Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морковь формирует ровный корнеплод в бутылке — агрономы
Приготовление какао-торта "7 баночек" не требует весов и точных мер
Мама Тимати видит младшую внучку каждый день благодаря соседству
Honda вошла в десятку надёжных брендов по данным HotCars
Соль и кипяток растворяют жировые пробки в раковине — сантехнический эксперт
Светлая помада и контур создают объём губ — визажист Рэйчел Миллер
Сила укуса чёрной пираньи в 30 раз превышает её вес — данные исследователей
Алкоголь в бане повышает нагрузку на сердце — эксперты
Персональные тренировки: как достичь лучших результатов — тренеры

Простая водоросль, а эффект как от курса витаминов: почему этот продукт называют едой для мозга

Морская капуста улучшает работу мозга и обмен веществ — Ковиненко
6:21
Здоровье

Морская капуста, или ламинария, традиционно ассоциируется у россиян с гарниром из советских столовых. Однако современные нутрициологи напоминают: этот скромный продукт заслуживает места в ежедневном рационе. По словам специалистов, регулярное употребление морской капусты поддерживает работу мозга, улучшает обмен веществ и помогает щитовидной железе.

морская капуста
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
морская капуста

Почему морская капуста так полезна

Ламинария — настоящий кладезь микроэлементов и витаминов. Она содержит органический йод, железо, магний, цинк, хром, а также жирные кислоты и антиоксиданты. Такой состав делает её уникальным природным стимулятором мозговой активности.

"Морская капуста благотворно влияет на работу мозга, дарит энергию и хорошее самочувствие, улучшает обмен веществ, работу кишечника и выводит шлаки", — отметила нутрициолог Ольга Ковиненко.

Йод, присутствующий в ламинарии, — ключевой элемент для синтеза гормонов щитовидной железы, которые отвечают за скорость обмена веществ, концентрацию внимания и эмоциональный фон. Именно поэтому недостаток йода часто сопровождается усталостью, сонливостью и проблемами с памятью.

Ламинария как "топливо" для мозга

Мозг особенно чувствителен к дефициту микроэлементов. Исследования показывают, что регулярное употребление морской капусты способствует улучшению когнитивных функций — памяти, внимания и скорости реакции.

Благодаря сочетанию магния, витаминов группы B и полиненасыщенных жирных кислот, ламинария помогает нормализовать работу нервной системы и снизить уровень стресса.

Сравнение популярных "продуктов для мозга"

Продукт Основное действующее вещество Эффект
Морская капуста Йод, магний, омега-3 Поддержка щитовидки, улучшение памяти
Грецкие орехи Омега-3 и витамин Е Улучшение концентрации
Рыба (лосось, тунец) DHA, белок Стабилизация работы мозга
Шоколад (тёмный) Флавоноиды Повышение тонуса и настроения

Как видно из таблицы, ламинария сочетает преимущества сразу нескольких продуктов, при этом содержит минимум жира и калорий — около 25-30 ккал на 100 граммов.

Как выбрать качественную морскую капусту

Нутрициолог Ковиненко подчёркивает: важно не просто включать капусту в рацион, но и выбирать правильный продукт.

  1. Читайте состав. В настоящей морской капусте не должно быть консервантов, усилителей вкуса и красителей.

  2. Проверяйте место добычи. Водоросли активно впитывают вещества из воды, поэтому продукт, собранный в загрязнённых районах, может содержать тяжёлые металлы.

  3. Отдавайте предпочтение сухой ламинарии. Её проще хранить, и она сохраняет больше питательных веществ. Перед употреблением достаточно замочить её на 20-30 минут.

"Она не нуждается в консервантах и усилителях вкуса. Лучше выбирать ламинарии, собранные в чистых морях и выпущенные в сухом виде", — подчеркнула Ольга Ковиненко.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать готовые салаты из морской капусты с большим количеством уксуса и соли.
Последствие: потеря пользы и перегрузка пищеварения натрием.
Альтернатива: использовать сушёную ламинарию и заправлять её растительным маслом, лимонным соком и кунжутом.

А что если заменить аптечный йод на морскую капусту?

Такой вариант возможен, если нет выраженного дефицита. В одной порции морской капусты (около 50 г) содержится до 200-300 мкг йода, что покрывает дневную норму взрослого человека. При этом усваивается он мягче, чем из синтетических добавок.

Однако людям с заболеваниями щитовидной железы стоит проконсультироваться с эндокринологом — избыток йода может быть не менее вреден, чем его нехватка.

Плюсы и минусы ламинарии

Плюсы Минусы
Богата йодом, магнием и витаминами Может накапливать тяжёлые металлы при неправильной добыче
Улучшает память и концентрацию Имеет специфический вкус
Поддерживает иммунитет и обмен веществ Противопоказана при гипертиреозе
Низкокалорийна и питательна Требует правильного хранения

FAQ

Как часто можно есть морскую капусту?
Оптимально — 2-3 раза в неделю по 50-70 граммов.

Подходит ли морская капуста для похудения?
Да, благодаря низкой калорийности и содержанию альгинатов она помогает выводить токсины и снижать аппетит.

Можно ли давать ламинарии детям?
Можно с 5-6 лет, но в небольших количествах и при отсутствии заболеваний щитовидной железы.

Мифы и правда

  • Миф: морская капуста — просто гарнир.
    Правда: это полноценный источник микроэлементов, необходимых для мозга и эндокринной системы.

  • Миф: йод можно получить только из соли.
    Правда: в ламинарии йод содержится в более усвояемой органической форме.

  • Миф: вкус морской капусты невозможно улучшить.
    Правда: она прекрасно сочетается с кунжутом, лимоном, соевым соусом и яйцом.

Три интересных факта

  1. В Японии морская капуста входит в ежедневный рацион и считается "пищей долголетия".

  2. Ламинария использовалась в медицине ещё в XIX веке как природный источник йода.

  3. Альгинаты из морской капусты применяются в фармацевтике и косметологии — они выводят токсины и улучшают состояние кожи.

На Руси морскую капусту начали активно употреблять лишь в XX веке, когда открыли её богатый минеральный состав. В Советском союзе она входила в рацион моряков и полярников как средство профилактики йододефицита. Сегодня интерес к ламинарии возрождается: учёные напоминают, что этот простецкий морской продукт — ключ к здоровью мозга и долголетию.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Домашние животные
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Недвижимость
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Александра Пахмутова начала писать музыку с раннего детства
Шоу-бизнес
Александра Пахмутова начала писать музыку с раннего детства
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Последние материалы
Механизм шокового выпадения волос объяснила — врач Ирина Семёнова
Экземпляры морского чёрта встречаются у берегов Крыма
Тульская область создаёт новый продукт для гостей из Китая — центр туризма
Простой апельсиновый пончик готовится без масла — blog.cookaround.com
Пётр Дранга открыл агентство по организации концертов
Какие продукты поддерживают снижение веса при дефиците калорий
Отар Кушанашвили рассказал о требованиях к Малахову в "Пусть говорят"
Сквозняки из-за старых окон повышают расход тепла — эксперты
Морская капуста улучшает работу мозга и обмен веществ — Ковиненко
Жидкие биопрепараты погибают при температуре ниже нуля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.