H5N5 переходит грань: редкий вирус проявил агрессию, которая заставляет следить за каждым симптомом

Симптомы нового штамма H5N5 у человека описал вирусолог

Первый зарегистрированный случай заражения человека штаммом H5N5 в США стал напоминанием о том, что вирусы, веками циркулирующие среди птиц, способны выходить за привычные рамки. Подобные эпизоды редко становятся поводом для паники, но всегда требуют внимательности: от медиков, путешественников, работников птицеводства и всех, кто сталкивается с продукцией птицы — от сырого мяса до яиц.

Чтобы понять, чем опасен новый штамм и кому стоит проявить особую осторожность, важно рассмотреть его симптомы, особенности передачи и потенциальные риски, включая угрозу пандемии.

Новый штамм H5N5

Вирус H5N5 прежде относился к разряду «птичьих», то есть встречался среди диких и домашних птиц. Его обнаруживали в хозяйствах, на фермах, в природных угодьях. Но теперь он впервые выявлен у человека — у жителя штата Вашингтон, которого госпитализировали с тяжёлой формой гриппа.

По словам вирусолога Виктора Зуева, этот вариант вируса действует агрессивно, вызывая резкое ухудшение самочувствия.

"Температура может повышаться до 39-40 градусов, общая слабость, боли в мышцах, боли в горле, насморк, заложенность носа, головные боли, сухой кашель, одышка, тошнота, рвота. Могут быть боли в животе, диарея, потому что этот вирус вызывает не только повреждение стенок дыхательных путей, но и стенок желудочно-кишечного тракта", — отметил врач.

Инкубационный период — от пары дней до двух недель. Такая вариативность осложняет отслеживание контактов, особенно если человек продолжал обычную активность и не подозревал о заболевании.

Что важно знать о пути передачи

Специалисты подчёркивают: для птичьего гриппа типична низкая способность передаваться между людьми. Однако вирус легко распространяется от птицы к человеку — при разделке птицы, посещении хозяйств или при контакте с заражёнными поверхностями.

"От человека к человеку птичий грипп передается редко, но легко передается при непосредственном контакте с зараженными птицами. Например, при нахождении в помещении, где содержались зараженные птицы, при недостаточно тщательной термической обработке мяса птицы", — пояснил врач.

Это значит, что риск заражения есть прежде всего у работников ферм, сотрудников мясоперерабатывающих предприятий, охотников и тех, кто часто готовит птицу без использования кухонных перчаток и термометров для мяса.

Кому угрожает тяжёлое течение болезни

H5N5 особенно опасен для групп риска: маленьких детей, людей старшего возраста и тех, кто уже имеет хронические заболевания дыхательной или сердечно-сосудистой системы.

"Тяжелее всего это заболевание будет протекать у лиц со сниженным иммунитетом. Это дети до пяти лет и пожилые люди. Но наиболее опасен птичий грипп для детей до трех лет и людей в возрасте с хроническими заболеваниями", — отметил врач.

Так как вирус поражает не только дыхательные пути, но и слизистую кишечника, протекание может быть стремительным. В тяжёлых случаях врачи используют антибиотики, чтобы предупредить вторичные инфекции.

Сравнение штаммов птичьего гриппа

Штамм Основное распространение Опасность для человека Особенность H5N1 Домашняя и дикая птица Высокая летальность Частые вспышки среди птицы H7N9 Птичьи хозяйства Азии Средний риск Редко вызывает симптомы у птиц H5N5 Дикие птицы Северной Америки Выявлен первый случай у человека Возможность перехода между видами

Как действовать при подозрении на заболевание

Чтобы снизить риск заражения и защитить себя и близких, используйте пошаговый алгоритм:

Измеряйте температуру утром и вечером, если почувствовали озноб и слабость. Оцените своё самочувствие: если есть сухой кашель, боли в мышцах, одышка — обратитесь к терапевту. Используйте бытовые термометры для мяса — прожаривайте курицу до 75 °С в толстой части. Применяйте перчатки при разделке птицы и мойте разделочные доски с антисептиком. Укрепляйте иммунитет с помощью витаминов и минеральных комплексов, назначенных врачом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать сырую птицу на стихийных рынках.

Последствие: выше риск приобрести заражённый продукт.

Альтернатира: сертифицированные магазины с охлаждённой продукцией и датой контроля качества.

покупать сырую птицу на стихийных рынках. выше риск приобрести заражённый продукт. сертифицированные магазины с охлаждённой продукцией и датой контроля качества. Ошибка: готовить курицу без кухонного термометра.

Последствие: недожаренное мясо может содержать вирус.

Альтернатива: недорогие цифровые термометры для кухни.

готовить курицу без кухонного термометра. недожаренное мясо может содержать вирус. недорогие цифровые термометры для кухни. Ошибка: посещать фермы или птичники без средств защиты.

Последствие: повышенная вероятность заражения.

Альтернатива: респираторы, перчатки и одноразовые халаты.

Если вирус всё же начнёт передаваться между людьми

Такой сценарий уже изучают эпидемиологи. Если вирус приобретёт способность активно распространяться среди людей, появятся точечные цепочки передачи. В этом случае меры сдерживания будут включать ограничение контактов с птицей, усиление санитарного контроля в аэропортах и, при необходимости, вакцинацию групп риска будущими специфическими сыворотками, сообщает aif.ru.

Плюсы и минусы раннего обнаружения случая

Плюсы Минусы Можно оперативно отслеживать контакты Возможен пропуск бессимптомных носителей Быстрый старт исследований противовирусных средств Риск распространения среди фермерских хозяйств Повышение санитарной готовности служб Рост тревожности среди населения

FAQ

Как выбрать безопасное куриное мясо?

Смотрите на маркировку, дату упаковки и целостность плёнки. Предпочитайте охлаждённую птицу фабричного производства.

Что лучше для защиты — маска или респиратор?

Для визита на ферму или в места содержания птицы предпочтительнее респиратор класса FFP2.

Сколько стоит домашний термометр для мяса?

Базовые модели стоят от 300 до 1000 рублей и подходят для контроля прожарки птицы и других продуктов.

Мифы и правда

Миф: птичий грипп передаётся через яйца.

Правда: после термической обработки яиц риск практически отсутствует.

птичий грипп передаётся через яйца. после термической обработки яиц риск практически отсутствует. Миф: заморозка убивает вирус.

Правда: вирус переносит низкие температуры, поэтому мясо важно именно готовить.

заморозка убивает вирус. вирус переносит низкие температуры, поэтому мясо важно именно готовить. Миф: если птица выглядит здоровой, она безопасна.

Правда: некоторые виды переносят вирус бессимптомно.

Новый штамм H5N5 напомнил: даже редкие вирусы способны неожиданно пересекать границы между видами. Но единичный случай не означает скорой пандемии — он лишь подчёркивает важность гигиены, внимательности при работе с птицей и своевременного обращения к врачу. Чем раньше выявлен подобный эпизод, тем легче предотвратить дальнейшее распространение и защитить людей из групп риска.