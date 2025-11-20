Невидимая угроза в каждом блюде: привычная еда беднеет на глазах — виноват воздух

Возможно, вы замечали, что питаетесь как обычно, но чувствуете себя менее энергично. Учёные нашли одну из причин — в воздухе. Точнее, в растущем уровне углекислого газа. Новое исследование из Лейденского университета показало, что увеличение концентрации CO₂ в атмосфере делает продукты калорийнее, но беднее по содержанию белков и микроэлементов. Другими словами, еда остаётся на столе, но теряет часть своей пользы.
Исследователи проанализировали десятки научных работ, где измеряли, как разные культуры — рис, пшеница, картофель, соя и другие — реагируют на повышенный уровень CO₂. Оказалось, что растения в таких условиях действительно растут быстрее: фотосинтез активнее, сахаров и крахмалов больше. Но вместе с этим снижается концентрация белков, железа, цинка и других необходимых веществ.
"Безопасность питательных веществ находится под угрозой, даже если продовольствия хватает", — отметил эколог Стерре тер Хаар.
Учёные назвали этот процесс "элементарным сдвигом" — когда соотношение питательных элементов в растении изменяется из-за изменения состава атмосферы.
Команда из Лейденского университета изучила 43 вида съедобных растений и выяснила, что почти у всех снижается пищевая ценность. Особенно заметно это у массовых культур, которыми питается большинство населения Земли.
|Культура
|Потеря питательных веществ
|Рост калорийности
|Рис
|-8% белка, -5% железа
|+7% калорий
|Пшеница
|-6% белка, -4% цинка
|+5% калорий
|Нут
|-10% цинка
|+6% калорий
|Картофель
|-4% железа
|+3% калорий
Исследователи предупреждают: даже если еды на планете будет хватать, человечество может столкнуться с новой формой голода — "скрытым голодом", когда организм получает достаточно калорий, но недостаточно жизненно важных веществ.
Когда питание теряет качество, последствия ощущаются не сразу. Сначала появляется усталость и упадок сил, потом ослабляется иммунитет, падает уровень гемоглобина, ухудшается обмен веществ. Дальше — больше: растёт риск ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.
Получается парадокс: еда вроде бы есть, но она всё меньше помогает организму. Калории становятся пустыми, а насыщение — мнимым. Даже сбалансированный рацион не спасает, если сами продукты теряют ценность.
Сегодня содержание углекислого газа в атмосфере составляет около 425 ppm (частей на миллион). Полвека назад было 350 ppm, а к концу века учёные ожидают рост до 550 ppm.
"Мы уже на полпути к модели, где еда станет менее питательной", — отметил Стерре тер Хаар.
Повышенный уровень CO₂ не только влияет на растения в дикой природе, но и может снижать качество продукции, выращенной в теплицах, где газ специально добавляют для ускорения роста. С одной стороны — урожай выше, с другой — меньше пользы.
Проблема становится глобальной: даже если человечество научится производить больше еды, она будет всё менее питательной.
Справиться с этой тенденцией полностью нельзя, но уменьшить её влияние — реально. Исследователи предлагают несколько направлений работы:
Селекция и агротехнологии. Создание сортов, которые сохраняют белок и микроэлементы при изменении климата.
Контроль в теплицах. Корректировка уровня CO₂ при промышленном выращивании культур.
Осознанное питание. Добавление в рацион бобовых, орехов, зелени и продуктов, богатых минералами.
Изменение рациона. Сочетание злаков с белковыми продуктами помогает компенсировать дефицит.
Если ничего не предпринимать, продукты будут всё больше напоминать "воздушные калории" — вроде тех, что дают фастфуд или сладкие напитки.
Учёные отмечают, что влияние климата на питание идёт рука об руку с другими изменениями — стрессом, ухудшением сна, загрязнением воздуха. Всё это усиливает эффект. Поэтому важно не только адаптировать сельское хозяйство, но и следить за общим образом жизни.
Качественный сон, физическая активность и разнообразный рацион — то, что поможет телу компенсировать новые вызовы. В противном случае даже самый здоровый салат может оказаться просто набором клетчатки и сахара.
То, что раньше считалось фантастикой, становится частью реальности: изменение климата теперь касается не только айсбергов и пустынь, но и наших тарелок. Учёные предупреждают, что грядущее десятилетие станет решающим. От того, как человечество сократит выбросы и адаптирует сельское хозяйство, зависит не только объём урожая, но и то, останется ли еда действительно едой — источником здоровья, а не просто калорий.
