Катаракта приходит тихо: что на самом деле запускает болезнь

Катаракта может появиться уже в 50 лет — офтальмолог Куренков

Катаракта — одно из самых распространенных возрастных заболеваний глаз, ее первые признаки могут проявиться уже в 50 лет. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

По словам специалиста, катаракта преимущественно связана с возрастными изменениями и чаще развивается после 60 лет. Однако в последние годы офтальмологи все чаще фиксируют помутнение хрусталика и у пациентов около 50 лет. Развитию заболевания способствуют хронические патологии, прежде всего сахарный диабет, а также неблагоприятные экологические условия, вредные привычки и длительный прием некоторых медикаментов.

"Катаракта — это возрастное заболевание, связанное со старением организма. Избежать его полностью невозможно, так же как нельзя остановить физиологическое старение. Однако соблюдение здорового образа жизни, правильное питание и отказ от вредных факторов позволяют отсрочить развитие помутнения хрусталика", — отметил Куренков.

Он подчеркнул, что болезнь может долго протекать бессимптомно: на ранних стадиях зрение сохраняется, а изменения происходят на периферии хрусталика. Это делает профилактические осмотры особенно важными, поскольку только врач способен выявить начальные признаки заболевания.

"Помутнение хрусталика может развиваться незаметно, и человек не ощущает ухудшения зрения. Но даже при отсутствии жалоб необходимо ежегодно проходить профилактический осмотр у офтальмолога. Это помогает вовремя обнаружить патологию и предотвратить серьезные осложнения", — заключил врач.