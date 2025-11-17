Перекусы без вреда фигуре: еда, которая спасает от лишнего веса при сидячей работе

Фрукты — лучший перекус при малоподвижной работе — диетолог Белоусова

Перекусы при малоподвижной работе не повредят фигуре, если выбирать сбалансированные и легкие продукты. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Она отметила, что при сидячей работе полностью отказываться от перекусов не стоит — наоборот, они помогают поддерживать стабильный уровень энергии и избегать переедания за основными приемами пищи. Однако важно учитывать не только калорийность, но и качество перекуса: предпочтение следует отдавать свежим продуктам, богатым клетчаткой и натуральными белками.

"Для перекусов подойдут свежие фрукты — любые, кроме бананов и винограда. Лучше сочетать их между собой: например, яблоко с грушей, сливой или мандарином. Само по себе яблоко у многих стимулирует аппетит, а в сочетании с другими фруктами отлично утоляет голод. Также полезны кисломолочные продукты средней жирности, творог или греческий йогурт без сладких добавок", — пояснила Белоусова.

Она добавила, что фрукты уместны даже вечером, особенно если между ужином и сном проходит несколько часов. В таком случае перекус поможет избежать чувства голода и не сорваться на тяжелую пищу. Врач отметила, что фруктоза не оказывает сильного влияния на уровень сахара в крови, поэтому такие перекусы безопасны даже в позднее время.

"Если вечером появляется чувство голода, разумнее отдать предпочтение фруктам или овощам, а не калорийным закускам вроде бутербродов. Фруктоза не вызывает резких скачков уровня сахара в крови и хорошо усваивается даже в вечернее время. Лучше употреблять фрукты, нарезанные дольками или небольшими кусочками — так они легче воспринимаются организмом и не создают ощущения тяжести", — заключила специалист.