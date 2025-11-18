Живот бунтует неспроста: названы главные провокаторы синдрома раздраженного кишечника

Гастроэнтеролог Харлов: синдром раздраженного кишечника развивается от стресса

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Синдром раздраженного кишечника — одно из самых распространенных функциональных расстройств пищеварения, которое может развиваться даже у здоровых людей. Об этом в комментарии для Pravda.Ru рассказал гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина с болью в животе

По словам врача, синдром раздраженного кишечника (СРК) сопровождается дискомфортом и болями в животе, которые могут возникать как после еды, так и независимо от приема пищи. Симптомы нередко включают вздутие, повышенное газообразование, а также нарушения стула — как в сторону запора, так и диареи. После дефекации, отметил Харлов, состояние обычно улучшается.

"Синдром раздраженного кишечника проявляется болями или дискомфортом в животе, вздутием, метеоризмом и изменением стула. Эти симптомы могут возникать как после еды, так и без связи с ней. После посещения туалета обычно наступает облегчение", — пояснил Харлов.

Врач добавил, что заболевание нередко сопровождается тревожностью и эмоциональным напряжением, поскольку постоянный физический дискомфорт мешает человеку чувствовать себя уверенно в обществе. Среди основных причин развития СРК он назвал повреждение слизистой кишечника, нарушения микрофлоры и хронический стресс.

"Пусковым фактором может стать кишечная инфекция или пищевое отравление. В дальнейшем ситуация усугубляется неправильным питанием, частыми стрессами и нарушением микрофлоры. В итоге формируется замкнутый круг: раздражение кишечника усиливает стресс, а стресс, в свою очередь, ухудшает работу кишечника", — отметил он.

Специалист советует на ранних этапах обратить внимание на рацион и режим питания, исключить продукты, вызывающие дискомфорт, и нормализовать эмоциональное состояние. Если симптомы не проходят, врач рекомендует обратиться к гастроэнтерологу для обследования и подбора терапии.