Кишечник встаёт в пробку: 3 привычки ежедневно блокируют его работу, а вы даже не замечаете

Говоря о здоровье пищеварения, многие представляют себе сложные схемы лечения или дорогие добавки. Но на деле частые затруднения со стулом чаще связаны не с болезнями, а с повседневными привычками, которые незаметно сбивают работу кишечника. Гастроэнтерологи давно подчёркивают, что питание, питьевой режим и образ жизни оказывают на ЖКТ куда больше влияния, чем кажется на первый взгляд. Именно на это в очередной раз обратили внимание специалисты, объясняя, почему запоры встречаются так часто и что с этим делать без агрессивных слабительных.
По словам гастроэнтерологов Уилла Бульсевича и Омара Кохара, запор чаще всего возникает под действием трёх факторов: нехватка растительной клетчатки, недостаток воды и длительное сидение. Их выводы основаны на исследованиях, которые показывают: даже без лекарств состояние стула улучшается, если корректировать рацион и привычки.
"В подавляющем большинстве случаев запоры возникают из-за недостатка клетчатки в рационе", — заявил гастроэнтеролог Уилл Бульсевич.
Смысл прост: растительные волокна работают как "щётка", ускоряя продвижение содержимого по кишечнику. Когда их не хватает, стул становится плотным и сухим, а прохождение замедляется.
"Жидкость размягчает стул, благодаря чему он легче проходит по пищеварительному тракту", — пояснил гастроэнтеролог Омар Кохар.
Он же подчеркнул, что сидячий образ жизни усугубляет проблему.
"В идеале нужно гулять после каждого приема пищи. Вертикальное положение во время прогулки и моторика кишечника сами сделают свое дело", — заверил врач.
В дополнение диетолог Елена Соломатина напоминает, что даже популярные продукты вроде семян чиа могут спровоцировать непроходимость, если употреблять их неправильно.
|Фактор
|Как действует
|Когда возникает риск
|Нехватка клетчатки
|замедляет перистальтику
|диеты без овощей, перекусы "на бегу"
|Недостаток воды
|делает стул плотным
|малое потребление жидкости, кофе вместо воды
|Сидячий образ жизни
|снижает естественные сокращения кишечника
|работа за компьютером без пауз
|Элемент
|Плюсы
|Минусы
|Клетчатка
|улучшает стул, снижает холестерин
|резкое увеличение вызывает вздутие
|Вода
|помогает мягкому прохождению стула
|избыточное потребление — нагрузка на почки
|Прогулки
|улучшают перистальтику
|требуют регулярности
Как выбрать продукты с клетчаткой?
Ориентируйтесь на цельные зёрна, овощи ярких цветов, бобовые. В магазинах полезно смотреть на содержание пищевых волокон на упаковке.
Сколько стоит поддержание правильного питания?
Овощи, крупы и сезонные фрукты — самые доступные источники клетчатки. Большинство из них стоит дешевле готовых "фитнес-батончиков".
Что лучше при запоре — аптечные средства или натуральные продукты?
Если нет заболеваний ЖКТ, сначала пробуют питание, воду и движение. Слабительные — крайний вариант.
Миф: запор возникает только у людей с заболеваниями кишечника.
Правда: чаще всего он связан с образом жизни.
Миф: семена чиа всегда улучшают пищеварение.
Правда: сырые семена, особенно без достаточного объёма воды, могут вызывать непроходимость.
Миф: если пить много кофе, кишечник будет работать лучше.
Правда: кофе обезвоживает и нередко усиливает проблему.
Главные причины запоров чаще всего связаны не с болезнями, а с образом жизни: недостатком клетчатки, малым количеством воды и сидячим распорядком дня. Исправив эти три фактора, большинство людей могут нормализовать работу кишечника без лекарств.
