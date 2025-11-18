Суставы сотрутся в пыль: кому строжайше запрещено гулять больше 3000 шагов в день

Неподготовленные люди рискуют сердцем из-за 10 тысяч шагов, сообщает терапевт

Ежедневные прогулки по 10 тысяч шагов давно вошли в популярные рекомендации по оздоровлению, однако для части людей такая норма может обернуться проблемами. Об рассказала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа, подчёркивая: универсальных нагрузок не существует, и привычная цифра нередко вводит в заблуждение.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ходьба

Когда норма становится риском

Специалист отмечает, что для неподготовленного человека большой объём движения способен превратиться в серьёзное испытание. Организм, не привыкший к спорту, реагирует на резкое увеличение активности ростом нагрузки на сердце, сосуды и иммунную систему. При наличии хронических заболеваний длительные прогулки и вовсе могут ухудшить состояние, даже если человеку кажется, что он действует "во благо".

Терапевт объясняет, что восстановление после заболеваний или травм требует аккуратности. Организму необходим постепенный переход к активности, иначе риск обострений становится выше. Особенно это касается пациентов, которые ранее перенесли сердечно-сосудистые эпизоды. В их случае нагрузка должна подбираться индивидуально, с учётом переносимости и рекомендаций лечащего врача.

Кому нельзя проходить 10 тысяч шагов

Наиболее жёсткие ограничения касаются людей с нарушением обменных процессов и заболеваний суставов.

"Людям, у которых были травмы или проблемы с сосудами, нужно восстанавливаться с особой осторожностью… Максимальное количество для них в этом случае — две-три тысячи шагов. Пациентам с нарушением обменных процессов — остеоартритами и подагрой — запрещено ходить по 10 тысяч шагов в принципе", — объяснила Людмила Лапа.

Таким пациентам рекомендовано медленное, щадящее движение, не провоцирующее ухудшение самочувствия, как сообщает издание "Абзац".

По словам специалиста, настораживать должны и боли после прогулок, и появление вирусных симптомов. В подобных ситуациях лучше отказаться от привычного маршрута и оценить нагрузку заново. Подход "чем больше, тем лучше" не работает: безопасным считается только тот объём шагов, который соответствует возможностям конкретного человека и не вызывает негативной реакции организма.

Влияние моды на пешеходную активность

Высокие ожидания от пеших прогулок нередко подпитываются праздничными датами и популярными представлениями о здоровом образе жизни. 17 ноября, когда отмечается День пешеходного туризма, многие стараются проходить как можно больше, считая это полезной традицией. Но, по словам врачей, подобный подход не учитывает индивидуальные ограничения и реальное физическое состояние людей.

Распространённый миф о том, что увеличение количества шагов автоматически приводит к укреплению здоровья, не подтверждается для всех категорий населения. Нагрузка должна возрастать постепенно, иначе вместо пользы организм получает стресс. Специалисты подчёркивают: ориентироваться следует не на модную норму, а на собственное самочувствие, скорость восстановления и возможность двигаться без боли.