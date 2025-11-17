H5N5 переходит грань: редкий вирус проявил агрессию, которая заставляет следить за каждым симптомом

Первый зарегистрированный случай заражения человека штаммом H5N5 в США стал напоминанием о том, что вирусы, веками циркулирующие среди птиц, способны выходить за привычные рамки. Подобные эпизоды редко становятся поводом для паники, но всегда требуют внимательности: от медиков, путешественников, работников птицеводства и всех, кто сталкивается с продукцией птицы — от сырого мяса до яиц.
Чтобы понять, чем опасен новый штамм и кому стоит проявить особую осторожность, важно рассмотреть его симптомы, особенности передачи и потенциальные риски, включая угрозу пандемии.
Вирус H5N5 прежде относился к разряду «птичьих», то есть встречался среди диких и домашних птиц. Его обнаруживали в хозяйствах, на фермах, в природных угодьях. Но теперь он впервые выявлен у человека — у жителя штата Вашингтон, которого госпитализировали с тяжёлой формой гриппа.
По словам вирусолога Виктора Зуева, этот вариант вируса действует агрессивно, вызывая резкое ухудшение самочувствия.
"Температура может повышаться до 39-40 градусов, общая слабость, боли в мышцах, боли в горле, насморк, заложенность носа, головные боли, сухой кашель, одышка, тошнота, рвота. Могут быть боли в животе, диарея, потому что этот вирус вызывает не только повреждение стенок дыхательных путей, но и стенок желудочно-кишечного тракта", — отметил врач.
Инкубационный период — от пары дней до двух недель. Такая вариативность осложняет отслеживание контактов, особенно если человек продолжал обычную активность и не подозревал о заболевании.
Специалисты подчёркивают: для птичьего гриппа типична низкая способность передаваться между людьми. Однако вирус легко распространяется от птицы к человеку — при разделке птицы, посещении хозяйств или при контакте с заражёнными поверхностями.
"От человека к человеку птичий грипп передается редко, но легко передается при непосредственном контакте с зараженными птицами. Например, при нахождении в помещении, где содержались зараженные птицы, при недостаточно тщательной термической обработке мяса птицы", — пояснил врач.
Это значит, что риск заражения есть прежде всего у работников ферм, сотрудников мясоперерабатывающих предприятий, охотников и тех, кто часто готовит птицу без использования кухонных перчаток и термометров для мяса.
H5N5 особенно опасен для групп риска: маленьких детей, людей старшего возраста и тех, кто уже имеет хронические заболевания дыхательной или сердечно-сосудистой системы.
"Тяжелее всего это заболевание будет протекать у лиц со сниженным иммунитетом. Это дети до пяти лет и пожилые люди. Но наиболее опасен птичий грипп для детей до трех лет и людей в возрасте с хроническими заболеваниями", — отметил врач.
Так как вирус поражает не только дыхательные пути, но и слизистую кишечника, протекание может быть стремительным. В тяжёлых случаях врачи используют антибиотики, чтобы предупредить вторичные инфекции.
|Штамм
|Основное распространение
|Опасность для человека
|Особенность
|H5N1
|Домашняя и дикая птица
|Высокая летальность
|Частые вспышки среди птицы
|H7N9
|Птичьи хозяйства Азии
|Средний риск
|Редко вызывает симптомы у птиц
|H5N5
|Дикие птицы Северной Америки
|Выявлен первый случай у человека
|Возможность перехода между видами
Чтобы снизить риск заражения и защитить себя и близких, используйте пошаговый алгоритм:
Такой сценарий уже изучают эпидемиологи. Если вирус приобретёт способность активно распространяться среди людей, появятся точечные цепочки передачи. В этом случае меры сдерживания будут включать ограничение контактов с птицей, усиление санитарного контроля в аэропортах и, при необходимости, вакцинацию групп риска будущими специфическими сыворотками, сообщает aif.ru.
|Плюсы
|Минусы
|Можно оперативно отслеживать контакты
|Возможен пропуск бессимптомных носителей
|Быстрый старт исследований противовирусных средств
|Риск распространения среди фермерских хозяйств
|Повышение санитарной готовности служб
|Рост тревожности среди населения
Как выбрать безопасное куриное мясо?
Смотрите на маркировку, дату упаковки и целостность плёнки. Предпочитайте охлаждённую птицу фабричного производства.
Что лучше для защиты — маска или респиратор?
Для визита на ферму или в места содержания птицы предпочтительнее респиратор класса FFP2.
Сколько стоит домашний термометр для мяса?
Базовые модели стоят от 300 до 1000 рублей и подходят для контроля прожарки птицы и других продуктов.
Новый штамм H5N5 напомнил: даже редкие вирусы способны неожиданно пересекать границы между видами. Но единичный случай не означает скорой пандемии — он лишь подчёркивает важность гигиены, внимательности при работе с птицей и своевременного обращения к врачу. Чем раньше выявлен подобный эпизод, тем легче предотвратить дальнейшее распространение и защитить людей из групп риска.
