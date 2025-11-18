Кишечник встаёт в пробку: 3 привычки ежедневно блокируют его работу, а вы даже не замечаете

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Говоря о здоровье пищеварения, многие представляют себе сложные схемы лечения или дорогие добавки. Но на деле частые затруднения со стулом чаще связаны не с болезнями, а с повседневными привычками, которые незаметно сбивают работу кишечника. Гастроэнтерологи давно подчёркивают, что питание, питьевой режим и образ жизни оказывают на ЖКТ куда больше влияния, чем кажется на первый взгляд. Именно на это в очередной раз обратили внимание специалисты, объясняя, почему запоры встречаются так часто и что с этим делать без агрессивных слабительных.

Унитаз, туалет
Фото: flickr. com by SuSanA Secretariat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Унитаз, туалет

Кишечник тормозит: главное в исследовании врачей

По словам гастроэнтерологов Уилла Бульсевича и Омара Кохара, запор чаще всего возникает под действием трёх факторов: нехватка растительной клетчатки, недостаток воды и длительное сидение. Их выводы основаны на исследованиях, которые показывают: даже без лекарств состояние стула улучшается, если корректировать рацион и привычки.

"В подавляющем большинстве случаев запоры возникают из-за недостатка клетчатки в рационе", — заявил гастроэнтеролог Уилл Бульсевич.

Смысл прост: растительные волокна работают как "щётка", ускоряя продвижение содержимого по кишечнику. Когда их не хватает, стул становится плотным и сухим, а прохождение замедляется.

"Жидкость размягчает стул, благодаря чему он легче проходит по пищеварительному тракту", — пояснил гастроэнтеролог Омар Кохар.

Он же подчеркнул, что сидячий образ жизни усугубляет проблему.

"В идеале нужно гулять после каждого приема пищи. Вертикальное положение во время прогулки и моторика кишечника сами сделают свое дело", — заверил врач.

В дополнение диетолог Елена Соломатина напоминает, что даже популярные продукты вроде семян чиа могут спровоцировать непроходимость, если употреблять их неправильно.

Сравнение: что влияет на работу кишечника сильнее всего

Фактор Как действует Когда возникает риск
Нехватка клетчатки замедляет перистальтику диеты без овощей, перекусы "на бегу"
Недостаток воды делает стул плотным малое потребление жидкости, кофе вместо воды
Сидячий образ жизни снижает естественные сокращения кишечника работа за компьютером без пауз

Советы: как наладить пищеварение

  1. Каждый день добавлять в меню не менее 400-500 г овощей и фруктов. Подойдут яблоки, капуста, брокколи, ягоды, цельнозерновой хлеб.
  2. Использовать бытовые продукты с высоким содержанием клетчатки — отруби, овсяные хлопья, семена льна. Они продаются в супермаркетах и подходят даже для напитков.
  3. Пить воду равномерно в течение дня. Подойдут фильтр-кувшины, термокружки и бутылки с разметкой, помогающие отслеживать объём.
  4. После еды делать короткие активности — прогулка 10-15 минут, подъём по лестнице, лёгкая уборка.
  5. При хронической склонности к запорам выбирать кисломолочные продукты с пробиотиками: биойогурт, кефир, ряженку.
  6. Использовать кухонную технику — блендер или кухонный комбайн — чтобы готовить смузи и супы-пюре, если сложно есть много клетчатки в цельном виде.
  7. Принимать витамины группы B или магний только по назначению — они помогают кишечной моторике, но не заменяют питание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: частое применение слабительных.
    Последствие: кишечник "ленится", развиваются зависимость и обезвоживание.
    Альтернатива: мягкие функциональные продукты — чернослив, кефир, псиллиум.
  • Ошибка: замена воды кофе или чаем.
    Последствие: обезвоживание, плотный стул.
    Альтернатива: бутылка для воды 1-1,5 л для контроля потребления.
  • Ошибка: питание всухомятку.
    Последствие: повышенная нагрузка на ЖКТ.
    Альтернатива: супы, тушёные овощи, блюда с оливковым маслом.

Плюсы и минусы: клетчатка, вода и движение

Элемент Плюсы Минусы
Клетчатка улучшает стул, снижает холестерин резкое увеличение вызывает вздутие
Вода помогает мягкому прохождению стула избыточное потребление — нагрузка на почки
Прогулки улучшают перистальтику требуют регулярности

FAQ

Как выбрать продукты с клетчаткой?
Ориентируйтесь на цельные зёрна, овощи ярких цветов, бобовые. В магазинах полезно смотреть на содержание пищевых волокон на упаковке.

Сколько стоит поддержание правильного питания?
Овощи, крупы и сезонные фрукты — самые доступные источники клетчатки. Большинство из них стоит дешевле готовых "фитнес-батончиков".

Что лучше при запоре — аптечные средства или натуральные продукты?
Если нет заболеваний ЖКТ, сначала пробуют питание, воду и движение. Слабительные — крайний вариант.

Мифы и правда

Миф: запор возникает только у людей с заболеваниями кишечника.
Правда: чаще всего он связан с образом жизни.

Миф: семена чиа всегда улучшают пищеварение.
Правда: сырые семена, особенно без достаточного объёма воды, могут вызывать непроходимость.

Миф: если пить много кофе, кишечник будет работать лучше.
Правда: кофе обезвоживает и нередко усиливает проблему.

Три интересных факта

  1. Клетчатка действует как пребиотик — питает полезные бактерии кишечника.
  2. Одно яблоко в день закрывает до трети суточной нормы пищевых волокон.
  3. Прогулка после еды снижает уровень сахара и ускоряет работу кишечника одновременно.

Главные причины запоров чаще всего связаны не с болезнями, а с образом жизни: недостатком клетчатки, малым количеством воды и сидячим распорядком дня. Исправив эти три фактора, большинство людей могут нормализовать работу кишечника без лекарств.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
