Вроде бы обычная простуда, но слух пропадает — сигнал, который нельзя игнорировать

У детей евстахиевы трубы чаще воспаляются при простуде — оториноларинголог

8:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заложенность в ушах — ощущение, знакомое почти каждому. Иногда она проходит сама за несколько минут, а иногда сохраняется днями и вызывает тревогу. Разобраться, когда это вариант нормы, а когда — признак болезни, помогает оториноларинголог Елена Чекалдина из клиники "Рассвет".

Фото: Designed by Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка прислуживается

Откуда берётся ощущение заложенности

Когда давление в среднем ухе и во внешней среде различается, барабанная перепонка теряет подвижность. Возникает ощущение, будто ухо "заполнено воздухом" или "закрыто". Такое случается при взлёте самолёта, погружении в воду, резких перепадах высоты.

В норме давление выравнивают евстахиевы трубы — узкие каналы между ухом и носоглоткой. Они открываются при глотании, разговоре или зевке, обеспечивая свободное движение перепонки.

Если же трубы воспаляются и перекрываются, давление в ухе падает, перепонка втягивается, звук искажается, а слух временно снижается. Иногда слизистая среднего уха начинает выделять жидкость — тогда появляется ощущение "плеска" внутри.

Основные причины заложенности

Физиологические перепады давления: возникают при полётах, погружении под воду, езде по горам. Проходят сами после глотка воды или зевка.

Воспаление евстахиевых труб: это частая причина у детей и взрослых при простудах, насморке или аллергии.

Инфекционные заболевания: грипп, ОРВИ, синусит и аденоидит нарушают проходимость слуховой трубы.

Серная пробка: перекрывает слуховой проход, создавая эффект "закрытого уха".

Перепады артериального давления: при гипертонии или резком снижении давления может временно "закладывать".

Попадание воды: после плавания или душа жидкость задерживается в ухе, создавая вакуумный эффект.

Как самостоятельно помочь себе

У здоровых людей неприятное ощущение проходит быстро. Есть несколько простых способов ускорить процесс.

1. Сделать глотательное движение.

Попейте воды, рассосите леденец или пожуйте жевательную резинку. Это помогает открыть евстахиевы трубы.

2. Выполнить манёвр Вальсальвы.

Сделайте глубокий вдох.

Зажмите нос и рот.

Осторожно выдохните, не прилагая чрезмерных усилий.

Если вы услышали лёгкий хлопок — давление в ухе выровнялось. Иногда упражнение нужно повторить 2-3 раза.

"В Интернете можно найти гимнастику для слуховых труб — упражнения, направленные на выравнивание давления в ухе. Детям младшего возраста можно предложить попить из бутылочки, детям постарше — надувать воздушные шары", — сказала оториноларинголог Елена Чекалдина.

Для перелётов разработаны специальные беруши с фильтром давления, которые замедляют его изменение в ухе и предотвращают боль при взлёте и посадке.

Когда заложенность — симптом болезни

Иногда ощущение не связано с высотой или водой. Если оно сохраняется больше недели, причина может быть в воспалении.

Простуда и грипп

Во время инфекции отёк слизистой перекрывает слуховые трубы. После выздоровления заложенность обычно исчезает за 7-10 дней. Обратиться к врачу стоит, если:

температура выше 38,5 °C и держится дольше пяти дней;

боль в горле и голове усиливается;

симптомы сохраняются более 10 дней.

Евстахиит

Воспаление слуховой трубы может быть вызвано хроническим насморком, синуситом, аллергией, воздействием табачного дыма, а также гормональными изменениями при беременности.

Болезнь Меньера

При этом нарушении во внутреннем ухе накапливается жидкость, провоцирующая головокружение, звон и заложенность. Симптомы похожи на другие заболевания, поэтому важна диагностика у ЛОР-врача.

"Естественной можно считать заложенность ушей, которая случилась во время простуды, после воздействия провоцирующих факторов, на фоне резких скачков артериального давления", — отметила Елена Чекалдина.

Если же симптомы не проходят, а манёвр Вальсальвы не помогает, возможно, воспаление перешло на среднее ухо.

Таблица "Сравнение причин заложенности ушей"

Причина Длительность Сопутствующие признаки Что делать Перепад давления Кратковременная Хлопок, краткий дискомфорт Сглотнуть, зевнуть Простуда, насморк До 10 дней Насморк, боль в горле Лечение инфекции Серная пробка До удаления Снижение слуха, гул Промывание у ЛОРа Евстахиит Недели Звон, ощущение жидкости Медикаментозное лечение Болезнь Меньера Хроническая Головокружение, шум Диагностика и терапия у специалиста

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Попытаться прочистить ухо ватной палочкой → травма перепонки → используйте аптологические капли.

Игнорировать заложенность более недели → хроническое воспаление → обращение к врачу.

Пытаться продуть ухо при боли → усугубление воспаления → дождитесь осмотра специалиста.

А что если заложило ухо после купания

Вода может остаться в ушном канале, особенно если проход узкий. Попробуйте:

Лечь на бок, повернув голову "заложенным" ухом вниз. Аккуратно посушить феном на расстоянии не менее 30 см. Использовать аптечные капли для удаления воды из уха.

Если дискомфорт не проходит более суток, стоит проверить, не образовалась ли серная пробка.

Таблица "Плюсы и минусы самолечения"

Самолечение Преимущества Риски Манёвр Вальсальвы Быстрое восстановление слуха Возможна боль при воспалении Жевательная резинка, вода Безопасно, подходит детям Не помогает при инфекции Капли без назначения Удобно в пути Могут вызвать раздражение Промывание уха дома Дёшево Опасно при перфорации перепонки

FAQ

Как понять, что заложенность опасна?

Если она длится более трёх дней, сопровождается болью, звоном или снижением слуха — это повод обратиться к врачу.

Можно ли прогревать ухо?

Нет, при воспалении тепловое воздействие может ухудшить состояние.

Сколько стоит консультация ЛОР-врача?

В среднем от 1500 до 3000 рублей, в зависимости от клиники и региона.

Помогают ли капли от серной пробки?

Да, аптечные растворы на основе перекиси или глицерина размягчают пробку и облегчают удаление.

Мифы и правда

Миф 1. Греть больное ухо — это полезно и безопасно.

Правда. Это опасно. Если боль в ухе вызвана инфекцией, особенно гнойным отитом, тепло может только усугубить воспаление и ускорить размножение бактерий.

Миф 2. Чем чаще чистишь уши, тем лучше.

Правда. Излишняя чистка нарушает естественную защиту и способствует образованию пробок.

Миф 3. Если ухо заложило при полёте, нужно терпеть.

Правда. Простые действия — зевок или глоток воды — быстро устраняют проблему.

Интересные факты

Давление в ухе меняется даже при лифтовом подъёме выше 20 этажей.

Вода из бассейна может вызвать временное воспаление слухового прохода — так называемое "ухо пловца".

Самые маленькие кость и мышца в теле человека находятся в ухе. Это стремечко и стременная мышца.

Заложенность ушей может показаться пустяком, но именно за этим простым симптомом иногда скрывается сложная история, которую лучше не откладывать на потом.