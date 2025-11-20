Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Капуста скрывала суперсилу, о которой молчали десятилетиями: теперь её можно пробудить

Капуста усваивается лучше при сочетании с жирами — исследователи
6:20
Здоровье

Капуста давно считается символом правильного питания, но мало кто знает, что даже самый свежий салат из этого овоща может терять часть своей пользы. Исследователи из Университета Миссури нашли способ, который помогает раскрыть скрытый потенциал капусты — и он намного проще, чем кажется. Оказалось, что для максимальной пользы её стоит сочетать с заправками на масляной основе.

Белокачанная капуста
Фото: starrenvironmental. com by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Белокачанная капуста

Почему капуста не такая полезная, как кажется

Капуста, особенно листовая — кале, богата антиоксидантами, витаминами и каротиноидами, которые поддерживают зрение, иммунитет и здоровье сердца. Но эти вещества не усваиваются организмом в полной мере. Всё потому, что большинство из них — жирорастворимые.

"Наш организм с трудом усваивает эти питательные вещества, потому что они жирорастворимы, а не водорастворимы", — пояснила доцент Университета Миссури Руоцзе (Ванесса) Чжан.

Поэтому просто есть капусту, даже если она свежая и экологичная, — недостаточно. Без жира витамины и каротиноиды проходят через организм, не принося той пользы, на которую мы рассчитываем.

Секрет кроется в масле

Учёные решили проверить, может ли сочетание капусты с маслами или соусами повысить усвояемость полезных веществ. Они использовали лабораторную установку, имитирующую процесс пищеварения, и протестировали капусту в разных вариантах: сырой, приготовленной, с заправкой и без неё.

Результат оказался удивительным: в сочетании с масляными заправками капуста действительно стала "работать” эффективнее. Организм смог извлечь значительно больше питательных веществ, независимо от того, была ли капуста приготовлена или нет.

Особенно сильный эффект дали наноэмульсионные соусы — современные масляные смеси, которые усиливают биодоступность витаминов и антиоксидантов. Это открывает новые возможности для пищевой индустрии — например, создание "умных" заправок, которые делают привычную еду полезнее.

Сравнение: капуста с маслом и без

Вариант Уровень усвоения каротиноидов Польза для организма
Сырая без заправки Низкий Минимальная польза
Приготовленная без заправки Очень низкий Потеря части витаминов
Сырая с маслом Высокий Активное усвоение антиоксидантов
Приготовленная с маслом Максимальный Сильный эффект для иммунитета и зрения

Советы шаг за шагом: как повысить пользу капусты

  1. Выбирайте масло с "характером” — оливковое, льняное или рапсовое. Они не только усиливают усвоение витаминов, но и сами богаты омега-3.

  2. Добавляйте немного жира в тёплые блюда. Если вы тушите капусту, не бойтесь немного масла — это не испортит блюдо, а сделает его полезнее.

  3. Используйте заправки вместо майонеза. Смесь оливкового масла, лимонного сока и горчицы — идеальная альтернатива.

  4. Не бойтесь "жирных” сочетаний. Капуста отлично работает в паре с авокадо, орехами и семечками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть капусту без заправки.
    Последствие: витамины и антиоксиданты не усваиваются.
    Альтернатива: добавляйте 1 чайную ложку масла на порцию.

  • Ошибка: готовить капусту слишком долго.
    Последствие: разрушение витаминов С и Е.
    Альтернатива: готовьте на пару или слегка обжаривайте.

  • Ошибка: использовать магазинные соусы с трансжирами.
    Последствие: вред для сосудов и обмена веществ.
    Альтернатива: делайте заправку сами — из оливкового масла и лимонного сока.

А что если заменить масло чем-то другим?

Учёные отмечают: даже авокадо или ореховая паста работают почти так же, как масла. Они тоже помогают "активировать" жирорастворимые витамины. Но обезжиренные соусы и уксусные заправки пользы не приносят — они не создают нужной среды для усвоения каротиноидов.

Плюсы и минусы добавления масла в салаты

Плюсы Минусы
Повышает усвоение витаминов Добавляет калории
Улучшает вкус и аромат Может быть тяжёлым при избытке
Делает овощи более сытными Требует умеренности в порциях

FAQ

Можно ли заменить оливковое масло подсолнечным?
Можно, но холодного отжима. В нём сохраняются полезные вещества, нужные для усвоения каротиноидов.

Сколько масла нужно на порцию?
Достаточно одной чайной ложки на салат из 150-200 граммов овощей.

Можно ли обрабатывать масло термически?
Да, но лучше использовать его в готовых блюдах — при жарке часть полезных свойств теряется.

Мифы и правда о капусте

Миф: чем больше капусты, тем лучше.
Правда: избыток клетчатки может вызывать вздутие, важно соблюдать баланс.

Миф: тушёная капуста теряет все витамины.
Правда: часть витаминов уходит, но антиоксиданты сохраняются — особенно с маслом.

Миф: масла делают еду вредной.
Правда: качественные растительные масла — источник пользы, если не злоупотреблять.

Интересные факты

  • Каротиноиды из капусты действуют как естественный фильтр от ультрафиолета.

  • Масляные заправки помогают усваивать не только витамины, но и железо.

  • В сочетании с яйцом и орехами капуста становится настоящим энергетическим блюдом.

Исторический контекст

Капуста использовалась в медицине ещё в Древней Греции — её листья прикладывали к ранам, а сок применяли при пищеварительных расстройствах. Но впервые о том, что её польза усиливается в сочетании с жирами, заговорили лишь в XX веке, когда учёные открыли природу жирорастворимых витаминов. Сегодня это знание помогает не только диетологам, но и производителям продуктов разрабатывать "умные" соусы и заправки, делающие привычные блюда действительно полезными.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Домашние животные
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Накипь в чайниках разрушается органическими кислотами быстрее, чем содой
Недвижимость
Накипь в чайниках разрушается органическими кислотами быстрее, чем содой
