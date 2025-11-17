Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нервная система подает знак: внезапные тики могут быть первым звоночком большой беды

Тики у взрослых могут быть признаком поражения нервной системы — Суворинова
1:44
Здоровье

Появление тиков у взрослых может указывать на поражение нервной системы и требует немедленного обследования. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

Девушка устала
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка устала

По словам специалиста, тики чаще всего наблюдаются в детском возрасте и связаны с временной нестабильностью работы нервной системы. Обычно они не требуют медицинского вмешательства и проходят самостоятельно, однако при нарастании или изменении характера симптомов необходимо обратиться к врачу.

"Тики представляют собой непроизвольные сокращения мышц, которые чаще возникают у детей из-за незрелости нервной системы. Как правило, они неопасны и проходят самостоятельно. Однако если движения становятся интенсивными и затрагивают разные группы мышц, это может быть признаком синдрома Туретта, требующего медицинской помощи", — пояснила Суворинова.

Эксперт отметила, что у взрослых появление подобных симптомов встречается значительно реже и требует тщательной диагностики. Такие состояния могут быть признаком поражения нервных структур или наследственных патологий, поэтому важно не откладывать обследование.

"Если тик появляется у взрослого человека, ранее не имевшего подобных проявлений, это повод насторожиться. В некоторых случаях это может быть симптомом прогрессирующего заболевания нервной системы. Своевременное обращение к специалисту помогает выявить причину и предотвратить осложнения", — заключила Суворинова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
