Пугающее будущее и низкая самооценка: как изменить и победить тревожность с помощью упражнения

8:45
Здоровье

Тревожность — это чувство, которое может обострять восприятие будущего, заставляя человека видеть в нем только негативные и пугающие сценарии. Часто такие образы могут затмить разум и сильно влиять на самооценку, еще больше усиливая тревогу. В последние годы психологи начали изучать, как именно наше восприятие будущего связано с эмоциональными состояниями и как эти образы могут усиливать проблему. Результаты исследования, проведенного психологами из Университета Йорк Сент-Джон в Великобритании, открывают интересные перспективы для борьбы с тревожностью. Одним из простых, но эффективных методов, которые они предложили, является работа с представлением о "возможных Я" — образах, которые мы строим о себе в будущем.

Тревога
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Тревога

Как негативные образы будущего влияют на тревожность?

Многие из нас имеют представление о том, как будет выглядеть наше будущее. Это может быть как светлый, так и пугающий образ, в зависимости от состояния человека. Психологи давно заметили, что тревожные люди склонны строить яркие, четкие и часто пугающие картины своего будущего. Эти образы могут быть связаны с неудачами, потерями или разочарованиями, что, в свою очередь, усиливает чувство тревоги.

Однако до недавнего времени считалось, что такие яркие и пугающие представления — это всего лишь следствие самой тревожности. В исследовании, опубликованном в журнале Psychological Reports, психологи предложили иную гипотезу. Они предполагают, что не только тревога вызывает такие образы, но и сами эти образы могут усиливать тревожность, особенно если они связаны с низкой самооценкой.

Влияние самооценки на восприятие будущего

Самооценка, по мнению ученых, играет важную роль в том, как человек воспринимает свое будущее. Когда самооценка низкая, мы склонны видеть в будущем больше угроз и неудач, чем когда наше восприятие себя более позитивно. В результате, чем более ярко и реалистично человек видит своё "страшное будущее", тем больше оно затрудняет его восприятие и усиливает внутреннюю тревогу.

Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что низкая самооценка была связана с более яркими и четкими пугающими образами о будущем. Студенты, у которых была низкая самооценка, намного отчетливее представляли себе негативные сценарии в своей жизни. Это подтверждает, что тревожность и низкая самооценка тесно взаимосвязаны, усиливая друг друга.

Что помогает снизить тревогу?

Психологи в ходе эксперимента предложили участникам выполнить упражнение, которое называется "Best Possible Self" — представить себя в максимально благополучном будущем. Участники должны были подробно описать, как они видят себя в наиболее удачном сценарии, а затем вернуться к реальности, ощущая, как это изображение помогает им справиться с тревогой.

Результаты были впечатляющими. После того как участники представили свой идеальный вариант будущего, их тревожность значительно снизилась. Причем снижение тревоги было заметно даже ниже уровня, с которым они начали эксперимент.

Почему этот метод работает?

Представление о позитивном будущем помогает человеку изменить восприятие себя и своего положения. Создание ясного и позитивного образа "возможного Я" позволяет переключить внимание с негативных сценариев на более реалистичные и позитивные. Это упражнение помогает поднять самооценку, ведь человек начинает верить, что его жизнь может быть удачной, что в свою очередь способствует снижению тревожности.

Сравнение способов борьбы с тревожностью

Метод Описание Эффективность
Представление о "страшном возможном Я" Мысленное создание пугающих сценариев о будущем Усиливает тревожность, снижает самооценку
Упражнение "Best Possible Self" Мысленное создание позитивного будущего Снижает тревожность, улучшает самооценку

Как начать работать с тревожностью?

Чтобы начать работать с тревожностью и уменьшить влияние негативных образов о будущем, можно использовать несколько простых шагов:

  1. Практикуйте упражнение "Best Possible Self". Сядьте в спокойной обстановке и представьте себя через несколько лет, но в самом благоприятном и успешном положении. Постарайтесь описать все детали: где вы находитесь, что вас окружает, как вы себя чувствуете.
  2. Регулярно повторяйте это упражнение. Чем чаще вы будете представлять себе позитивное будущее, тем легче будет переключить внимание на возможности и успех.
  3. Осознавайте и принимайте свои страхи. Не пытайтесь отрицать негативные мысли, а постарайтесь поработать с ними, пытаясь увидеть в них возможность для роста.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование негативных мыслей и образы будущего.
  • Последствие: усиление тревожности и снижение самооценки.
  • Альтернатива: применение метода "Best Possible Self", что поможет снизить тревогу и улучшить восприятие себя.

А что, если вы почувствовали, что ваше будущее всё равно выглядит пугающе?

Это нормально, ведь изменения в восприятии требуют времени. В таких случаях полезно продолжать работать с позитивными образами, а также обращаться за помощью к психологам, которые помогут глубже разобраться с вашими внутренними переживаниями.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Простота выполнения упражнения Требует времени для достижения устойчивого эффекта
Не требует дополнительных затрат Может не подойти людям с сильными тревожными расстройствами

FAQ

Что такое упражнение "Best Possible Self"?

Это метод, при котором человек представляет себе максимально благополучное будущее, чтобы снизить уровень тревожности.

Как долго нужно делать упражнение, чтобы увидеть результаты?

Эффект может быть заметен уже после нескольких повторений, но для устойчивого результата рекомендуется регулярно практиковать этот метод.

Можно ли самостоятельно справиться с тревожностью без помощи специалиста?

Легкие формы тревожности можно контролировать с помощью таких методов, как "Best Possible Self", но если тревога становится хронической, рекомендуется обратиться к психологу.

Мифы и правда

  • Миф: негативные образы будущего — это всегда следствие самой тревожности.
  • Правда: негативные образы могут не только быть следствием, но и усиливать тревожность, особенно когда они связаны с низкой самооценкой.

Сон и психология

Психологическое состояние человека тесно связано с качеством сна. Тревожность может ухудшать сон, а недостаток отдыха, в свою очередь, может усиливать эмоциональные расстройства. Регулярные практики расслабления перед сном и позитивные образы будущего помогут нормализовать сон и снизить уровень тревоги.

Исторический контекст

В прошлом психологи часто обращались к методам работы с визуализацией для борьбы с различными видами стресса и тревожности. Современные исследования подтверждают, что позитивные образы о будущем могут значительно улучшать психологическое состояние человека.

3 интересных факта

  1. Позитивные визуализации будущего оказывают сильное влияние на улучшение психоэмоционального состояния.
  2. Методы, направленные на работу с самооценкой, доказали свою эффективность в борьбе с тревожностью.
  3. Упражнение "Best Possible Self" использовалось в разных психотерапевтических практиках для улучшения психического здоровья.

Работа с восприятием будущего может стать мощным инструментом в борьбе с тревожностью. Простое, но эффективное упражнение "Best Possible Self" помогает переключиться с негативных образов на более позитивные и реалистичные, что в свою очередь улучшает самооценку и снижает тревогу. Этот метод, легко применимый в повседневной жизни, может стать отличным дополнением к традиционным психологическим методам. Помните, что изменения требуют времени, но с помощью таких практик можно научиться смотреть в будущее с надеждой и уверенностью.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
