Один незамеченный шаг — и случается непоправимое: что скрывается за шокирующей историей из Балашихи

Трагедия в Балашихе, где мать лишила жизни собственного сына, стала одной из самых обсуждаемых тем последних дней. История взволновала многих — не только из-за шокирующих обстоятельств, но и из-за вопросов, которые она поднимает: почему человек с тяжёлым диагнозом остаётся наедине с детьми, кто должен заметить ранние признаки опасного ухудшения состояния и можно ли предотвратить подобные случаи. Восстанавливая картину происходящего, помогает разобраться психиатр Мария Касперович.
По информации правоохранительных органов, 31-летняя женщина была задержана после обнаружения тела ребёнка. На допросе она сначала не могла адекватно воспринимать происходящее. По сообщениям СМИ, незадолго до появления следователей она могла попытаться причинить вред себе.
Позднее выяснилось: никаких "посторонних" людей в её жизни не было — женщина сама придумала историю о несуществующем сожителе. Это сделало расследование намного сложнее и стало одним из признаков тяжёлого психического неблагополучия.
Следователи также установили, что шестилетний мальчик, погибший при трагических обстоятельствах, был ребёнком с инвалидностью и не мог самостоятельно передвигаться. Его старшая сестра, по словам очевидцев, также страдала от жесткого обращения. Эти данные стали поводом для вопросов в адрес органов опеки.
У Елены был подтверждён медицинский диагноз — параноидальная шизофрения. Ранее она вела достаточно спокойную жизнь, но за последний период стала раздражительной, подозрительной и агрессивной. Телеграм-каналы Shot и Baza писали, что женщина принимала препараты, назначенные врачом, но параллельно употребляла синтетические наркотики. Это сочетание, по словам специалистов, может резко ухудшать состояние и провоцировать опасные эпизоды.
Она увлекалась эзотерикой, называла себя "ведьмой" и делилась онлайн рисунками "параллельных миров", которые, по её словам, появлялись в моменты особых "практик сознания".
Стабильное состояние при таком диагнозе возможно только при регулярной терапии. Резкие всплески агрессии или потери связи с реальностью — признак того, что лечение нарушено или организм реагирует на дополнительные вещества.
"Так, чтобы убить ребёнка, это же надо, чтобы что-то показалось. Скорее всего, это было неосознанно. Скорее всего, это бредовый или галлюцинаторный эпизод был", — сказала психиатр Мария Касперович.
По её словам, женщина могла воспринимать происходящее совершенно иначе, чем оно было в действительности. При соблюдении схемы лечения риск такого приступа был бы значительно ниже.
|Ситуация
|Что происходит
|Риски
|Человек принимает лекарства и наблюдается у врача
|Симптомы снижаются, критичность повышается
|Минимальны
|Препараты принимаются нерегулярно
|Настроение нестабильно, появляются страхи
|Рост раздражительности
|Смешивание лекарств с психоактивными веществами
|Реакции непредсказуемы, возможны приступы
|Высокая вероятность опасного эпизода
|Полный отказ от терапии
|Потеря связи с реальностью
|Максимальный риск для себя и окружающих
|Вид помощи
|Плюсы
|Минусы
|Амбулаторное наблюдение
|Доступность, привычный ритм жизни
|Нужна высокая дисциплина
|Дневной стационар
|Поддержка специалистов, контроль терапии
|Требует времени и перевозки
|Круглосуточная госпитализация
|Максимальная безопасность
|Стресс для пациента
|Социальные программы и патронаж
|Помощь в быту, снижение нагрузки
|Требуется организация и учет
Как понять, что близкому снова нужна помощь?
Если он становится тревожным, подозрительным, теряет сон, говорит о "знаках", слышит голоса или отказывается от лекарств.
Сколько стоит лечение у психиатра?
Часть услуг доступна бесплатно по ОМС, включая наблюдение в ПНД. Частные клиники предлагают консультации по цене от 1500 до 5000 рублей.
Что лучше — амбулаторное лечение или стационар?
При стабильном состоянии достаточно амбулаторного наблюдения. Если появляются опасные симптомы — предпочтителен стационар.
Суд может назначить женщине до 25 лет лишения свободы, если экспертиза признает её вменяемой. Если же специалисты установят тяжёлое психическое состояние, речь пойдёт о принудительном лечении в специализированной клинике, сообщает "Царьград"
Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.