Резкое головокружение при вставании: что скрывает этот симптом и как предотвратить эти ощущения

Головокружение при резком вставании связано с падением давления — специалисты

8:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знакомое многим ощущение, когда при резком подъёме с кровати или со стула кружится голова, а в глазах темнеет, часто вызывает тревогу. Это кратковременное головокружение может быть связано с потерей равновесия, слабостью в теле и даже ощущением, что оно "проваливается". Такие состояния, как правило, проходят через несколько секунд. Однако когда подобное случается регулярно, это может указывать на более серьёзные проблемы с давлением или сосудистой системой. Важно понять, что происходит в нашем организме в эти моменты и какие меры стоит предпринять для профилактики.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Головокружение у женщины

Механизм головокружения при резком подъёме

Когда мы резко встаём, наш организм сталкивается с необходимостью быстрого перераспределения крови по всем органам. В тот момент, когда человек поднимается, кровь, действуя по законам гравитации, скапливается в венах ног и брюшной полости. Чтобы предотвратить дефицит кислорода в мозге, сосуды сужаются, а пульс учащается, чтобы кровь снова "поднялась" к голове. Если этот процесс проходит не так быстро, как нужно, мозг на несколько долей секунды лишается нужного количества кислорода, что и вызывает головокружение.

Процесс регулируется вегетативной нервной системой, которая работает автоматически, без сознательного вмешательства. Когда реакция системы замедляется, мозг недополучает кислород, что приводит к ощущению слабости, потемнения в глазах или головокружению.

Ортостатическая гипотензия — основная причина

Самая распространённая причина головокружения при резком подъёме — ортостатическая гипотензия. Это кратковременное падение артериального давления, которое происходит при смене положения тела. В норме, у здорового человека давление стабилизируется быстро, но если механизм срабатывает медленно, это приводит к головокружению.

Такое состояние может возникнуть по ряду причин

После длительного пребывания в лежачем положении, когда сосуды расслаблены. При обезвоживании организма или потере крови. При приёме некоторых лекарств, таких как мочегонные, седативные или гипотензивные средства. На фоне переутомления, низкого уровня железа или строгих диет.

В этих случаях головокружение не связано с проблемами вестибулярного аппарата или координации движений. Основная причина — кратковременный дефицит крови в мозге.

Почему одни люди страдают от головокружения, а другие нет?

Не все люди одинаково воспринимают резкое изменение положения тела. У каждого из нас система регуляции давления работает с разной скоростью. Молодые люди, особенно худощавые, обычно имеют более эластичные сосуды, и при подъёме кровь быстрее "уходит вниз". У пожилых людей сосуды теряют тонус, а сердце реагирует медленнее, что может привести к более выраженному головокружению.

Кроме того, в некоторых случаях головокружение может быть связано с нарушением вегетативной регуляции (вегетососудистой дистонии), либо с низким уровнем гемоглобина. В таких ситуациях даже при нормальном давлении мозг не получает достаточного количества кислорода.

Когда головокружение становится опасным?

Несмотря на то что в большинстве случаев лёгкое головокружение при резком подъёме является нормой, есть ситуации, когда это может быть признаком более серьёзных заболеваний.

Нужно обязательно обратиться к врачу, если

Головокружение происходит регулярно. Оно сопровождается обмороками, падениями или чувством "плывущего" мира. Есть шум в ушах, тошнота, а также чувство учащённого или замедленного пульса. Головокружение не проходит в течение длительного времени.

Такие симптомы могут свидетельствовать о наличии анемии, аритмии, заболеваний надпочечников или неврологических расстройств.

Как можно снизить риск головокружений?

Существует несколько простых рекомендаций, которые помогут снизить вероятность головокружений при подъёме:

Вставайте постепенно. Если вы только что проснулись, не спешите резко вставать. Сначала сядьте на кровати, сделайте несколько глубоких вдохов и только потом поднимитесь. Пейте больше воды. Обезвоживание снижает объём циркулирующей крови, что может способствовать головокружению. Не пропускайте еду. Недостаток сахара в крови может усилить слабость и вызвать головокружение. Следите за уровнем давления. Если ваши показатели артериального давления ниже 100/60 мм рт. ст., проконсультируйтесь с врачом. Укрепляйте сосуды. Контрастный душ, регулярная ходьба и умеренные физические нагрузки помогут поддерживать сосуды в хорошем состоянии.

Сравнение механизмов головокружения

Причина головокружения Симптомы и признаки Решение Ортостатическая гипотензия Резкое головокружение при подъёме, слабость Постепенный подъём, соблюдение водного баланса Нарушение вегетативной регуляции Постоянная слабость, утомляемость Лечение основного заболевания Низкий уровень гемоглобина Головокружение при физических нагрузках, усталость Коррекция уровня железа в организме

А что? если головокружение не исчезает?

Это может быть признаком хронического заболевания, и в таких случаях необходимо обратиться к врачу для дополнительного обследования. Возможно, потребуется более детальная диагностика, включая анализы крови и обследования сердечно-сосудистой системы.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Постепенный подъём уменьшает риск головокружения Требуется дисциплина и внимание к своему здоровью Регулярное укрепление сосудов улучшает общее состояние Иногда состояние может быть скрытым симптомом заболевания

FAQ

Что делать, если головокружение при подъёме становится частым?

Обратитесь к терапевту, чтобы исключить наличие заболеваний, требующих лечения.

Какие продукты могут помочь при головокружении?

Продукты, богатые железом, такие как мясо, зелёные овощи и орехи, помогут повысить уровень гемоглобина.

Какое давление считается нормальным?

Нормальные показатели давления — это от 120/80 до 130/85 мм рт. ст.

Мифы и правда

Миф: головокружение при подъёме всегда связано с проблемами с внутренним ухом.

головокружение при подъёме всегда связано с проблемами с внутренним ухом. Правда: головокружение может быть вызвано рядом других причин, включая ортостатическую гипотензию и низкий уровень железа.

Сон и психология

Головокружение может усиливаться из-за недосыпания или нервного перенапряжения. Поддержание правильного режима сна и снятие стресса помогут уменьшить частоту приступов.

Исторический контекст

В древности люди считали головокружение дурным предзнаменованием, хотя на самом деле оно связано с нормальными физиологическими процессами. Врачи того времени не могли точно объяснить, что происходит в организме при этих состояниях.

3 интересных факта

У пожилых людей сосуды теряют эластичность, что делает их более восприимчивыми к ортостатической гипотензии. Женщины чаще сталкиваются с проблемами давления и головокружением из-за гормональных колебаний. Обезвоживание организма — одна из самых частых причин головокружения, особенно летом.

Головокружение при резком подъёме — это распространённая ситуация, с которой сталкивался, вероятно, каждый человек. В большинстве случаев оно не представляет опасности и связано с естественными процессами в организме. Однако, если такие эпизоды становятся частыми или сопровождаются другими симптомами, важно обратить внимание на здоровье и проконсультироваться с врачом. Поддержание водного баланса, постепенный подъём и укрепление сосудов помогут снизить риск неприятных ощущений. Забота о своём организме и внимательное отношение к сигналам тела помогут вам чувствовать себя комфортно и уверенно в любой ситуации.