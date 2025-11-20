Невидимая угроза в каждом блюде: привычная еда беднеет на глазах — виноват воздух

Рост углекислого газа в атмосфере делает продукты калорийнее — учёные

Возможно, вы замечали, что питаетесь как обычно, но чувствуете себя менее энергично. Учёные нашли одну из причин — в воздухе. Точнее, в растущем уровне углекислого газа. Новое исследование из Лейденского университета показало, что увеличение концентрации CO₂ в атмосфере делает продукты калорийнее, но беднее по содержанию белков и микроэлементов. Другими словами, еда остаётся на столе, но теряет часть своей пользы.

Когда воздух влияет на то, что у нас в тарелке

Исследователи проанализировали десятки научных работ, где измеряли, как разные культуры — рис, пшеница, картофель, соя и другие — реагируют на повышенный уровень CO₂. Оказалось, что растения в таких условиях действительно растут быстрее: фотосинтез активнее, сахаров и крахмалов больше. Но вместе с этим снижается концентрация белков, железа, цинка и других необходимых веществ.

"Безопасность питательных веществ находится под угрозой, даже если продовольствия хватает", — отметил эколог Стерре тер Хаар.

Учёные назвали этот процесс "элементарным сдвигом" — когда соотношение питательных элементов в растении изменяется из-за изменения состава атмосферы.

Что происходит с основными культурами

Команда из Лейденского университета изучила 43 вида съедобных растений и выяснила, что почти у всех снижается пищевая ценность. Особенно заметно это у массовых культур, которыми питается большинство населения Земли.

Культура Потеря питательных веществ Рост калорийности Рис -8% белка, -5% железа +7% калорий Пшеница -6% белка, -4% цинка +5% калорий Нут -10% цинка +6% калорий Картофель -4% железа +3% калорий

Исследователи предупреждают: даже если еды на планете будет хватать, человечество может столкнуться с новой формой голода — "скрытым голодом", когда организм получает достаточно калорий, но недостаточно жизненно важных веществ.

Почему это опаснее, чем кажется

Когда питание теряет качество, последствия ощущаются не сразу. Сначала появляется усталость и упадок сил, потом ослабляется иммунитет, падает уровень гемоглобина, ухудшается обмен веществ. Дальше — больше: растёт риск ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

Получается парадокс: еда вроде бы есть, но она всё меньше помогает организму. Калории становятся пустыми, а насыщение — мнимым. Даже сбалансированный рацион не спасает, если сами продукты теряют ценность.

Что ждёт нас, если CO₂ продолжит расти

Сегодня содержание углекислого газа в атмосфере составляет около 425 ppm (частей на миллион). Полвека назад было 350 ppm, а к концу века учёные ожидают рост до 550 ppm.

"Мы уже на полпути к модели, где еда станет менее питательной", — отметил Стерре тер Хаар.

Повышенный уровень CO₂ не только влияет на растения в дикой природе, но и может снижать качество продукции, выращенной в теплицах, где газ специально добавляют для ускорения роста. С одной стороны — урожай выше, с другой — меньше пользы.

Проблема становится глобальной: даже если человечество научится производить больше еды, она будет всё менее питательной.

Как можно снизить последствия

Справиться с этой тенденцией полностью нельзя, но уменьшить её влияние — реально. Исследователи предлагают несколько направлений работы:

Селекция и агротехнологии. Создание сортов, которые сохраняют белок и микроэлементы при изменении климата. Контроль в теплицах. Корректировка уровня CO₂ при промышленном выращивании культур. Осознанное питание. Добавление в рацион бобовых, орехов, зелени и продуктов, богатых минералами. Изменение рациона. Сочетание злаков с белковыми продуктами помогает компенсировать дефицит.

Если ничего не предпринимать, продукты будут всё больше напоминать "воздушные калории" — вроде тех, что дают фастфуд или сладкие напитки.

Не только про еду, но и про образ жизни

Учёные отмечают, что влияние климата на питание идёт рука об руку с другими изменениями — стрессом, ухудшением сна, загрязнением воздуха. Всё это усиливает эффект. Поэтому важно не только адаптировать сельское хозяйство, но и следить за общим образом жизни.

Качественный сон, физическая активность и разнообразный рацион — то, что поможет телу компенсировать новые вызовы. В противном случае даже самый здоровый салат может оказаться просто набором клетчатки и сахара.

Взгляд в будущее

То, что раньше считалось фантастикой, становится частью реальности: изменение климата теперь касается не только айсбергов и пустынь, но и наших тарелок. Учёные предупреждают, что грядущее десятилетие станет решающим. От того, как человечество сократит выбросы и адаптирует сельское хозяйство, зависит не только объём урожая, но и то, останется ли еда действительно едой — источником здоровья, а не просто калорий.