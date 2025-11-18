Липидограмма рушится не из-за сала: настоящие враги сосудов кроются в этих привычках

Общий холестерин не отражает реальной картины здоровья сосудов — врач Калинчев

Животные жиры способны ухудшать показатели липидограммы, тогда как растительные масла, морская рыба и морепродукты, наоборот, помогают нормализовать уровень липидов и снизить риск сосудистых нарушений. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.

По словам врача, общий холестерин не отражает реальной картины состояния сосудов, поэтому судить о здоровье можно только по липидограмме. На нее влияют не отдельные продукты, а множество факторов — от образа жизни до сезона. Осенью и зимой, отметил врач, организму требуется больше жирной пищи, однако важно выбирать правильные источники жира.

"Жирное мясо и животные жиры могут ухудшать липидограмму, тогда как растительные масла и морепродукты, особенно морская рыба, наоборот, способствуют ее улучшению. Такие продукты обеспечивают организм полезными жирными кислотами, поддерживают эластичность сосудов и улучшают обмен веществ. Главное — соблюдать баланс и учитывать особенности сезона и состояния здоровья", — пояснил Калинчев.

Он добавил, что определить повышенный уровень холестерина без анализов невозможно, а слепое лечение "плохих" показателей часто уводит внимание от реальных проблем. Главным фактором риска специалист назвал лишний вес и недостаток физической активности, которые напрямую влияют на метаболизм.

"Если человек страдает ожирением и при этом ведет малоподвижный образ жизни, именно это, а не цифры в анализах, требует коррекции. Нужно лечить реальные проблемы, а не стремиться к идеальным показателям в бланке. Контроль веса и регулярная физическая активность оказывают куда больший эффект, чем любые препараты", — заключил врач.