок
|~12 г (2 яйца)
|12-20 г (греческий)
|Сытость
|Высокая
|Средняя, растёт с клетчаткой
|Жиры
|1,5 г насыщенных
|0-5 г насыщенных
|Питательные вещества
|B12, D, холин
|Кальций, пробиотики
|Польза для сердца
|Нейтрально
|Положительно
Определите цель: больше белка, поддержка кишечника, чувство сытости или минимум калорий.
Для насыщенного завтрака выберите яйца, приготовленные без лишнего жира.
Если важна поддержка пищеварения — используйте натуральный греческий йогурт.
Добавляйте полезные продукты: авокадо, шпинат, цельнозерновые тосты, орехи, ягоды.
Контролируйте сахар: избегайте подслащённых йогуртов и сладких соусов.
…вы не завтракаете вообще?
Организм может компенсировать недоедание перееданием ближе к вечеру. Лёгкий, но питательный завтрак помогает избежать резких скачков аппетита и сахара.
|Продукт
|Плюсы
|Минусы
|Яйца
|Сытость, витамин D, тепло и вкус
|Может содержать много жира при жарке
|Йогурт
|Пробиотики, кальций, высокий белок
|Подслащённые варианты вредны
Ищите короткий состав без сахара и добавок, лучше — греческий или скир.
В большинстве регионов яйца — более доступный источник белка.
Любой вариант подойдёт, если его правильно сочетать с клетчаткой и полезными жирами.
